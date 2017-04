Të shtunën zgjidhet qeni më i bukur në Tiranë

Nga Entela Resuli

Marrëdhënia e njeriut me kafshën është e hershme. Madje shpesh mikun më të mirë e kemi gjetur mes tyre. Në vendin tonë nuk jemi treguar shumë miqësor me to, por kohët kanë ndryshuar, nëse dikur organizoheshin konkurse bukurie për njerëzit, tani në këtë garë futen edhe qentë.

Kjo e shtunë në Tiranë do të jetë dita e tyre, pasi në ambientet e Kopshtit Zoologjik do të organizohet “Panairi i Kafshëve Shtëpiake”, ku veç të tjerave do të zgjidhet edhe qeni më i bukur i qytetit.

Ky aktivitet vjen për herë të parë në Shqipëri nga Green Line Albania në bashkëpunim me Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit – Bashkia Tiranë dhe me mbështetjen e Connext Albania.

Jo pa qëllim Panairi do të zhvillohet në ditën e shtunë, pasi data 22 Prill njihet edhe si dita e tokës.

“Pet Fair – Panairi i kafshëve shtëpiake” vjen si një event që synon rritjen e ndërgjegjësimit dhe edukimit të komunitetit në lidhje me trajtimin, mbrojtjen dhe kujdesin ndaj kafshëve.

Aktiviteti do të mbledhë së bashku partnerë, organizata të ndryshme, profesionistë, subjekte private, individë e dashamirës që kanë interes dhe janë pjesë aktiv në çështjet e mirëqenies së kafshëve.

Ervin Shehaj, drejtuesi i Green Line Albania, të cilën deri më tani e kemi njohur nëpërmjet aksioneve për pastrimin e ambientit është ideator i këtij aktiviteti. E sigurt që kopshti zoologjike, ndryshe nga herët e tjera do të mbipopullohet këtë fundjave, nga ata që duhet të jenë banorët e tij të përhershëm, kafshët.

Ervini na tregon se për gjatë gjithë ditës aty do të ndodhin një sërë aktivitetesh.

“Gjatë panairit do të ketë vizita mjekësore për kafshët, mund të blihen kafshë shtëpiake apo dhe aksesorë nga dyqanet që do të jenë prezent, do të jepen këshilla dhe informacione për rritjen e kafshëve, përkujdesjen dhe mbrojtjen e tyre si dhe orë edukative për fëmijët. Gjithashtu do të ketë edhe kafshë shtëpiake të braktisura ti cilat mund të adoptohen nga dashamirësit e tyre”- tregon Shehaj për Dita.

Gjatë Panairit pritet të marrin pjesë klinika veterinare, dyqane që tregtojnë kafshë shtëpiake, animatorë, nxënës shkollash, dashamirës të kafshëve, organizata mjedisore dhe organizata për mbrojtjen e kafshëve. Aktiviteti është i hapur për publikun e gjerë.

– Ervin, si ka qenë interesi për këtë organizim?

Interesi realisht ka qenë shume i lart si nga dashamirësit e kafshëve, dyqanet, klinikat veterinare, organizatat e ndryshme. Kemi vënë re që njerëzit janë bërë më miqësor me kafshët dhe këtë e kemi parë teksa po përgatiteshim për këtë aktivitet. Madje shumë prej tyre kafsha është pjesë e familjes dhe kjo është një gjë e mirë.

-Do të zgjidhet dhe qeni më i bukur, na trego pak për këtë garë?

Qeni normalisht është kafsha shtëpiake më e dashur nga të gjithë dhe ndaj menduam që të organizonim një konkurs për qenin më të bukur dhe për ta kthyer aktivitetin më interaktiv. Të zotët e qenit që do të bëhen pjesë e këtij konkursi do të shfaqen në paradë së bashku me qenin apo qenushkën e tyre. Do të jetë vërtet argëtues. Në Tiranë ka qenë shumë të bukur kështu që besojmë se gara do të jetë e “ashpër”.

-Ç’karakteristika duhet të ketë qeni që të fitojë kurorën e bukurisë?

Ne kemi bërë një thirrje të hapur drejtuar të gjithë atyre që kanë një qen dhe deri tani ka patur shumë të regjistruar. Juria akoma nuk i ka shpallur karakteristikat. Na mbetet të presim të shtunën për t’i zbuluar së bashku gjatë konkursit. Shpresojmë që mos të mërziten njerëzit kur të shpallet rezultati se kafshët e dimë që nuk e kanë problem. Për ta e rëndësishme është pjesëmarrja J.

-Ervin, ti prej vitesh merresh me çështjet e ambientit në vendin tonë, na trego çfarë të ka lidhur me këtë kauzë?

Është e vërtet, realisht kanë kaluar mbi 7 vjet që merrem me çështjet e mjedisit. Dashuria për mjedisin, të jetosh në harmoni me natyrën dhe mbi të gjitha fëmijët e mi, për t’ju ofruar atyre një vend më të bukur për të jetuar. Tashmë për familjen tonë kujdesi dhe mbrojtja e mjedisit janë bërë pjesë e pandashme e përditshmërisë. Besoj se gjithë këtë dashuri ndaj natyrës e kam për shkak të fëmijërisë që kam kaluar. Unë kam lindur në Fier dhe jam rritur në një shtëpi private të mbushur me pemë dhe kafshë shtëpiake. Fëmijëria ime ka qenë në harmoni me natyrën, e mbushur me aktivitete nga më të ndryshmet në natyrë. I përkas një brezi ku natyra ishte këndi ynë i lojërave dhe jam shumë i lumtur për këtë fëmijëri aktive dhe larg jetës sedentare, ndryshe nga fëmijëria e fëmijëve të sotëm.

-Po për çfarë keni studiuar?

Unë kam studiuar Inxhinieri Elektronike. Elektronika dhe teknologjia ka qenë disa nga pasionet e fëmijërisë dhe kjo ka qenë arsyeja përse e kam zgjedhur si degë.

-Ervin, këto kohë je marr edhe me aksione pastrimi, si është gjendja në këtë prag sezoni verorë, a është Shqipëria më e pastër këto kohë?

Gjatë 3 viteve të fundit ne kemi organizuar 6 aksione kombëtare pastrimi. Situata në vend vazhdon të jetë akoma problematika, por ajo që vihet re është përmirësimi i situatës vitet e fundit dhe mjedisi ka filluar tashmë të kthehet në një prioritet.

-Po në bregdet, si është gjendja në bregdet për sa i përket pastërtisë?

Situata në bregdet ngelet sërish problematike për vet fakti që ndotjet e lumenjve vazhdojnë të jenë akoma në nivele të larta. Ka një angazhim më të lartë në krahasim me vitet e kaluara nga ana e autoriteteve vendore për të përmirësuar situatën, por sërish bregdeti mbetet i ndotur.

-Çfarë nuk shkon me ne, pse jemi kaq të paedukuar në këtë drejtim?

Më shumë se të pa edukuar mund të them që kemi humbur lidhjen me natyrën. Pa diskutim që edukimi mjedisor është mjaft i rëndësishëm në mbrojtjen e mjedisit, sensibilizimi i popullatës është akoma në nivele të ulëta dhe gjithashtu mungesa e infrastrukturës, investimeve në mjedis dhe pandëshkueshmëria ndaj ndotësve.

Programi

Përgjatë gjithë ditës së shtunë në datë 22 Prill 2017 në ora 10:00 – 19:00 do të mbahet “Pet Fair – Panairin e kafshëve shtëpiake”, do të zhvillohen aktivitete të shumta argëtuese dhe edukuese, të listuara si më poshtë: