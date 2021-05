“Të presësh Godonë”, Rama mesazh ironizues për BE-në: Pse mendoj kaq shpesh në ditët e sotme për kryeveprën e Beckett ndërsa ndjek deklaratat

Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur që të bëjë një postim ironizues në Twitter, sa i takon procesit të çeljes së negociatave me BE-në, për të cilin thotë se i ngjan me kryeveprën e Samuel Beckett, ”Duke pritur Godonë”.

Rama është i zhgënjyer nga ky proces i tejzgjatur në kohë për çeljen e negociatave.

“Pse mendoj kaq shpesh në ditët e sotme për kryeveprën e Samuel Beckett ndërsa ndjek deklaratat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut? (Çdo ngjashmëri me ngjarje apo persona të vërtetë, të gjallë ose të vdekur, është sigurisht e rastësishme) Future of Europe“, shkruan Rama në postimin e tij.

Why I think so often nowdays about Samuel Beckett’s masterpiece while following statements on Albania and North Macedonia?

(Any resemblance to real events or persons, living or dead, is purely coincidental of course) #FutureofEurope pic.twitter.com/wTFgWDvzLN

— Edi Rama (@ediramaal) May 11, 2021