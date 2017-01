Të shtatët kundër “Tebës”

Një fotografi e 7 djemve të rinj shqiptarë, me nënshtetësi greke, të cilët kanë vendosur duart para vetes, në formën e shqiponjës dykrenare, ka ngjallur panik dhe nuancat më të thella nacionaliste të politikës, medias dhe një pjese të madhe të opinonit grek.

Jam i bindur se është një foto pa asnjë qëllim të keq, të nisur thjeshtë nga ndjenja e kombit që i takojnë dhe as nuk i ka shkuar në mendje se pas publikimit të saj do të kishin ngjalluir tallaze kaq të mëdha ndaj tyre, sa që duket sikur, këto të shtatë, ushtarë rekrekutë si janë, i janë vërsulur Athinës, si dikur ata , të shtatët kundër Tebes, në tragjedinë e njohur greke.

Nëse do e kishin ditur këtë dalldi politike greke, me siguri që do të ishin tërhequr nga një foto në kohën e duhur,por jo në vendin e duhur.

Si mësohet, partia kryesore e opozitës greke, Neodemokratia, ka kërkuar edhe një seancë të veçantë të parlamentit grek, pikërisht për të trajtuar këtë “ngjarje të pashembullt”, e cila ndodh në ushtrinë e tyre, dhe, për fat të keq, me të cilën, disa javë më parë, desh na trembi ministri grek i mbrojtjes.

Ajo çka bënë shtatë rekrutët shqiptarë, me nënshtetësi greke, më shumë se gjithçka tjetër është një rikthim i tyre në ndjenjën e vendit ku kanë lindur, ose vetë ata ose prindërit e tyre; një shenjë që po bëhet kudo tashmë, që ka kaluar kufijtë e shteteve ku jeton popullsia shqiptare dhe, të cilën, tani mund ta bëjnë edhe arvanitasit që jetojnë në Greqi, edhe arbëreshët në Itali, edhe ata që ndodhen në trevat shqiptare në vise të tjera.

Mendja politike greke ka mbetur ende në një kohë tjetër, e cila, ndërsa është qesharake për civilizimin, është e mjerueshme për vetë ata, grekërit, të cilët, edhe kur duan të rikthehen në kohrat e lashta, zbulojnë fatkeqësinë që shumë prej tyre janë të ardhur në këto treva homerike, e shumë prej tyre që nga veriu i Shqipërisë.

Mendja politike greke, për fat të keq edhe në parti me qëndrueshmëri dekadash është e ngecur në një pellg katastrofik nacionalist, i cili, edhe pse nuk sjell ujë të jetës moderne, përsëri ka shumë më tepër se sa zvetnim të politikës, mjerueshëm përceptim të fqinjësisë dhe alarm nacional që shkon drejt budallallëkut.

Pa dashur, ata e bënë publike një të vërtetë që janë munduar ta fshehin dhe, kur ajo u shfaq, tërbimi politik, edhe tek “ të mëdhenjtë” e politikës greke nxorri në pah faktin se, me të gjitha mundësitë, energjitë dhe presionin ata janë përpjekur të bëjnë konvertimin e banorëve të kombësisë shqiptare në shndërrimin grek, dhe tani, kur një grup djemsh, 7 vetë, rastësisht, thirren në një simbol thirrës kombëtar, alarmohen.

Në ushtrinë greke, jo rastësisht e jo vetëm herë pas here, janë shfaqur shenja të një nacionalizmi të tërbuar , sidomos kundër fqinjëve, me të cilët kanë ende probleme të pazgjidhura dhe ku ndërgjegja e fjetur mund të zgjohet.

Në ushtrinë greke, jo rekrutë, por profesionistë, në kor, kanë kënduar këngë shoviniste, mes vargjeve të së cilave bëhej thirrje për vrasjen e shqiptarëve dhe të turqve, kërcënohej therrja masive e tyre dhe shtypja me këmbë dhe, asnjëherë, në asnjë rast, parlamenti grek nuk i ka trajtuar ato; media greke i ka përkrahur, qoftë edhe me heshtjen e tyre dhe ndjenja naziskine është toleruar.

Në ushtrinë greke, jo vetëm në disa raste, dhuna nacionaliste ndaj ushtarëve me kombësi jo greke, por me nënshtetësi greke, ka qenë e pranishme deri në përmasa shqetësuese, por, asnjëra nga partitë politike greke, as kjo e Demokracisë së Re, që kërkon tani seancë të veçantë parlamentare, nuk ka ngritur as fijen e zërit.

Në shtetin fqinj grek, edhe për një flamur kombëtar, pas një ndeshje sportive, janë therrur shqiptarët nga verbëria greke dhe ky ultranacionalizëm nuk është trajtuar asnjëherë.]

Dëbimi i shqiptarëve, masivisht, përmes operacioneve “Fshesa” ka qenë i përbindshëm, dhuna policore dhe ushtarake mbi to ka qenë jashtë çdo përfytyrimi njerëzor, e përsëri askënd nuk ka trazuar në jetën politike greke.

Shteti shqiptar, në këtë përballje, ku nga njëra anë ulëret nacionalizmi grek, dhe nga ana tjetër toleranca deri në tepri, as nuk e ka patur në mendje e as nuk do e ketë përshkimin e ndjenjës nacionaliste tek bashkëatdhetarët e tij jashtë kufijve, por edhe nuk mund t’i harrojë ato. Ndryshe, cilado qeveri që të ishte në pushtet, do të bënte njërën ndër tradhtitë më të mëdha ndaj kombit.

Në Shqipëri , prej më shumë se 25 viteve, kisha greke, përmes emisarëve të saj ka pushtuar Kishën Ortodokse Autoqefale Shqiptare, që vetëm emrin ka të tillë. Parlamenti shqiptar asnjëherë nuk është mbledhur për ta trajtuar këtë veprimtari, e cila i bie ndesh edhe Kushtetutës së vendit.

Në Shqipëri po gërmohet për varrezat e ushtarëve grekë edhe aty ku janë varrosur shqiptarë autotoktonë; po mblidhen eshtrat e tyre nëpër thasë dhe bëhet presion për të njohur të rënët e tyre kudo në Shqipëri, ndoshta edhe në veriun e vendit.

Emisarë politikë grekë , në zonat minoritare e jo minoritare, po bëjnë kasnecin e ultranacionalistëve grekë; çdo ardhje e tyre shoqërohet me sherre dhe probleme, por janë toleruar, gjithnjë sipas mendjes së përkohsshme të një miqësie të mirë mes fqinjve.

Tani, i gjithë shteti grek është mobilizuar kundër shtatë të rinjve, pasi, pa asnjë qëllim politik, ndoshta nga ajo shtyrja rastësore e mbledhjes së përbashkët në një grup, bënë një shenjë që u kujton kombin e tyre.

E pastaj?

Kush themel i shtetit grek u trondit?

Cilat institucione po bien?

Nëse shteti grek mendon se është i rrezikuar nga kjo shenjë e shtatë ushtarëve grekë, me kombësi shqiptare, atëherë ai qenka prej kohe i mbaruar.

Të shtatë djemtë nuk janë kundër Athinës, si dikur të shtatët kundër Tebës.

Duke respektuar shtetin grek, ata në një moment kanë dëshmuar se ndjenja e kombit është e pranishme.

Ai , i cili nuk do kombin e tij, nuk mund të dojë shtetin ku është përcaktuar të jetojë.

Bedri Islami