“Teatri”, Balla: Meta doli kundër vullnetit të artistëve

Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka reaguar për kthimin e ligjit të Teatrit nga ana e Presidentit Ilir Meta.

Në një status në Facebook, ai shkruan se Kreu i Shtetit vendosi kundër vullnetit të artistëve duke mbajtur anën e opozitës.

“Sot, Presidenti zgjodhi të mbajë gjallë farsën e opozitës me teatrin. Të po të njëjtëve individë që protestonin kundër parkut të lodrave, kundër bulevardit të ri, kundër Rilindjes Urbane në çdo qytet të Shqipërisë,” shkruan Balla.

Në 21 janar 2011, Lulzim Basha Ministër i Brendshëm dhe Sali Berisha Kryeministër akuzonin protestusit dhe opozitën për grusht shteti. Sot, 7 vjet më pas, Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi, që të dy në opozitë, akuzojnë shumicën qeverisëse për grusht shteti. Me një gjuhë që nuk ka asnjë lidhje me aspiratat Europiane të Shqipërisë së vitit 2018, kreu i opozitës kërcënoi sot me ruspa e dinamit sipërmarrësit shqiptarë dhe arkitektët e huaj. E gjithë kjo sjellje pritej, qoftë nga Luli, qoftë nga Mona. I kishim dëgjuar edhe më parë klithmat e tyre të dëshpëruara, si në rastin e parkut të lodrave, si në rastin e stadiumit kombëtar, si në shumë e shumë episode të tjera të opozitës së tyre shterpë.

Fatkeqësisht sot thirrjeve të Lulit e Monës iu përgjigj Presidenti i Republikës. I cili, deri me sot, ka patur një sjellje të admirueshme, duke mos u bërë palë as e politikave të familjes së tij, as e kauzave të partisë së tij.

Sot, Presidenti zgjodhi të mbajë gjallë farsën e opozitës me teatrin. Të po të njëjtëve individë që protestonin kundër parkut të lodrave, kundër bulevardit të ri, kundër Rilindjes Urbane në cdo qytet të Shqipërisë.

Ai që javë më parë i bënte thirrje autoriteteve shtetërore të gjenin gjuhën me artistët sa i takonte projektit të teatrit, sot vendosi kundër vullnetit të artistëve, duke mbështetur kauzën e opozitës.

Shumica parlamentare, në mbështetje të dekretit të Presidentit dhe Kushtetutës, do të rivotojë projektligjin në fjalë menjëherë sapo Parlamenti të rimblidhet në shtator. Për t’i dhënë shqiptarëve dhe artistëve teatër të ri, modern dhe dinjitoz.

