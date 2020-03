Të mësuarit në kushtet e shtëpisë (Reflektime rreth situatës së pazakontë)

Nga Dr. Aida Zhupa

Deklarata e Ministres së Arsimit, se viti shkollor nuk do të përsëritet, por do të mbyllet në fund të periudhës së planifikuar, u duk vendimi i duhur dhe zgjidhja më e mirë, për të mos dështuar para sfidës me të cilën po përballet jo vetëm vendi ynë, por mbarë njerëzimi. Sigurisht, arritja e këtij qëllimi, megjithëse pjesa më e madhe e programit vjetor ishte realizuar përpara se të ndodhte izolimi, kërkon shumë punë dhe përgjegjësi dhe në kushte jo të përshtatshme për të gjithë nxënësit dhe mësuesit. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për shkollat e qendrës dhe qytetet e mëdha, por edhe për ata nxënës, që jetojnë në zonat periferike ose fshatra, për të cilët mënyrat e reja të të mësuarit online, përmes kompjuterit, janë thuajse të pamundura. Aq më tepër, që këtë vit shkollor ndërprerjet kanë qenë të shpeshta dhe kanë cenuar jo pak procesin mësimor. Mësimi është dëmtuar sidomos për maturantët, që presin të kurorëzojnë të gjithë shkollimin e tyre me testimet e maturës. Në këto kushte, përveç vullnetit të mirë nga mësuesit dhe nxënësit, më tepër nevojiten politika të kujdesshme, që do të ndjekin hap pas hapi zhvillimet e situatës, me qëllim dhënien e zgjidhjeve sa më efikase dhe sa më pak prova e dështime, për të cilat nuk ka më kohë. Megjithatë, është e drejtë që ky vit shkollor të mos shtyhet, për t’i dhënë mundësinë fëmijëve të vazhdojnë përpara, pa ju krijuar më shumë probleme në jetën e tyre.

Në fakt, sipas pyetësorëve, që u shpërndanë nga MASR, rezultoi se pjesa më e madhe e nxënësve, prindërve dhe mësuesve u shprehën pozitivë ndaj metodave të reja, që po përdoren tashmë gjerësisht në të gjitha shkollat dhe që mundësojnë të mësuarit nga shtëpia virtualisht, përmes teknikave të ndryshme.

E mira e kësaj situate, nëse mund të shprehemi kështu, është se nxënësit po mësohen të përdorin më mirë mjetet e teknologjisë së informacionit në funksion të dijes dhe të mësimit dhe jo vetëm për t’u lidhur me moshatarët e tyre në rrjetet sociale.

Shumë mënyra po aplikohen, si për shembull klasat virtuale në portale të ndryshme, të shpjeguarit në lidhje të drejtpërdrejtë me nxënësit përmes skype, videocall, whatsapp, video të postuar nga mësues të ndryshëm në you tube, sms, email, mësim i zhvilluar përmes kanalit televiziv, si RTSH etj. Shembuj të shumtë dhe risi vijnë nga të gjitha shkollat, nga mësues të përkushtuar dhe profesionistë. Kështu, në një nga shkollat jopublike, New York në Tiranë, po organizohen edhe konkurse në kushtet e shtëpisë, duke ndarë çmime simbolike dhe duke i bërë prezente punët e nxënësve në faqen dhe rrjetet sociale të shkollës. Në këtë mënyrë, rritet interesi, stimulohet përfshirja e nxënësve në detyrimet shkollore dhe nxitet krijimtaria dhe talentet që ata kanë. Çdo shkollë ka gjetur mënyrat e saj të veçanta, që i ka përshtatur për kushtet dhe nxënësit e saj.

Të gjitha këto metoda kanë kufizimet e tyre, por nuk duhet të jemi paragjykues. Kjo është një përvojë e re, që kërkon kohën e saj të formësohet dhe të japë frytet e duhura. Të mësuar me metodat klasike krijohet përshtypja se, përmes këtyre mjeteve, të mësuarit nuk është plotësisht i realizuar. Duke e parë në një këndvështrim tjetër, mund të kuptojmë se nxënësit po mësohen më të pavarur dhe mësuesit po luajnë rolin e udhërrëfyesit, drejtuesit të nxënësit në rrugën e informacionit dhe dijes. Në një të ardhme jo të largët këto do të jenë metodat më të aplikuara, prandaj nuk duhet të jemi dyshues ndaj të resë, asaj që sjell progres në jetën e shoqërisë.

Në situatën ku ndodhemi, vjen në ndihmë dhe shërben mjaft mirë mësimi online, që i mban fëmijët vazhdimisht të angazhuar. Megjithëse ndodh që ata të ankohen, se ndjehen të të lodhur dhe të çorientuar, se regjimi i tyre ditor është përmbysur dhe në mëngjes duan të flenë, se janë pa humor dhe të mërzitur, kjo është e kuptueshme në këto kushte. Përfshirja e tyre në këto seanca mësimi i bën mjaft mirë, sepse i mban në kontakt me shoqërinë e shkollës, me mësuesit, me të rejat që lindin nga ndërveprimi mes tyre. Brenda këtij procesi virtual, po krijohen hapësira krejt të reja dhe të ndryshme nga ato që kemi njohur të gjithë dhe që bëhen shkas për shqetësimin tek shumë prindër. Por, me siguri mund të themi se, mësimi në kushtet e shtëpisë, jo vetëm që ju bën mirë fëmijëve në aspektin e të mësuarit dhe të mosmbetjes prapa me mësime, por iu krijon atyre idenë e vazhdimësisë së jetës.

