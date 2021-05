Të trokasësh në portën e letërsisë

Enver Kushi

Unë po shtoj se nuk është një portë e vetme dhe se për të arritur në portën e madhe të letërsisë, janë disa porta të vogla që duhet të trokasësh. Kështu mendoj unë, ose të paktën kështu më ka ndodhur mua. Në historinë e letërsisë botërore dhe asaj shqipe, ka shkrimtarë që pa qenë nevoja të trokasin në portat e vogla, nuk kanë pritur gjatë për t’u hapur ndoshta pa trokitur porta e madhe. Ndoshta kjo falë talentit të tyre të spikatur, ose dhe faktorëve të tjerë.

Po e nis me trokitjen time në portën e parë, që ka qënë e pavetëdijshme dhe në një moshë të hershme. Ndoshta mund të mos ketë qënë trokitje, ose mund të kem qënë brenda saj, sepse kjo më vjen tani si ëvdërr. A ka qënë kjo porta e parë e letersisë? Mendoj se po, sepse ka ndikuar shumë në të ardhmen time si prozator. Kjo është bota e femijërisë dhe rinisë së hershme, ose metaforikisht, paradhoma e paradhomave të letërsisë. Fëmijëia ime është përkundur në dy djepe: atë të dhimbjës çame dhe rrëfimeve të panumërta për një krahinë ëmdërr dhe në një djep të dytë, që lidhet me natyrën. Kjo e dyta ka të bëjë me lumin Shkumbin, fushën dhe hapësirat e paana, kur ai qetësisht gëlltitej nga deti Adriatik, lindjet dhe perëndimet e diellit, muzgjet e gjata nga më të bukurat, që më janë fiksuar në memorie, rrebeshet e shirave në gusht apo shtator dhe rrufetë e shumta, që shkarkoheshin me zhurmë. Kam qënë fare i vogël, kur njera nga këto rrufe sferike çau murin, u fut në dhomën , ku isha unë me motrën dhe nënën , verboi përkohësisht motrën dhe më plagosi mua. Pastaj kjo sferë e vogël e zjarrtë kaloi në korridor, hyri në dhomën tjetër, ku la të vdekur hallë Fahron… Do të shtoja edhe diçka tjetër, që lidhet me trenat dhe hekurudhën, ku shtëpia jonë ishte pranë shinave dhe babai im punonte në hekurudhë etj. etj… E pra, në vazhdim të përgjigjes së pyetjs suaj metaforë, në këtë botë ëndrrash sa nive, aq dhe të bukura, dukej sikur më vinte trokitja në portën tjetër të letërsisë.

Atëhere unë po vazhdoj me të njëjtën pyetje metaforë: Kur erdhi trokitja tjëtër në këtë portë?

Në shtator të vitit 1967 nisa studimet në degën gjuhë letërsi shqipe në Universitetin e Tiranës. M’u realizua një nga ëndrrat e rinisë dhe ky është një nga fatet e jetës time. Fati tjetër ishte, se rastësisht në dhomën time në Qytetin Studenti isha me Shefki Karadakun, poet lirik nga Elbasani, që kishte botuar një libër të vogël me poezi, Moikom Zeqon, poet i njohur që në atë moshë, Niko Kacalidhën, poet që vinte nga minoriteti grek i rrethit të Sarandës dher Tomorr Domin nga Elbasani, një njeri i jashtëzakonshëm, që dinte përmendësh Shvejkun. Isha me fat që në vitin e parë gjithashtu kisha edhe poeten Vllasova Musta apo emra të tjerë, që më pas do bëheshin shkrimtarë, kritikë, gazetarë të njohur si Lliko Nano, Sefedin Çela, Gjok Dabaj, Mehmet Elezi, Llazar Vero, Thanas Dino, Timo Luto, Tomorr Domi, Liljana Arapi, Natasha Cerga, Angjelina Xhara, Ramazan Vozga, Timo Bushi.

Unë i përkas një brezi, që kishte ëndrra dhe besonte në realizimin e tyre. Ëndrrat janë ëndrra dhe nuk kanë të bëjnë me sistemet politike. Në vitet e mia studentore, Tirana kishte jetën e saj, ku thyeheshin dhe kornizat e kohës. Deri në vjeshtrat e vona, kur koha ishte e mirë, në lulishtet e kryqytetit dëgjoheshin tingujt e orkestrave dhe kërcehej. Në Bulevardin e Madh, ku mes atyre që shëtisnin mbremjeve, ne shihnim me kërshëri shkrimtarët dhe artistët e kohës, apo vajzat e veshura bukur, që qeshnin. Ishte një periudhë liberalizmi, që arriti kulmin në vitet 1970-1972. Atëhere lexohej shumë dhe frekuentoheshin kinematë dhe teatrot. Ti më riktheve në kohë, që padyshim jo çdo gjë ishte rozë, por fjalën e kam për brezin tim ëndërrimtar.

E meqë jemi te trokitja në një nga portat e letërsisë, po përmend dy fakte: Në vitin 1969, në një pasdite të vonë, ndoshta të tetorit, i dhashë Moikomit për të lexuar nje tregim të titulluar “Atë e vrau deti”. E ka shkruar një shoku im, i thashë. Ai e lexoi menjëherë dhe pastaj tha: “Ky është tregimi yt. E ndjeva që është bota jote e trazuar. Këtu je ti. Ka dhe diçka nga Hemingueji”. U skuqa dhe u turpërova me mikun tim të shtrenjtë, për këtë të pavërtetë, që i thashë. Fakti i dytë, lidhet po prapë me Moikomin dhe këtë tregim, i cili më tha që ta çoja menjëherë në gazetën “Drita”. Mbaj mend, që ngjita me ndroje shkallët, ku ishte redaksia e gazetës. Trokita lehtë në një derë dhe pasi dëgjova fjalën hyr, ulur në karrike dhe në një tavolinë me shumë dosje ishte poeti Aleks Çaçi. U soll mirë me mua dhe më tha të vija pas ca ditësh. Kur shkova ai më tha të ulesha, pastaj më zgjati dorëshkrimin e tregimit, duke shtuar fjalët: “Nuk mund ta botojmë. Ka frymë disfatiste”. Më pyeti pastaj,se nga isha me origjinë dhe kur unë i thashë nga Çamëria, u ngrit në këmbë dhe më tha: “Kam qënë atje në vitin 1946, si anëtar i Komisionit Ndërkombëtar të Hetimit. Eh mor djalë! I kam në sy pamjet e tmerrshme të qyteteve dhe fshatrave të braktisur nga dhuna e Zervës”. E pra i dashur Mark, kur zbrita shkallët e redaksisë së gazetës, mendova të mos trokisja më, në këtë portë të letërsisë.

Po përmend edhe një fakt, që lidhet prapë me trokitjen, por që këtë herë, ajo portë m’u hap. Ky ështe takimi me poetin e madh lirik, Frederik Rreshpja, fillimisht në Shkodër, aty nga shtatori i vitit 1971, ku shkova me mikun e tij Moikom Zeqo dhe pas 22 vitesh, më 10 janar të vitit 1993, kur Fredi në numrin e parë të gazetës “Evropa”, më botoi tregimin e gjatë “E hëna e vitit zero”. Të nesërmen shkova ta falenderoj. Ai ishte ulur në një tavolinë, në sallën poshtë Lidhjes së Shkrimtarëve dhe pinte konjak. Fredi, këtu më hapi portën e letërsisë. Ai më tha, që tregimi kishte shtratin e romanit dhe duhej patjetër, që ta shkruaja këtë roman dhe se do ta botonte me shpenzimet e tij. Kështu ndodhi. Në vitin 1994 u botua romani im I parëi titulluar “Hëna e vitit zero”. Për këtë i jam mirënjohës Rederik Rreshpjes, i cili në shkurt të vitit 2006 u nda kjo jetë.

Më lejo të rikthehem ca vite pas, atëherë kur botove në gazetën “Drita”, tregimin e parë “Çminimi”. Me botimin e këtij tregimi e më pas edhe të trtegimeve të tjera, mendon se t’u hap porta e letërsisë?

Tregimi u botua në nëntor të vitit 1975, falë Vath Koreshit, shkrimtarit dhe njeriut të rrallë, i cili krahas Moikomit, ka ndikuar shumë në rrugëtimin tim të gjatë të letërsisë. Tregimi u vlerësua me çmimin e tretë. Ishin çmimet e para, që gazeta “Drita” jepte. Në ceremoninë e organizuar në Kampin e Punëtorëve, në malin e Dajtit, u njoha me shumë krijues, mes të cilëve edhe me Bashkim Shehun. Bashkimi ishte shume i ri dhe ishte vlerësuar me çmim inkurajues. Tashmë ai është shkrimtar i njohur dhe pas dramës që i ndodhi familjes dhe atij, jeton në Spanjë. Me Bashkimin vazhduam edhe korespondecën me njeri-tjetrin, si dhe ai kur shkonte për në jug, ndalej në Rrogozhinë e pinim ndonje kafe bashkë.

Në vitin 1977, Moikom Zeqo më nxiti, që t’i përmblidhja tregimet e shkruara dhe t’i dërgoja në Shtëpinë Botuese “Naim Frashëri”. Për fat të keq u deshën 11 vite, që libri të botohej. I kam ruajtur të gjitha përgjigjet më vërejtje, që vinin nga redaksia për tregimet e mia. Jam thyer ose më saktë, nuk kam dashur ta çoja prapë librin për botim. Po të lexosh letrat që më ka dërguar Moikomi në ato kohë, kupton këmbënguljen e tij, që duhej patjetër që libri të botohej.

Shpesh herë I bëj pyetjen vehtes: Vërtet me krijimtarinë time modeste në prozë kam hyrë në qytetin e çuditshëm të shkrimtarëve? A kam “qëlluar në shenjë”, siç thotë Markesi? A e zotëroj “Kodin Letrar(Markes) në prozën time? Nuk e di i dashur Mark . Vazhdoj të jem akoma i ndrojtur dhe i hutuar, pasi më janë hapur portat dhe jam në qytetin e çuditshëm të shkrimtarëve.

