Vëllai i Olldashit mesazh Bashës: Të votuan për të sfiduar rrebeshin, jo për t’u mbuluar me çadër

Vëllai i ish-deputetit të PD-së, Sokol Olldashi, Ardiani ka postuar një shkrim të gjatë në “Facebook” për ndryshimet mes kreut aktual të PD-së, dhe ish-sfidantit të tij.

Pas shkrimit, ai ka shkruar edhe një opinion të shkurtër të tijin, ku thumbon kreun e PD-së. Ai shkruan se Basha është votuar nga demokratët për të sfiduar rrebeshin dhe jo për t’u mbuluar në çadër.

STATUSI

Nga pikepamja ime personale le te bejne cte duan. Nga ana tjeter duket sikur koncepti demokratik (Demokracia (gr. demo – popull, kraci – rend) është një formë qeverisje në të cilën shumica e njerëzve ushtrojnë sovranitetin e tyre ose drejtëpërdrejtë, nëpërmjet referendumeve, ose në mënyrë jo të drejtëpërdrejtë, nëpërmjet zgjedhjes së përfaqësuesve. ) eshte zevendesuar nga aksioni autokratik (Autokracia[1] është një sistem politik në të cilin një individ i vetëm e ka në dorë pushtetin,një personel i kualifikuar dhe me fuqi absolute. )

Nuk po gjykoj nese eshte me mire cadra apo shiu, por fakti qe dikush jo vetem qe nuk ju pyet cfare doni, por ne menyre arbitrare vendos per ju. Si e quani kete? Une e shoh si mungese respekti dhe konsiderate nese behet ne emer te se mires per PD. Dhe aspak burrerore nese fshihen frikera personale. Lufta fundja per burrat eshte. Pregatitu dhe perballu per ata qe te besuan voten per ta sfiduar rrebeshin e jo per tu mbuluar me cader.