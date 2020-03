Të infektuar? Testet që do të ndihmojnë për të parashikuar përhapjen e Covid-19

Studiuesit kanë zbuluar se vetëm duke zbatuar programe të kontrolluara me kujdes që kanë dy komplete shumë të ndryshme të testit Covid-19 do të jetë e mundur të parashikohet se si sëmundja do të prekë vendin.

Shkencëtarët theksuan nevojën për të kuptuar, sa më shpejt që të jetë e mundur, ku dhe kur shfaqeshin raste të reja infeksioni. Në të njëjtën kohë, është jetike të përcaktosh individë që janë infektuar tashmë, ndoshta pa e kuptuar atë, në mënyrë që shkencëtarët të mund të kuptojnë se si vepron virusi gjatë muajve të ardhshëm. Dy teste të ndryshme do të ishin në gjendje të arrinin këto qëllime të ndara.

Për të kuptuar të infektuarit e ri, personeli mjekësor duhet të përdorë një provë të reaksionit të zinxhirit polimerazë (PCR), i cili mund të gjejë grimca virale tek një person. Testi lokalizon një sekuencë të veçantë të koronavirusut dhe krijon kopje të shumta që më pas mund të zbulohen lehtësisht.

Për të identifikuar ata që tashmë janë infektuar dhe të cilët tani duhet të jenë imunë nga infeksioni, mjekët duhet të përdorin një test që tregon antitrupat e gjeneruar në përgjigje të një infeksioni të kaluar të Covid-19 .

Andrew Preston, nga Universiteti Bath, tha që testi PCR është në vetvete shumë efektiv për zbulimin e virusit, por që ky efikasitet është i varur nga mënyra se si punonjësit e kujdesit shëndetësor marin mostra nga pacientët, nga hunda dhe pjesa e pasme e fytit.

“Nëse një virus nuk merret në tampon, rezultati do të jetë negativ. Kështu, sa efektivisht përdoret tampon dhe sasia e virusit të pranishëm në vendet e marrjes së mostrave, do të përcaktojë nëse kemi zbuluar virusin tek personi tashmë i infektuar, “tha ai, shkruan “The Guardian”.

Pas njoftimit të Michael Gove, punonjësit e kujdesit shëndetësor në Angli do të testohen nga kjo fundjavë, duke filluar nga mjekët dhe infermierët e kujdesit kritik. Sidoqoftë, ekziston një mungesë e makinave PCR, e stafit të trajnuar për t’i përdorur ato dhe, më shqetësuese, e reagentëve(një substancë ose përzierje që përdoret në analizat kimike) të nevojshme për t’i kuptuar ato. Kjo do të kufizojë marrjen e testeve.

Testi PCR do të përdoret masivisht pasi virusi po vazhdon të përhapet ende por gjatë muajve të ardhshëm do të kemi testet e antitrupave. Qeveria ka njoftuar se po blen 3.5 milion teste të tilla, të cilat tani po vlerësohen në Universitetin e Oksfordit.

“Testimi i njerëzve në të gjithë vendin për të zbuluar nëse janë infektuar nga Covid-19 do të na tregojë saktësisht se si vepron virusi,” tha Profesori Adam Fin, nga Universiteti Bristol. “Kjo do të krijojë siguri në lidhje me atë se ku qëndrojmë dhe për masat që duhet të ndërmarrim për të kufizuar përhapjen e virusit. Aktualisht ne jemi në errësirë. Kjo do të ndalojë pasi të kemi në dorë testin e antitrupave, test që tregon nesë personi është i infektuar ose jo”.

