Tefik Lapani, atentatori që ekzekutoi marshallin fashist

Nga Bashkim Koçi

Kemi dëgjuar të thuhet se X person është i pari që ka marë pjesë në garat olimpike të një vendi të caktuar, apo një tjetër është i pari na fshat që ka mbaruar shkollën për mësues etj., por që të dëgjosh emrin e një njeriu, i cili është i pari dëshmor i Luftës së Dytë Botrore për një qark, siç është Tefik Lapani (Bregasi) për qarkun e Beratit, është diçka krejt tjetër, është gjë hyjonre e që të emocionon, që të vë në mendime për atë brez të artë të sakrifikuar të rinisë shqiptare, i cili dha gjithçka për çlirimin e Atdheut nga pushtuesit nazifashistë.

Tefik Bregasi lindi më 25.07.1921 në fshatin e vogël sa një “pëllëmbë”, me pesë shtëpi, siç është ai i Lapanit në rrethin e Skraparit.

Tefik Lapani, si njeri i guximit dhe me karakter shumë impulsiv, zgjodhi të largohej nga fshati. Fillimisht zbriti në Tiranë dhe filloi punë në një shoqëri italiane që kishte si objekt asfaltimin e rrugëve. Aty nuk qëndroi shumë sepse fati po i afronte diçka të cilën ai nuk e priste. I ra e mira nga qielli, si i thonë fjalës. Ishte vetëm 18 vjeç, moshë nga ku njeriu mund të mbajë e përballojë peshë nga më të rëndat që të afrohet, mendore apo fizike. Por në këtë rast Tefik Lapani nuk do të shkonte as në fshat e as në Tiranë, por në Itali, për të studiuar në një shkollë ushtarake financierësh. Pyetja që mund të bëjë lexuesi është edhe kjo: po ku dhe si e gjeti Italia fshatarin Tefik nga një fshat i humbur i Skraparit, siç ishte Lapani, dhe ta çonte në shkollë ushtarake e të kualifikohej si oficer financier? Por nuk thonë kot që fati ndonjëherë qeveris edhe botën. Në Luftën e Parë Botërore i ati, Rizai, ishte njohur me një oficer Italian. Palandri e kishte emrin. Ky Palandri, i cili ishte me trupat italiane në Skrapar e që këto forca ishin vendosur në krahun e majtë të Osumit, fshati Zabërzan e lart, ishte përballur me forcat austriake të cilat qëndronin në krahun e djathtë, Lapan-Koprënckë. Trupat austriake dhe ata irtaliane luftonin me njëri-tjetrin. Miqësia me oficer Palandrin Rizait i kishte kostuar shumë. Austriakët kishin menduar se dy vëllezrit e tij, Karafili me Hsanin, të ishin zbulues në shërbim të italianëve dhe për këtë arsye njërin nga vëllezrit, Karafilin, e kishin pushkatuar dhe tjetrin, Hasanin, e kishin plagosur rëndë. Për një të ri si Tefik Lapani, i zgjuar dhe me intuitë politike, jeta ishte gjithmonë duke pritur kohën e përshtatshme për të vepruar. Ai vërtet vajti në Itali për të studjuar e për t’u përgatitur si ushtarak financier, por ama kurrë nuk do të pranonte të ishte një oficer i italianizuar apo të mbështeste politikën koloniale fashiste. Madje kurrë nuk e harroi porosinë që i dha xhaxhait, Hasanit, për t’i ruajtur mitrolozin në plevicë “sepse një ditë do të na duhet”. Sapo u kthye në Shqipëri në fund të vitit 1940, ai qëndroi pak ditë në Lapan, pranë prindërve, Rizait e nënë Kules, motrave e vëllezërve, por shumë shpejt i erdhi emërimi për t’u punësur si roje finance në Leskovik. Leskoviku iu duk si burg, vend që nuk ia mbushte shpirtin për atë çka ai mendonte e ëndërronte për të ardhmen e afërt. Por thonë se fati shpesh mund të ndihmohet nga aftësia. Kjo gjë ndodhi edhe me Tefikun të cilin pas gjashtë muajsh e transferuan në Berat, aty ku gjeti një mjedis të shëndetshëm e të përshtatshëm për idetë e tij, për të vazhduar veprimtarinë si antifashist. Gjëja tjetër, e cila e trimëroi e i dha guxim për të mos u tërhequr nga rruga që kish nisur, ishte edhe fakti se në qarkun e Beratit punonte skraparasi tjetër, burri i urtë e i mençëm Kahreman Ylli, i cili në atë kohë ishte sekretar politik i Komitetit Qarkor të Beratit.

