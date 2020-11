Të paditurat e të pashkruarat e treguara direkt nga goja e agjentit special të zbulimit Isuf Mullai. Si u rrëmbyen gjashtë valixhet me dokumente nga oborri i ish-mbretit

Nga Pëllumb VREKA

(Vijon nga numri i kaluar)

“…Në minierë, punoja gjashtë orë në ditë si planifikues i punëtorëve. Puna në minierë duhej bërë patjetër sepse duhej të justifikoja paratë që më vinin nga Shqipëria, aty punova 9 vite.

Mbrëmjeve fillova të frekuentoj klubet e mërgatarëve, tek të cilët ishte hapur fjala se unë isha beniamin i Abaz Kupit. Shumë nga historitë me ta dihen, i ke tek romani, i ka tjerrur Nashoja” – më rrëfeu Isufi.

E kam pyetur disa herë Isuf Mullain nëse ai u nis nga zbulimi shqiptar me një detyrë specifike. Në roman nuk thuhet asgjë për objektivin e tij.

Kjo është një pjesë e kësaj historie, të cilën nuk e di kushdo.

Detyra kryesore pa afat e këtij agjenti, sipas atyre që i janë rrëfyer autorit të këtij shkrimi ishte rrëmbimi dhe kthimi në Shqipëri i dokumentave shtetërorë që kishte marrë Ahmet Zogu pas arratisë, “arshivën” e tij.

Duhet theksuar se Zogu vërtet ishte në mërgim, por, ai me firmën e vulën e tij, përveç, urdhrave, dekreteve lëshonte edhe pasaporta të me siglën: “Mbretnija Shqiptare”.

Zoti Luçi, shkruan në publikimin e tij në DITA që Cufja erdhi në ambasadën tonë në Paris, me një çantë dore, me dokumenta të Zogut. Po e korrigjoj pak mikun tonë Luçi.

E vërteta është se Isuf Mullai, mori në fund të misionit, jo një çantë dore, por plot gjashtë valixhe me dokumente, them gjashtë sepse të shtatën e morën të shkathtit më përpara.

“Pra, – vazhdon Isuf Mullai, – ky ishte objektivi, detyra për të cilën unë punova gati 10 vjet në mes të të hallakaturve mërgimtarë. Krahas kësaj detyre kam marrë nga qendra edhe detyra sekondare e plotësuese: Kush dhe sa ishin ata që dërgoheshin ne Gjermani në “Divizionin 4000”, kur niseshin grupet për desantim, kush i udhëhiqte, ardhja e elementëve të rinj në gjirin e mërgatës etj.

Besimi tek unë i mërgatarëve u rrit, unë u kujdesa për këtë. Isha kavaljer dhe i qerasja të gjithë, plus ushqeva thashethemin se isha më i besuari i oborrit mbretëror.

Nuk shkoja shpesh në ambasadat tona, aty kishte edhe shumë mosbesues, xhelozë, dhe egoistë. Kështu që lëvizjet i bëja të matura e të kontrolluara deri në detaj.

Detyrat dhe porositë, i merrja të koduara nga Radio e Tiranës, në “Emisionin për shqiptarët jashtë Atdheut” i cili transmetohej në një orë fikse dhe unë dhjetë minuta para isha pranë radios sime speciale.

Koha kalonte, vitet po ashtu, gjatë kësaj kohe kisha vënë re se Zogu kish një besim absolut te kuzhinieri i tij. Por kishte harruar një detaj; për kohën e liridaljes, i jepte para me pikatore. E shfrytëzova këtë boshllëk dhe nisa ti jepja herë pa here sasi parash kuzhinierit, i cili më shihte edhe si njeriun tek i cili Zogu kishte besim të pamatë.

Nisa të hyja lirshëm në kuzhinë, ku gati përherë biseda niste me “ku je Cufe se mbeta i mbyllur si kanarina në kafaz, pa lek as nuk të bëhet të dalësh”

Kur Zogu kish filluar të jepte shenjat e para të sëmundjes, e ndava fillimisht këtë informacion me kuzhinierin.

Shqetësimi ishte i madh, jo vetëm tek ai. Mërgata e Brukselit, duhet pranuar, ishte më e madhja, më e organizuara dhe furnitorja e vetme me kontingjent shqiptarësh të çfarëdo lloj kategorie për t’i përgatitur e desantuar në vendin tonë.

Ata besonin verbërisht se “mbreti me mbështetjen e Fuqive të Mëdha shumë shpejt do vinte në pushtet” e ata do të merrnin poste. Vdekja e mbretit u jepte fund këtyre shpresave.

Nisa të shkoj më shpesh në kuzhinë. Një ditë, ndërsa hanim të dy pak nga ëmbëlsira e preferuar e Ahmetit (hasudeja me arra) duke shfrytëzuar mërzitjen e tij i them.

– Doktorët i kanë venitur shpresat, problem. Organizata ka dokumentacionin. Mos na bien ë dorën e të paudhëve e të armiqve.

Ai sikur mezi kishte pritur.

– Zoti Isuf, i kam marrë masat sipas porosisë së Naltmadhënisë, në magazinë kemi një dhomë të posaçme me gjithë dokumentet të futura nëpër valixhe, 6 copë. Ishin shtatë, por njërën e mori inglizi.

