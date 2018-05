Të mos flenë deri në shtator? Balla: Ministrat nuk duhet t’i zërë gjumi katër vite rresht

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, njëherësh dhe Kryetar i Grupit Parlamentar, Taulant Balla pas mbledhjes së Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste zhvilloi një bashkëbisedim me gazetarët në Kryesinë e Kuvendit.

Ai deklaroi se Partia Socialiste në zgjedhjet lokale të vitit 2019 do të hyjë në aleancë vetëm me qytetarët e thjeshtë.

Sipas Ballës, prej ditës së sotme fillon procesi i llogaridhënies përpara qytetarëve, i cili do të shtrihet në të 321 njësitë administrative, në të 61 bashkitë dhe në të 12 qarqet e vendit.

“Ne fillojmë prej sot një llogaridhënie publike të të gjitha nivelet, që do të thotë nga kryeministri tek drejtuesit politik të qarqeve, ministrat e kabinetit, zv.ministrat e më pas kryetarët e bashkive dhe drejtuesit e të gjitha shërbimeve publike kalojnë përmes një dhënie llogarie përpara qytetarëve në komunitetet e tyre. Në të 321 njësitë administrative të vendit, në të 61 bashkitë, në 12 qarqe qytetarët janë të ftuar që të marrin pjesë në këtë analizë. Ne e konsiderojmë të nevojshme të komunikojmë me ata gjithçka që kemi bërë në këto 6-7 muaj të parë të mandatit tonë të dytë”, tha Balla.

Gjithashtu, Balla deklaroi se, koha kur qeveritë japin llogari para popullit vetëm një herë në 4 vjet kur voton, ka marrë fund me 25 qershorin e vitit të kaluar.

“Të qenurit ministër do të thotë të mos të zëri gjumi katër vite rresht, jo mos të zëri gjumi deri në shtator. Në ditët në vijim ju do të informoheni për axhendën e ministrave në procesin e llogaridhënies, i cili do të preki të gjithë territorin e Shqipërisë, sikurse nuk duhet lënë pas dore dhe axhenda e tyre funksionale në ministritë që ato drejtojnë. Kur bëhen bashkë komunikimi me njerëzit me detyrën funksionale të ministrit në ministrinë që drejton, jam shumë i sigurt që edhe preformanca e tyre është më e lartë. Sa kohë që adreson çështje, të cilat publiku mendon që janë prioritare. Gjyqtari më i ndershëm dhe i pandikuar në procesin e qeverisjes janë njerëzit, sa kohë që marrim nga njerëzit atë që ata mendojnë dhe kërkojnë edhe performance e tyre do të jetë më e mirë“, theksoi Balla.

a.s/dita