Koha dhe aftësitë vendosin për ç’gjë është i aftë njeriu ta bëjë mirë. Ca më shumë në kushte të luftës. Sigurisht nga ky fakt u nis edhe Qarkori i Beratit për t’i caktuar ca detyra konkrete e specifike Tefik Lapanit. Nisur nga cilësitë e tij si njeri guximtar, si qitës i shkëlqyer, trim e besnik, i besun të bëhej pjesëtar i grupit atentator të Beratit, bashkë me Vasil Laçkën e Themi Bellon. Këtë e përshpejtuan edhe disa veprime që bënin elëmentët pro fashistë. Në Berat marshalli me emrin Kria ishte bërë shqetësim me tradhtitë e tij. Rinia, sidomos ajo shkollore, ndodhej në dosjet e tij të zeza. Disa prej tyre edhe ishin ekzekutuar. Në këto kushte Qarkori i Partisë në rreth, kishte vendosur që Tefik Lapani të ishte njeriu që do të realizonte ekzekutimin e këtij fashisti të zi. Porositë dhe instruktimin ia bënë shokët. Të jetë ditë pazari, të ketë sa më shumë njerëz, e kish porositur edhe Kahremani.

Tefik Lapani, i përgatituri me kulturë e dije, futej në listën e atyre që kur merte një detyrë përsipër shkonte atje me gjithë zemër. Kështu bëri edhe në kryerjen e atentatit ndaj marshallit fashist. Ai atë ditë të 13 dhjetorit të vitit 1942 u ngrit herët, mori nagantin të mbushur me fishek dhe zuri vend në një nga tavolinat e pijetores në sheshin qëndror, aty ku grumbulloheshin njerëz me shumicë, të cilët kishin mbushur edhe pijetoren si në një ditë pazari. Qëndroi aty në pritje, duke qënë i gatshëm për të shkrepur nagantin sapo t’i çfaqej përpara syve Nikë Kria. Në ato çaste jo të lehta për një atentator të ri, i erdhi ndërmend porosia e babai: kur të vijë puna që duhet të “flasë” dyfeku, bëhu trim dhe mos iu shmag rrezikut. Marshalli sapo kish hyrë në derë, i kapardisur dhe mospërfillës. Ai ngriti zërin për ta dëgjuar njerëzit: – Fashizmi dhe Shqipëria kanë të njëjtin fat, përparimin dhe progresin, apo jo, padron, i tha të zotit të pijetores. Por Tefik Lapani hazërxhevap iu përgjigj: -Jo, marshall! Italia fashiste dhe tradhtarët si puna jote e kanë jetën e shkurtër në Shqipëri, dhe i kish zbrazur nagantin duke e lënë shtrirë, të vdekur. Nuk kaluan veçse disa orë, ndërsa Tirana njoftonte: “Ora 10 dt. 13 md, në Berat, në sheshin e grunit, (para kafenesë), rojtari i Financës, Tefik Bregasi, i Rizait, le në Lapan të Çepanit-Skrapar, 25.7.1920, i brigadës lokale të financës, mbasi ka përdorur pije alkoolike, ka shprehur me zë të naltë në një ushtrimtare publike, ndjenjat e tij komuniste. Me qëllim që brigadieri i sigurimit publik Nikë Kria të mos e denonconte pranë kuesturës lokale, ka dalë së bashku me të dhe në një largësi të pakët e ka gjujt me një të shtime arme lufte, tue vra vdekur. Financjeri është arratisur dhe kërkohet në aktivitet. Gjeneral i Brigadës, Komandant Silvio Robino.” Nuk lanë vend pa e kërkuar për të mundësuar arrestimin e Tefik Lapanit. Por ai kish “fluturuar”, u ish bashkuar shokëve në Tomorr, aty ku luftonte Çeta Plakë e Mestan Ujanikut.

