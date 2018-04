Telebingo dhe DITA, 100 lisa të kuq për rrugën poshtë Digës së Liqenit

Poshtë digës së Liqenit Artificial te Tiranes ndodhet trotuari i kembesoreve i cili nder vite kishte mbetur pa bimesi dekorative.

Gjate stines se veres kalimi mbi kete segment shumë të populluar eshte teper i veshtire per shkak te vapes dhe temperaturave te larta qe krijohen aty.

Prej ditësh kalimtarët e shumtë kanë parë ndryshimin e fortë të këtij aksi rrugor.

E gjithë rruga është mbjellë me pemë, të cilat dallojnë për nga trashësia dhe bukuria, krahasuar me pemët e tjera të mbjella në Tiranë gjatë aksionit të fundit të Bashkisë së Tiranës.

Çfarë pemësh janë? Bëhet fjalë për lisa të kuq (Red Oak). Përgjatë këtij segmenti janë mbjellë 100 lisa të kuq.

“Mbjellja e ketij druri dekorativ i cili gjate stines se vjeshtes ndryshon ngjyren e tij nga jeshile ne te kuqe eshte nje risi e cila instalohet per here te pare pergjate nje segmenti rrugor. Plotesimi i ketij segmenti me bimesi dekorative jo vetem qe do te reduktoje te nxehtin gjate stines se veres por do ti shtoj gjithashtu edhe ngjyrat mjedisit pereth” – thuhet në një njoftim të Bashkisë së Tiranës.

Po kush ia ka dhuruar këto pemë të veçanta kryeqytetit? Pemët janë dhuruar nga “NATIONAL SH.A” (Telebingo) dhe “Publikime Shqiptare” (Gazeta Dita).

Kryebashkiaku Veliaj, gjatë mbjelljes së këtyre pemëve tha ndër të tjera:

“Falënderoj mikun tim Thano dhe gazetën Dita. Për ata që prodhojnë gazeta dhe drurin e kanë lëndë të parë, në fakt rikuperimi më i mirë i lëndës drusore që kanë përdorur ndër vite është duke i dhuruar qytetit pemë. Në një vend ku shumica e medias sundohet nga analistë që vetëm japin mend si bëhen gjërat, është gjithmonë një lajm i mirë kur aktorë mediatikë thonë: ‘Nuk do japim vetëm mend, do kritikojmë dhe do vëmë gishtin në plagë, por do themi: mund të bëjmë diçka që të ndihmojmë”.

