Të kujt janë naftëtarët?! Korona si shpresa e fundit. Atdhetarizmi i rremë i batakçinjve të vjetër. Trampi dhe trapistët e Tiranës. Zemërimi i Nishanit

1 – Të kujt janë naftëtarët

Pas rreth tri javëve në grevë naftëtarët e Ballshit, të cilëve hajdutët dhe shfrytëzuesit miliarderë nuk iu paguajnë hakun e punës së kryer, u takuan nga Kryeministri i vendit. Me gjithë “kënaqësinë” e shprehur nga të dyja palët, nuk u muar vesh se për çfarë u ra dakord dhe a do të zgjidhen hallet e naftëtarëve.

Vetë Kryeministri, z. Rama, u shpreh se “Çështjet që lidhen me marrëdhënien private nuk i takojnë Qeverisë por çështja e këtyre njerëzve sot është një çështje që na takon ne… Nuk është çështja jonë paga e prapambetur. Ajo është një çështje që ka të bëjë me marrëdhënien e tyre me kompaninë. Vendimi gjyqësor për të cilin ata flasin lidhet me detyrimet e kompanisë, jo me të Qeverisë. Qeveria nuk merr përsipër të zgjidhë ato çështje që i zgjidhin kompanitë. Nuk i takon Qeverisë të adresojë atë vendim gjyqi…”.

Që qeveritë nuk kanë detyrim ligjor t’iu paguajnë të punësuarve tek privati detyrimet e punëdhënësve kjo është e vërtetë. Por, po kaq e vërtetë është që qeveria iu përket, ose duhet t’iu përkasë, edhe të punësuarve tek privatët, të dhunuarve nga privatët, të keqtrajtuarve nga privatët që u krijonë ato shqetësime që ua stërkeqin shpirtin dhe ua tretin shpresën.

Nëse një qeveri nuk bën detyrën, bazuar në legjislacionin vendas dhe atë ndërkombëtar ku shteti ynë aderon, për t’ua rivendosur të drejtat e shkelura shtetasve të vet, atëherë ajo qeveri nuk iu përket këtyre shtetasve.

Prona që qeveritë shqiptare iu kanë dhënë (në çfarëdo forme qoftë) pasanikëve harbutë, vendas apo të huaj, ka qenë pronë e gjithë shqiptarëve. Kur jepet prona publike bëhen edhe kontratat përkatëse, të cilat janë të detyrueshme për të gjitha palët. Kur palët shkelin kontratat ka edhe penalizime ligjore.

Nëse mosmarrëveshjet midis palëve janë zgjidhur me një vendim gjyqësor të formës së prerë, vendimi është i detyrueshëm për zbatim, jo vetëm kur të dëmtuar janë zengjinët (kjo ndodh rrallë), por edhe kur të dëmtuar e nëpërkëmbur janë “kokëpalarët” (kjo ndodh më shpesh).

Përse nuk zbatohet vendimi i gjykatës që detyron punëdhënësin t’iu japë rrogat e prapambetura punëtorëve? A e ka regjistruar përmbaruesi gjyqësor kërkesën në Regjistrin e Ministrisë së Drejtësisë? A i ka kërkuar ai kompanisë ta ekzekutojë vendimin gjyqësor vullnetarisht dhe nëse kompania e ka refuzuar përse përmbaruesi gjyqësor nuk ka kërkuar të vendoset sekuestro mbi pasuritë financiare (apo edhe të paluajtshme) të kompanisë?

Kryeministri thotë se Qeveria nuk merr përsipër të zgjidhë ato çështje që i zgjidhin kompanitë. Ne sot ndodhemi përpara faktit që kompania i ka krijuar vetë çështjet, që kompania është gjetur gjyqësisht fajtore dhe nuk e zbaton vendimin e gjykatës.

Çfarë duhet bërë atëherë? Të mbyllen sytë e veshët? Të lihet hajduti pasanik në qetësinë dhe rehatinë e vet, të livadhisë si të dojë në kurriz të punëtorëve dhe gjithë shqiptarëve?! Të lihet ekzekutimi i vendimit gjyqësor në vullnetin e një apo disa horrave të fushës së përmbarimit? Po nëse horri i përmbarimit korruptohet nga superhorri i kompanisë debitore?! Ka zot ky vend apo “peshku i madh e ha të voglin”?!

Çfarë do të thotë “të adresosh vendimin gjyqësor”?!!! Vendimet gjyqësore nuk adresohen por zbatohen. Ashtu si Qeveria, me të drejtë, i gjen mekanizmat ligjorë për zbatimin e vendimeve që lidhen me prishje ndërtesash për të krijuar mundësinë e ndërtimit të veprave publike, po ashtu ajo duhet të ndërhyjë me të gjitha instrumentet ligjore që të ndalë përthellimin e zullumit.

