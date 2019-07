Teatri i Ri, Veliaj: Tirana nuk ndalet, çdo projekti do t’i shkojmë deri në fund

Kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka konfirmuar edhe njëherë vendimin për t’i dhënë qytetarëve të Tiranës një teatër të ri kombëtar. Nga konferenca ku u prezantuan punimet e disa studenteve të Harvardit me fokus shtimin e hapësirave për fëmijët, Veliaj theksoi se qyteti nuk mund të mbetet pas i nostalgjive të dikurshme. “Unë besoj se e ardhmja iu përket njerëzve me vizion, që arrijnë ta shohin këtë qytet dhe këtë vend pas 10, 20 dhe 30 vitesh, jo ata që u ka ngelur koka pas. Mund të ketë akoma njerëz që kanë nostalgji për gjyqet e komunizmit dhe për dënimet me varje që jepeshin në teatër. Nostalgjitë do t’i respektojmë, do të gjejmë një mënyrë për t’i akomoduar edhe tek Teatri, si te stadiumi i ri, fasada e tw cilit është përqafuar nw projektin e ri. Por me gjithë respektin për nostalgjinë, me gjithë durimin për nostalgjinë dhe tolerancën ndaj gjithollogëve, Tirana nuk ndalet dhe jam i vendosur që çdo projekt që do miratojmë sot e në vijim t’i shkojmë deri në fund”, deklaroi ai.

Veliaj theksoi se më 22 korrik është hapur thirrja për ofertat që do të paraqiten për Teatrin e ri modern, ndërsa i cilësoi akuzat e deritanishme si “beteja imagjinare”. “Teksa jam duke ndjekur çështjen e Teatrit, prapë është një ilustrim ideal i histerisë kolektive. Shkon drejtori me një dum-dum të marrw dy-tre dosje, arkivën, financën, duke qenë se ka dy vjet që janë zhvendosur te Art’Turbina, dhe krejt papritur plas histeria se do të prishet Teatri. Ndërkohë, jemi ende muaj larg; në datën 22 korrik kemi hapur thirrjen për të gjitha ofertat se kush mund ta bëjë këtë Teatër modern. Ka dy muaj kohë thirrja. Këta i kanë betejat të gjitha imagjinare, vetë i sajojnë, vetë i luftojnë dhe vetë i fitojnë betejat. Wshtë e gjitha vetëm te koka e tyre, sepse në realitetin jashtë këtij ‘akuariumi’, jeta vazhdon normalisht. Ndaj, dua t’ju sfidoj që të përgatiteni që shumë prej vendimeve që ju mund t’ju duken totalisht të pafajshme, të thjeshta, mund të përballen me një histeri të jashtëzakonshme”, tha ai.

Kreu i Bashkisë u shpreh se përgjigja për teatrin u dha më 30 qershor përmes referendumit. “Vendet demokratike funksionojnë me zgjedhje. Ti nuk mund të jesh edhe aktor të thuash të ruajmë tallashin, edhe aktivist politik të thuash edhe unë do bllokoj zgjedhjet, edhe militant i rrugës të thuash Rama ik dhe pastaj nuk vjen në asnjë garë. Unë aty isha në 30 qershor, ata që më thanë do e shohësh nuk erdhën. Ata që të thonë do e shohësh, ke për ta parë ti, ta tregoj unë ty, dhe nuk vijnë në betejë, u ikën e drejta të flasin për të ardhmen e qytetit. I dëgjoj këta që flasin si ekspertë për teatrin kur thonë: “Unë vërtet jam themelues i kësaj partie, por kjo s’është fare politike”. Nëse nuk është politike çfarë është?”, nënvizoi Veliaj.

l.h/ dita