Duhet kuptuar se izolimi brenda shtëpisë rezulton më i vështirë për fëmijët dhe adoleshentët. Ndërsa të rriturve ju mungon më shumë rrjedha e përditshme e jetës, ndoshta një kafe që ndajnë me miqtë apo mjedisi i punës dhe kolegët, të rinjve ju mungon liria, që për ata është si ajri, hapësira ku ata ndjehen të pavarur. Liria për ta është çështje ekzistence, përmes të cilës ata njohin vetveten, duke ndërvepruar vazhdimisht me të tjerët, si një proces i pandërprerë komunikimi dhe shoqërizimi. Kjo shkëputje e menjëhershme e marrëdhënieve me shoqërinë, si dhe mungesa e lirisë për të dalë jashtë mureve të shtëpisë dhe syve kontrollues të prindërve, për ta tingëllon shpesh e pamundur për t’u kaluar.

Qëndrimi gjatë gjithë kohës me të rritur, në pjesën më të madhe të rasteve shkakton acarim të marrëdhënieve mes tyre. Në perceptimin e adoleshentëve këto ditë duken pafund dhe gjendja e pandryshueshme. Pikërisht, për këto arsye, themi se për fat të mirë ekzistojnë mjetet e teknologjisë së informacionit, që aq shpesh janë kritikuar nga mësuesit dhe prindërit. Sa mirë, që të rinjtë tanë janë aq të aftë në përdorimin e tyre, sepse janë ato që po i vijnë në ndihmë në kushtet e një izolimi dhe paralize të përgjithshme të jetës sociale.

Gjendja e krijuar nuk është pa rrugëdalje. Ajo duhet suportuar përmes një bashkëpunimi të ngushtë të tre komponentëve, nxënës, mësues, prindër.

Gjëja më e domosdoshme me të cilën duhet të merren prindërit është menaxhimi i ankthit, frikës, aq më keq i panikut, sepse një gjendje e tillë bllokon mendjen dhe nuk lejon përshtatjen me kushtet e krijuara. Prandaj ruajtja e qetësisë nga prindërit ndikon drejtpërsëdrejti tek gjendja emocionale e fëmijëve. E dyta, është “lufta” me mërzinë. Fëmijët ndodhen në moshën ku kurioziteti dhe kapaciteti për të mësuar gjëra të reja janë në kulmin e tyre.

Prezenca e shtuar e prindërve në këto ditë, nuk duhet të rrisë presionin ndaj tyre, por kujdesin, njohjen më mirë të dëshirave dhe anëve të brendshme të karakterit, që në ditë normale mungon koha, për shkak të angazhimeve të shumta. Janë këto të panjohura, që në shumë raste i vënë prindërve përballë të papriturave dhe ku ju duket se nuk i njohin më fëmijët e tyre. Tani është ndoshta një mundësi e mirë, që mund të mos përsëritet më, për të qëndruar bashkë, për t’u njohur, kujdesur dhe përshtatur më mirë brenda familjes.

Raporti me mësuesit duket pozitiv. Jashtë tensionit që shkolla mbart në vetevete si një institucion formal, marrëdhëniet paraqiten më të ngrohta dhe më miqësore. Kjo është koha më e mirë për të reflektuar si nxënësit ashtu dhe mësuesit, se çfarë shkon ose jo në këtë raport dhe për të përmirësuar disa nga metodat e vjetëruara të procesit të të nxënit.

Nxënësit në raport me njëri-tjetrin? Të gjithë i ka marrë malli për grupin e shoqërisë, ju mungojnë lojrat, shakatë, edhe ato disi “të tepruara”. Një gjë po bëhet më e qartë, se sa të rëndësishëm janë për njëri – tjetrin dhe sa pa vlerë është janë ato hatërmbetjet, sot në dukje aq të vogla.

Të gjithë shpresojmë, që duke reflektuar në këto ditë të vështira, kjo shoqëri të bëhet më e mirë, më humane dhe më pozitive në marrëdhëniet ndërsociale. Të gjitha qeniet njerëzore, kanë nevojë për dashuri, të gjithë pa përjashtim. Po pse e kemi kaq të vështirë ta falim? sepse vazhdimisht ndërhyn egoja njerëzore, tërheqja ndaj interesave të ngushta, duke bërë gjithmonë e më të pranueshme vlerën e individualizmit. Harrojmë se asgjë nuk është e përjetshme dhe nuk ka ekzistencë, përveç asaj që po jetojmë sot dhe këtu, tani. Çdo çast ka vlerë dhe këtë vlerë ja jep më së shumti marrëdhënia jonë me të tjerët.

Gjithçka duhet përballuar me kurajo dhe vetëndërgjegjësim. Shprehja sa e lashtë, edhe aktuale, e cila vjen nga antikiteti grek thotë se “…njerëzit nuk janë të aftë të ndikojnë te ngjarjet, por mund të kontrollojnë sjelljet e tyre ndaj këtyre ngjarjeve”. Le të jemi të gjithë të përgjegjshëm, sot më shumë se asnjëherë, për të dalë me sukses nga kjo sfidë. Le t’iu urojmë fëmijëve tanë një mbyllje me sukses të këtij viti shkollor dhe sa më shumë dashuri për ta, sa më shumë vlerësime pozitive dhe mbështetje nga ne të rriturit, sepse shoqërisë i duhet një brez i ri i shëndetshëm në të gjitha aspektet.