Po nuk u zbatuan vendime të tilla të gjykateve horrat e pasur, hajdutët dhe grabitësit e Shqipërisë do të qëndrojnë mbi ne dhe mbi ligjet tona. A duhet të bëhet shteti garant i zbatimit të ligjeve? Patjetër. Po përse nuk bëhet?!

2 – Koronavirusi si shpresa e fundit e opozitës politike

Opozita politike shqiptare, e etur për pushtet dhe e dëshpëruar nga fakti se shumica e shqiptarëve nuk duan ta rikthejnë më atje ku ka qenë disa herë dhe ka dështuar përherë, duket se i ka varur shpresat te Koronavirusi vdekjeprurës.

Ndërsa gjithë bota po lufton me këtë armik të padukshëm dhe të panjohur dhe lutet çdo ditë t’i gjendet shërimi, pjesa kryesore e politikës dhe politikanëve opozitarë shqiptarë ndodhen në një dalldi të paparë, të cilën e shprehin qartë çdo ditë.

Gabimisht dhe pamëshirshëm, ata besojnë se aleati i tyre kryesor drejt pushtetit politik do të jetë virusi i lartpërmendur. Nuk lënë ditë dhe rast pa përhapur panik duke iu thënë shtetasve shqiptarë se Qeveria i “ka lënë në mëshirë të fatit”, “gjendja e spitaleve dhe e shëndetësisë është në kolaps”, “Qeveria po i fsheh (se si mund të fshihen, vetëm një Zot e di) numrin e vdekjeve”, “Qeveria po i përdor paratë e buxhetit shtetëror për oligarkët dhe po i vjedh dhe s’po merr masa kundër virusit…” etj.etj.

Kur i shikon këta derdimenë që lëshojnë lotë krokodili dhe nuk shohin asgjë të mirë dhe asnjë rreze shprese, të vjen të vjellësh. Propaganda e tyre e turpshme dhe e gënjeshtërt përpiqet të krijojë iluzionin se virusin e krijoi Qeveria shqiptare, se virusi nuk ka prekur asnjë shtet tjetër dhe se njerëz të sëmurë dhe të vdekur nga ky virus ka vetëm në Shqipëri.

Me ligësinë e zakonshme dhe intelektin e ulët Lulzim Basha, jo për të parën herë, shprehet se “As unë dhe as përfaqsuesit e opozitës nuk kanë akses në atë që ndodh në spitale. Është mungesa e testimeve që ka sjellë këtë përhapje jashtë kontrollit. Këto nuk janë shifra reale. Unë personalisht kam dy të shtruar…”

Çfarë informacionesh të tjera kërkon “specialisti” dhe “shpëtimtari” Basha përveç atyre që jepen çdo ditë (njësoj si në vendet e tjera evropiane), si: numri i të testuarve, të infektuarve, të shtruarve në spital, të intubuarve dhe të të vdekurve?!

Nëse përhapja e virusit në Shqipëri paska ardhur nga “mungesa e testimeve”, po në vendet perëndimore (shumë prej të cilave janë më keq se Shqipëria) nga ka ardhur kjo përhapje?! Çfarë do të thotë “përhapje jashtë kontrollit”?! Ka edhe përhapje të kontrolluar?! Cili shtet në botë del në rrugë të madhe dhe teston cilindo që kalon aty pari?!

Fakti (i përsëritur disa herë) se Basha paska “dy të afëm të shtruar” a është provë se shifrat e shpallura nuk janë reale?! Ku e di Basha se ata dy të afërmit e tij nuk janë pjesë e numrit të të infektuarve të shpallur?!

Nga njëra anë opozita ngrinte zërin para disa muajve kundër masave shtrënguese të qeverisë, të kërkuara nga OBSH dhe të zbatuara nga thuajse të gjitha vendet perëndimore, dhe nga ana tjetër vajtonte “mosinteresimin e qeverisë”.

Sot, nga njëra anë, dalin nëpër sheshe dhe ambiente publike pa maska dhe iu bëjnë thirrje qytetarëve të mos i mbajnë maskat, madje duke fajësuar Këshillin Teknik (pra, mjekët e nderuar) se “po vrasin njerëzit” dhe, në anën tjetër, fajësojnë Qeverinë për mosmarrje masash parandaluese.

Duket qartë (fatkeqësisht dhe mjerisht) që dëshira e tyre është të ketë sa më shumë të infektuar dhe të vdekur, me shpresën se duke fajësuar Qeverinë populli do t’iua japë votat “shpëtimtarëve” pa moral dhe antihumanë. Është një bast i humbur.