Ju jeni me origjinë nga Çamëria. Ç’është ajo për ju dhe çfarë vëndi ze ajo në krijimtarinë tuaj?

Rrënjët e fisit tim janë në një nga krahinat e Shqipërisë së Poshtme, që quhet Çamëri… Çamëria është krenaria dhe fisnikëria ime, malli dhe dhimbja ime, ëndrra dhe amaneti i të vdekurve të mi… Ajo ka ardhur tek unë herë-herë e brishtë, e ndrojtur, lozonjare, me diellin dhe detin e saj të papërsëritshëm, ullinjtë, blegërimat e deleve, vrapimet e kuajve brigjeve të lumenjve mitikë Kalama dhe Aheron, qiellin fantastik, që po të zgjatësh duart, netëve mund të prekësh yjet ose mund të flasësh me perënditë pellazgjike… Herë – herë ajo ka ardhur tek unë me vallet dhe këngët e saj epike, mitologjinë dhe gluhën e perëndisë. Dhe herë-herë ka ardhur tek unë me sytë e përlotur, plagët në trup, ofshamat e të masakruarve nga tërbimi zervist …

Fisi im është nga fshati Spatar pranë qytetit të Filatit… Flitet se të parët e të parëve të mi mund të kenë qenë nga Suli. Gjyshi dhe vëllezërit e tij, janë nipërit e kapedan Muharrem Rushitit nga Koska, një nga figurat e shquara të Çamërisë dhe Shqipërisë së Poshtme, komandant i Çetës “Çamëria”, që ka luajtur një rol të madh në kryengritjen e viteve 1909 -1912 e që çuan në shpalljen e Pavarësisë. Beqo Izet Kushi, i njohur në shtypin e kohës edhe si Beqo Izeti, Beqo Çami, Beqo Spatari, ka qenë luftëtar në çetën e dajos së tij, pra Muharrem Rushiti, si dhe kryetari i parë i shoqërisë “Çamëria” në Ëecester Mass të SHBA në vitet 1918-1919. Me emrin e tij janë dërguar dhjetëra letra, telegrame, protesta presidentit Uillson, kryeministrave e ministrave të jashtëm të Anglisë, Francës, Italisë etj.

Familja ime është larguar me dhunë nga Çamëria në vjeshtën e vitit 1944, pas masakrave të përbindshme të zervistëve në Filat dhe rrethinat e tij dhe është rikthyer disa muaj më pas, pasi Çamëria ra në duart e EAM-it dhe ky u bënte thirrje çamëve të ktheheshin. Në fillim të shkurtit të vitit 1945, ELAS-i kapitulloi dhe Çamërinë e rimorrën forcat e EDES-it, me në krye Plastirasin. Ata më 13 mars të vitit 1945 vranë në Filat 70 veta dhe dhjetëra të tjera në rrethina. Para se të niste masakra e Filatit, në fillimmars, rrethohet shtëpia jonë. Babai im, atëherë në moshën 25-vjeçare, vite më vonë, e ka rrëfyer disa herë ngjarjen e asaj nate, ku pasi luftoi për disa orë xhaxha Selmani, ai u plagos rëndë e më pas vdiq në duart e motrës së tij, Fahros. Xhaxha Selmani u varros në Spatar. Mbaj mend sesi gjyshi tregonte për miqtë e shumtë jo vetëm çamë, por edhe grekë, vllehë, çamë ortodoksë, që erdhën për ngushllim në familjen time. Mes tyre, edhe drejtues të EAM-it ose luftëtarë të rezistencës greke. Hallë Fahrua, motra e gjyshit tim dhe e Selmanit, i qëndroi mbi kokë të vëllait, derisa dha shpirt. Kjo grua e fortë, kur familja jonë u largua nga fshati për në Shqipëri, e ndihmuar nga miku i familjes tonë, Panajot Strugari, mori me vehte shaminë me gjak të vëllait, një tufë flokë të tija dhe një fotografi që ai kishte dalë në Boston me kostum kombëtar.

Fshati i të parëve të mi, Spatari, ishte një nga qendrat e rezistencës antifashiste dhe xhaxhai që u vra, ishte anëtar i shtabit të Rezistencës. Edhe vëllai i nënës time, Jonuz Xhevizi, ka luftuar në radhët e partizanëve grekë…

Jo vetëm gjyshi, babai, nëna ime, por edhe mijëra Çamër të tjerë që kanë lindur në Çamëri, kanë një amanet të përbashkët: ”Mos e harroni Çamërinë! Ajo është gjallë dhe na pret. Merrnani edhe ne të vdekurve, kur të shkoni në Çamëri. Duam të prehemi në gjirin e saj të dashur”. Do të isha i lumtur, nëse në tregimet e mia, por veçanërisht në novelën e fundit, ”Zonja nga Parga”, Çamëria të ketë ardhur ashtu siç e përshkrova më lart./Inervistoi: Mark Simoni