Ky trim me çika s’kish si të mos bëhej pjesë e aksioneve që kërkonin forcë e besim. Ai, nga aksioni që ndërmori për eleminimin e marshallit fashist Nik Kria në Berat, mësoi dhe u bind se prova e parë e guximit jepet në rreziqet që të dalin përpara. Tefik Lapani e kish dhënë provën e parë. Aty në Çetë u bë shumë i kërkuar, madje edhe u vendos, që ai të shkonte në Roskovec, aty ku vepronte krimineli i rrezikshëm Isa Toska. Ai dhe banda e tij i ishte kundërvënë Luftës Nacionalçlirimtare. Pra duhej eleminuar. E cili mund ta bënte këtë heroizëm përveçse Tefik Lapanit? Në përbërje të Çetës që komandohej nga “Heroi i Popullit” Zylyftar Veleshnja u pa e domosdoshme të ishte edhe Tefiku i cili tashmë mbante një mitroloz në qytën e të cilit kishte vizatuar një yll dhe inicjalet “TL”, nga mund të zbuloje emrin e Tefik Lapanit. Shpejt çeta u bë e dashur për banorët e kësaj treve. Kudo ku vinte çeta do të kishte gjaqe të pajtuara, krijim këshillash nacionalçlirimtarë, hapje të depove të bejlerëve dhe ndarje të bereqetit për të varfrit. Çeta disa herë e kishte paralajmëruar Isa Toskën e xhaxhain e vet, Hysni Toska, deputet i mbretit Zog, që me forcat e tyre të mos shkelnin në fshatrat ku ishin krijuar këshillat nacionalçlirimtare. Por banda nuk po i mbante premtimet. Atëherë çeta, më 3 mars 1943, organizoi goditjen dhe shpartallimin e saj. Komandant Zylytari, i cili e njihte mirë terenin, por edhe nga përvoja e fituar si lutëtar, mendoi se pozicioni kyç nga ku do të vendosej fati i betejës, ishte vendi i quajtur Vau i Kënetës, në Belinë. Ndërkaq komandanti dha sinjalin për të filluar sulmin. Zjarri i mitrolozit u ndez dhe qerrja e parë ku mendohej të ishte Isa Toska, u shpartallua plotësisht. Por nuk ishte kështu. Dhelpra plakë mesaduket ishte maskuar në qerret e tjera. Atëherë Tefiku ndërroi pozicion për të marrë në shënjestër qerret e tjera. “Kënga” e mirolozit po i ngrohte zemrat shokëve për t’u hedhur në sulm, por në një moment, kur ai u ngrit për tu drejtuar nga krahëmarrësit, ndjeu se njëra këmbë iu rëndua. Një plumb i kishte përshkuar tejpërtej kofshën, duke i shkaktuar hemorragji të madhe. Mitralozi nuk po dëgjohej më. Komandant Zylyftari me partizanët e tjerë e finalizuan sulmin, por Tefik Lapani mbeti aty i vrarë. Në kujtimet e “Heroit të Popullit” Zylyftar Veleshnja gjejmë këtë shënim: Në mbrëmje, partizanët e çetës bënë roje nderi mbi trupin e pajetë të shokut e vëllait tonë, Tefik Lapani. Nërsa Komandant Zylyftari, ulur nën dritën e mekur të një llambe me vajguri, filloi të hedhë në letër, ato çka i diktonte zemra: Në zemër të Myzeqesë,/ Te këneta, në Belinë,/ Tefik, trëndafil me vesë,/ Re dëshmor për vegjëlinë.