3 – Atdhetarizmi i rremë i batakçinjve të vjetër

Presidenca shqiptare, prej disa kohësh, në mënyrën më të ulët të mundshme, herë me gojën e Presidentit dhe tjetër herë nëpërmjet zëdhënësit të vet të padinjitetshëm, ka lëshuar logori fjalësh dhe akuzash në drejtim të Qeverisë dhe Kryeministrit për “tradhëti kombëtare, shitje të detit, nxitje të urrejtjes ndaj Kosovës, shërbyes i Beogradit, fyes i luftës së UÇK-së, esadist i fëlliqur” etj.

Në një shtet normal një sjellje e tillë do të duhej të dënohej nga gjithë opinioni publik pavarësisht përkatësive politike, etnike, krahinore etj.

Një fjalor i tillë dhe akuza të tilla (sidomos sot kur shumë drejtues politikë të Kosovës ndodhen në gjykim në Hagë!) mund të jetë i denjë për lacat e rrugës dhe pijanecët e mejhaneve, por jo për intelektualët dhe politikanët kryesorë të vendit që ne i quajmë “udhëheqës (?!) dhe, aq më pak, për institucionin e Presidentit të cilin Kushtetuta e detyron të shërbejë si “simbol i unitetit kombëtar”.

Nga ana tjetë, në kundërpërgjigje, Kryeministri i vendit iu drejtoi disa pyetje retorike dhe sugjestive Ilir Metës, Lulzim Bashës dhe S. Berishës rreth shkaqeve që i detyruan ata të votonin pro hetimit të Raportit të Dik Martit nga KE si dhe rolit të Bashës në përpilimin e raporteve për krime lufte në Kosovë.

Sado që “aktakuza” presidenciale është ku e ku më e gjerë dhe më e padenjë, unë nuk pajtohem as me mënyrën kundërvënëse të z. Rama.

Nuk ka nevojë për akuza dhe kundërakuza patriotike pasi qëndrimet dhe sjelljet atdhetare apo joatdhetare të të gjithë politikanëve tanë ne i njohim mirë. Mënyra e tyre e sjelljes me ne, me popullin dhe vendin, me të shkuarën dhe të sotmen, me ligjin dhe drejtësinë, me pronën dhe moralin, është prova e artë dhe e padiskutueshme që ia vë notën secilit.

Asnjë shqiptar i vetëdijshëm nuk duhet të pajtohet sot me këtë atdhetarizëm fals dhe as me fjalorin tmerrësisht të padenjë të komunikimit politik.

Përpjekjet e ndonjë analisti të dëshpëruar për të risjellë në pushtet kukullat e vjetra dhe moralin e tyre të kalbur, i cili i quan deklaratat bulevardeske dhe nevojtoreske që dalin nga Presidenca si “modeste, elegante dhe aristokratike”, të bind gjithnjë e më shumë se sa thellë ka shkuar kalbëzimi moral në shoqërinë tonë.

Rama mund të largohet nga pushteti edhe pa gënjeshtra, shpifje, fyerje, me fjalor gangsterësh dhe pa e ulur përtokë dinjitetin shtetëror e kombëtar. Përndryshe, ata që duan ta largojnë dhe t’i zënë vendin nuk janë të denjë dhe as duhen qasur në pushtet.

4 – Ra Trampi por jetojnë trapistët e Tiranës

Kur z. Donald Tramp u zgjodh President i SHBA-së para katër vjetësh pata bërë një shkrim me titull “Trampi i Amerikës dhe trapat e Tiranës”. Shkrimi vinte në dukje mendjelehtësinë e “filozofëve dhe strategëve” të Tiranës, të cilët predikonin se administrata Tramp do ta ndëshkonte dhe rrëzonte nga pushteti Edi Ramën, sepse ky ishte shprehur më heret se “Tramp përbën rrezik pë SHBA dhe botën”.

Asgjë nga ato që shpresonin të pamerituarit për pushtet të Shqipërisë nuk ndodhi. Një vit më vonë z. Rama mori i vetëm shumicën e vendeve në Parlamentin shqiptar. Ata që shpresonin se do iu vinte pushteti me avion nga Uashingtoni si dhuratë jo vetëm s’erdhën në pushtet, por braktisën Parlamentin, institucionet dhe pushtetin vendor duke e lënë popullin opozitar me gisht në gojë.

Çuditërisht, po këta individë shpallën gjatë fushatës për zgjedhjen e presidentit amerikan se po humbi Trampi do ishte fatkeqësi për Shipërinë se “Edi Rama do i numërojë votat në oborrin e shtëpisë së tij në Surel”.

