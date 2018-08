Tej fasadës së luftës kundër komunizmit

Xhevdet Shehu

Debati për kampin e Tepelenës merr papritmas një tjetër përmasë. Pas një heshtjeje disa mujore, debati rihapet vetëm pak ditë nga një aktivitet i paralajmëruar Ditës Muze Memorial/Tepelenë që do të zhvillohet në qytetin e Tepelenës, më 23 gusht 2018. Aktiviteti do të zhvillohet nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Ministria e Kulturës.

Nga Shtetet e Bashkuara vjen një letër që i drejtohet Kryetarit të Bashkisë së Tepelenës për ta rishqyrtuar edhe një herë çështjen nëse duhet kthyer apo jo në një “Aushvic shqiptar” kampi i kohës së diktaturën në qytetin jugor. Është një njeri i njohur ky që e shkruan këtë letër, Joe DioGuardi, ish-Kongresmen. Me shumë dashamirësi ai i shkruan Kryetarit të Bashkisë së Tepelenës, zotit Tërmet Peçi që ta anulojë vendimin e këshillit bashkiak për të ndërtuar kompleksin muzeal të shfarosjes në masë në ish-kampin e qytetit të tyre që ai e quan “një njollë të pashlyeshme”. E, për ta shpëtuar qytetin e bukur dhe historik të Tepelenës nga kjo njollë turpi, DioGuardi me urtësi këshillon organizimin e një referendumi popullor ku tepelenasit të votojnë nëse duhet ndërtuar apo jo një kamp i tillë.

Me fjalë të tjera, “ndaleni këtë turp!” na këshillon një mik i shquar nga përtej oqeanit. E ky njeri që na e thotë këtë, nuk është një njeri dosido, është një njeri që duhet dëgjuar, një njeri gjakftohtë dhe politikisht i paanshëm. Kushtrimi i të parëve me të cilët ai krenohet e shtyn të shkruajë një letër dhe të bëjë një apel qytetar. Ai ka qenë këtu, sikurse shprehet në letrën e tij edhe në kohën e diktaturës, ndërsa ka ardhur shumë herë edhe pas vitit 1990. Pra është në gjendje të bëjë gjakftohtësisht krahasimet dhe të japë këshilla të mençura në emër të dashurisë që ruan ende për atdheun e të parëve të tij të hershëm.

Në muajt e parë të këtij viti u debatua ashpër për kampin e Tepelenës dhe për nismën për ta shndërruar atë në një “Aushvic të Shqipërisë.” Natyrisht, si edhe në disa raste të tjera, kjo nismë është ndërmarrë në emër të luftës kundër komunizmit. I pari që e kundërshtoi një nismë të tillë publikisht ishte historiani i njohur Pëllumb Xhufi, gjë që shkaktoi reagime të forta nga pala tjetër që ishin dhe janë pro këtij projekti.

Çfarë tha në esencë, Prof. Pëllumb Xhufi?

“Çështja e kampit të Tepelenës ishte ndoshta kampi më i mirë se kampet e tjera. Kampi i Maliqit ishte më i tmerrshëm… Këta që e kanë promovuar çështjen e këtij kampi ku është angazhuar edhe Ministria e Kulturës dhe Bashkia e Tepelenës, e kanë quajtur Aushvici shqiptar, kampi i shfarosjes në masë. Po ta dëgjojnë lobet çifute do të tmerrohen sepse është një banalizim. Unë kam pasur rastin të shoh dokumentet e CIA-s për këtë kamp që ishin informuar nga njerëz nga brenda. Ata thonë që këta janë familjet e njerëzve të arratisur të sponsorizuar nga Jugosllavia”, deklaroi Xhufi.

Kaq u desh që të shpërthente një stuhi e tërë sulmesh kundër Profesorit të nderuar, aq sa iu anulua pjesëmarrja në një aktivitet për Skënderbeun në Bruksel. Në këtë ciklon të paparë u përfshinë gazetarë e analistë, historianë dhe politikanë.

Pavarësisht se pala pro ndërtimit të “Aushvicit shqiptar” në emër të denoncimit dhe dënimit të krimeve të komunizmit, e kanë kaluar shpesh masën. Është bërë aq shumë bajate kjo lojë hiperbolike me të kaluarën sa që edhe ca të vërteta që thuhen nëpër të, tingëllojnë të pabesueshme. Por kjo lojë, ashtu si ky kompleks muzeal që kërkohet të ndërtohet në Tepelenë, është një maskë, është një fasadë për të fshehur zullumet e tanishme që janë të pafundme dhe krejtësisht të dallueshme në çdo hap. Sepse nën flamurin e “antikomunizmit” pas vitit 1990 janë kryer krime nga më të pa imagjinueshmet: akte antikombëtare si ato të kuislingëve në kohën e luftës, tradhti të pastra, vjedhjet e pasurisë kombëtare, vrasje me mijëra si në vitin 1997, plaçkitjet e pronave publike, përçarjet krahinore, zaptime, baltosjet pa fund të vlerave dhe figurave historike e kulturore. Me të drejtë intelektuali i shquar Ylli Çabiri shkruante dje në gazetën tonë se pas afro tre dekadash të ndryshimit të sistemit, prapambetja nuk mund të vazhdojë të argumentohet me pasojat e sistemit 46-vjeçar komunist dhe me fatalitetin e një diktature të egër, sado absurde të ketë qenë ajo.

Kampi i Tepelenës mund edhe të ndërtohet, sikurse janë ndërtuar vitet e fundit edhe vepra të tjera të pa denja për një shoqëri të qytetëruar, por kjo do të na rëndojë për shumë e shumë vite si një njollë turpi. Dhe turpi nxin. Turpi ndyn. Turpi të fyen dhe të përqesh edhe me kalimin e viteve.

Do të na rëndojë e do të na bëjë me turp edhe fakti që patëm rastin të viheshim në mendime dhe të zmbrapseshim nga një hap i gabuar dhe nuk e dëgjuam edhe një mik të shquar si DioGuardi.

Një ekspozitë në Tiranë dhe një ditë-muze kundër persekutimit komunist në Tepelenë

Të hënën më 20 gusht, në Tiranë do të hapet një ekspozitë me titull “Persekutimi Komunist në zonën e Tepelenës”. Aktivitetin e organizon Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. Sikurse thuhet në njoftimin e shpërndarë, pjesë e kësaj ekspozite do të jenë dokumente arkivore të dhjetëra dosjeve që dokumentojnë përndjekjen e ish-Sigurimit të Shtetit në zonën e Tepelenës, dokumentet e kryengritjes së Zhapokikës, përndjekjes së klerit, dosjet e Sigurimit të ish-kampit të Bënçës, indekset alfabetike të përndjekjes në Tepelenë, dosja e Trifon Xhagjikës, Neim Pashës, Zenel Shehut, Selahudin Totos dhe dhjetëra të tjera. Më tej në njoftim thuhet: Kjo ekspozitë dokumentare kushtuar përkujtimit të viktimave dhe personave të mbijetuar nga regjimi totalitar komunist, i paraprin Ditës Muze Memorial/Tepelenë që do të zhvillohet në qytetin e Tepelenës, më 23 gusht 2018.

Letrën origjinale të Joe Diguardit mund ta lexoni këtu: Dioguardi Letters-1