Mora vesh se një anglez mik i Ahmetit kishte marrë tashmë dokumentet të cilat kishin lidhje me raportet e shtetit shqiptar me britanikët kur ai mbretëronte.

Përfundimisht, Zogu vdiq. Se si u zhvilluan ngjarjet gjatë ceremonisë dhe pas saj, ti je në dijeni nga romani i Nashos, ku nuk mungon as detaji i ilaçit lotues që morëm për të bërë përshtypje sa më të thellë.

Pasi u fashit situata groteske e kaluan pak ditë dhe mërgimtarët e mërzitur me ikjen e idhullit të tyre, menjëherë ju futa punës për të shtënë në dorë atë për të cilën kisha gati 10 vite që sakrifikova, larg vendit e larg familjes në gojën e ujqërve.

Shkova te kuzhinieri e i thashë :

– Tani kjo punë pritej , Mbreti na la, por na la edhe neve në mes të katër rrugëve, si do të vej filli ynë!?”

– Mos e pyet , o zoti Isuf, – tha ai .

– Tani mbetëm jetim. Ti të paktën e ke një punë, po mua si do më vej halli?!

– Ore – ti më ke mua – i thashë , por problem më i madh është se si të sigurojmë diku tjetër dokumentet e mbretënisë, se unë si Sekretar i Përgjithshëm i Partisë kam përgjegjësi të madhe.”

– Po – tha ai, dakord jam, gjej një vend të sigurtë e të fshehtë e t’i çojmë se i kam ambalazhuar mirë nëpër valixhe.

Me sa kuptova ai ishte gati ti hiqte nga vetja duke larë , kështu, duart nga përgjegjësia.

Unë – bëja sikur isha i hutuar e po mendohesha shumë si do të vepronim.

– Zoti Isuf – u hodh ai- mos të humbasim kohë, ti ke qenë më i besuari i Naltmadhnisë, e nuk humbet gjë, prandaj gjej një vend jashtë oborrit.

– Mirë , mirë – i thashë të mos ngutemi e të veprojmë me kujdes, kështu nga darka po vij unë me makinë i ngarkojmë e i strehojmë në një vend tepër të sigurtë.

Në të errur, i ngarkuam dhe pasi i dhashë disa dhjetra dollar i thashë :

– Pritmë këtu që të mos biesh në sy se mungon, kthehem për nja dy orë e biseojmë për më tej.

– Planin e kisha që duke i dhënë para e joshja të mos më vinte nga prapa për të parë vendin ku do të çoja dokumentet.

Funksionoj!

Ik, ik – më tha – mua këtu më kë në çdo moment.

Ndeza makinën, rëmbeva mallin e vyer dhe u nisa për në bazën ku do vendosja valixhet. Njoftova qëndrën që nusja ishte gati për te dhëndri, pas dy orëve pritje mu dha drita jeshile, në fakt kisha tre ditë që i kisha njoftuar për të marrë masat e pritjes pasi me sot me nesër mund të nisesha.

Siç thashë pas dy orëve u nisa direct për në Itali, koha ishte e bukur dhe udhëtimin po e bëja me qejf të madh, sepse detyrën e kreva dhe po kthehesha në vendin tim të përmallur dhe pranë familjes të cilën kisha gati dhjetë vjet pa i parë.

Sipas programit, në Bari arrita pothuaj në kohë. Aty më priste vapori Shqiptar i cili siç më tha kapiteni kishte një javë që kishin shkarkuar dhe ishin në pritje, shkarkuam e ngarkuam valixhet në dhomën e kapitenit.

Parkova makinën larg molit, dhe u ktheva me vrap duke ngjitur shkallët dy e nga dy. Pastaj u nisëm dhe pas disa orësh Durrësi i famshëm gjithë drita.

Këtu i dashur Pëllumb, mbaron shërbimi special që më ngarkoj Partia e Atdheu.

Pas kthimit e pas çmalljes me familjen e fshatarët e Fushë – Bardhës, kuptohet që ishte shoqëruar nga një grup i partisë nga qendra e Gjirokastra, të cilët bënë sqarimin e vlerësimin e të “ Arratisurit Isuf Mullai” . Partia – Qeveria më dhanë këtë shtëpi që kam edhe sot dhe më emëroi drejtor po të këtij hoteli “Adriatik” që ti e ke parë dhe puna vazhdon ende.

Ka ndonjë që shkruan se Isuf Mullai u zbulua prandaj erdhi në Shqipëri!?

Agjentë të zbulimit ka edhe që zbulohen si Psh. Veligo Seferi nga Hormova, i cili quhej dhe “Njeriu me lëkurën me arna” ngaqë ishte plagosur në luftë disa herë nga copat e granatës, të cilët shteti nuk i flakte nga radhët por u jepte një detyrë të ulët për të mos patur më kontakt me të huajt. Ndërsa për Isuf Mullain ngaqë doli me shumë sukses menjëherë shteti e vendosi drejtor të “Hotel Adriatikut” i vetmi në vendin tonë vetëm për të huajt, kjo nuk do koment.

Këto ishin disa të paditura e të pashkruara të treguara direkt nga goja e agjentit special të zbulimit mikut tim Isuf Mullai.