Dy ditë më pas, çudia i lë vendin çudisë së përkundërt. Po këta individë po thonë se largimi i Trampit dhe ardhja e Bajdenit në Shtëpinë e Bardhë do të sjellë rënien e Ramës nga pushteti dhe aty do të ulen, pa naze dhe me mirënjohje, ideatorët e Çadrës së Bulevardit dhe autorët e sulmeve me molotov ndaj godinave qeveritare dhe parlamentare.

Kë të qash më parë, të tukequrën opozitë apo analistët e saj të verbër? O tempora, o Mores!

5 – Zemërimi i Nishanit

Në llumopolitikanët tanë gjen individë që të mbajnë të mbërthyer nga një ndjenjë turpi që i ke përfaqësues të kombit tënd. Ndjenja e turpit nuk të shqitet për aq kohë sa këta tipa mbajnë detyra shtetërore të nivelit të lartë.

Kur Bujar Nishani ishte President i vendit unë isha një nga shqiptarët e shumtë që i druhesha nga të përçarturat e tij të shpeshta. Njeri pa kurrfarë mendimi vetjak, ndjekës i verbër i eprorit Berisha dhe avokat pa kushte i moralit dhe sjelljes berishiste, duartrokitës i marrëzive të tij dhe borizan i marshimeve të paligjshme të qeverive berishiste, ai s’arriti të bëhej kurrë burrë shteti.

Nga fjalori i tij i vobektë nuk ke çfarë veçon. Nga vepritaritë e tij, besoj se dy do të mbeten për t’u kujtuar protesta e tij me prani fizike kundër ndërtimit të një Këndi Lojërash për Fëmijë afër Liqenit Artificial dhe, e dyta, pritja në Rinas (jashtë protokollit shtetëror) të një zyrtari amerikan të rangut të katërt, pritje që hutoi edhe amerikanin i cili besoi se u takua rastësisht me Presidentin shqiptar tek shkallët e avionit.

Tani Bujar Nishani nuk të bën më me turp me fjalorin, moralin dhe intelektin e tij, se nuk përfaqëson më shtetin.

Mirëpo Lulzim Basha e ka zgjedhur të jetë sërish në postet më të lartë partiakë dhe anëtar i një Komisioni për përzgjedhjen e kandidatëve për deputetë nga stani i tij. Kështu, Nishani ndihet i detyruar ta shpalosë kulturën e tij për të gjithë ne me bindjen se po i jep një dorë Lulzimit të bëhet kryeministër.

Para pak ditësh shfreu i zemëruar në rrjetet sociale: “Banditët dhe hajdutët ordinerë që Shqipërisë dhe shqiptarëve iu ngulën në trup prej sektit të rilindasve, po na tregojnë se partia që merr qoftë edhe një votë më shumë se partitë e tjera, paska të drejtën të formojë qeverinë, pavarësisht se nuk është maxhorancë në Parlament. Hahahahaaaa! Propozimin nuk e bën partia por maxhoranca parlamentare. Kushtetuta është e shkruar qartë e pastër, e zeza mbi të bardhë”.

Kushtetuta e RSH (neni 96) thotë: “Presidenti i Republikës, në fillim të legjislaturës si dhe kur vendi i Kryeministrit mbetet bosh, emëron Kryeministrin me propozim të partisë ose koalicionit të partive, që ka shumicën në Kuvend”.

Neni i mësipërm nuk lë vend për interpretime. Nëse, pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, një parti (ndryshe nga leximi pasionant që i bën Nishani Kushtetutës) ose koalicion parazgjedhor partishë ka qoftë edhe një deputet më shumë se subjektet e tjera elektorale, kjo parti ose koalicion partishë thirret për të formuar qeverinë.

Koalicioni njihet si i tillë vetëm nëse është paraqitur në zgjedhje si subjekt elektoral. Koalicionet paszgjedhore janë koalicione subjektesh elektorale dhe jo subjekt i vetëm. Nëse Ligji Zgjedhor aktual i lejon koalicionet parazgjedhore, atëherë, pas zgjedhjeve ky koalicion konsiderohet subjekt elektoral dhe, nëse ka shumicën e deputetëve, i lind e drejta të krijojë Qeverinë.

Përndryshe, nëse koalicionet parazgjedhore nuk janë lejuar me ligj, e drejta e krijimit të Qeverisë i jepet së pari asaj partie që ka numrin më të madh të deputetëve.

Besoj se ka mbetur dikush në PD, si p.sh. z. Gjata që ta qetësojë ish-Presidentin militant duke ia sqaruar përmbajtjen e Kushtetutës dhe të ligjeve. Ka shumë nevojë për këtë, dhe jo vetëm.

