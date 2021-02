TELEBINGO E DASHURISË: Fitohet makina “Mitsubishi”, “Rroga Telebingo”, udhëtimi çift në Dubai, si dhe shumë dhurata e çmime të tjera të mëdha

Telebingo Shqiptare shpërthen në “Javën e Dashurisë”. Me mijëra fitues në të gjithë vendin kanë mundur të rrëmbejnë superçmimet e Shorteut Special të “14 shkurtit” të hedhur gjatë ditës së djeshme, ndërmjet tyre “Bingo Milionere” mbi 61 milionë lekë (të vjetra), makina “Mitsubishi”, “Rroga 2-vjeçare Telebingo”, udhëtimi turistik katër ditor në Dubai, si dhe shumë dhurata dhe çmime të tjera surprizë.

Shpallja e fituesve ka nisur me përzgjedhjen e 10 lojtarëve të çmimit tradicional prej 30,000 lekësh, të cilët do të luajnë sërish me ruletën e fatit në shorteun që do të hidhet të dielën e datës 21 shkurt, për të siguruar dy çmimet prej 100,000 lekësh, si dhe shumat e tjera të ruletës. Ndërsa në lojën e ruletës së fatit dje kanë luajtur edhe 10 fituesit e shpallur të shorteut të hedhur në datën 7 shkurt, ku: Skerdilajdi ka fituar shumën 23,000 lekë, Shkëlqimi 22,000 lekë, Fiqiretja 102,000 lek, Agimi 26,000 lekë, Juliana 24,000 lekë, Eltoni 25,000 lekë, Klaudia 25,000 lekë, si dhe Nuredini 102,000 lekë.

Dhjetëra fitues të tjerë kanë vijuar të luajnë me lojën telefonike për çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe. Bruna në kryeqytet ishte fituesja e parë që ka tentuar të gjejë zarfet se ku mund të fshiheshin makina “Mitsubishi”, “Rroga Telebingo”, udhëtimi në Dubai, etj. Por me zarfet e mbajtura në fund të lojës ajo ka siguruar shumën prej 65,000 lekësh, si dhe një televizor të ofruar si dhuratë. Më tej fituese në lojën telefonike është shpallur Sibeli në kryqytet, e cila me mbajtjen e zarfeve më të preferuara ka siguruar shumën prej 45,000 lekësh, një aparat celular dhuratë së bashku me paketën e internetit, teksa do të luajë edhe në lojën “100 sekonda në supermarket”, ku brenda kësaj kohe do të mund të marrë të gjitha produktet e saj të preferuara.

Më së miri fati i ka buzëqeshur edhe të përzgjedhurit të radhës. Kësaj here bëhet fjalë për Avniun në qytetin e Elbasanit, i cili ka siguruar nga loja telefonike shumën prej 110,000 lekësh, si dhe një televizor të ofruar si dhuratë. Mina në kryqytet ishte një tjetër fituese që ka siguruar nga Telebingo shumën prej 100,000 lekësh, të cilës i bashkohet si dhuratë edhe një laptop.

Me shumë fat ishte dhe fituesi i radhës, Edisoni, i cili ka fituar shumën prej 100,000 lëkësh si dhe një celular së bashku me paketën e internetit. Më tej, nëpërmjet lojës telefonike, Denada ka siguruar shumën prej 125,000 lekësh, si dhe një playstation dhuratë. Ndërsa Bukurija në Kamëz ka siguruar plot 70,000 lekësh, si dhe një lap-top. .

Pas fituesve të lojës telefonike është hedhur edhe shorti i goglave për çmimin e madh të javës, që ka kapur vlerën e 6,102,550 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se çmimi i madh i javës shkon në Kukës, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht në shorteun e ditës së djeshme janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 46054 lojtarë të tjerë, që sigurojnë nga Telebingo 70 lekë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur edhe 460 lojtarë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 5,010 lekësh. Fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 1, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Pas shortit për Bingon Milionere nëpërmjet përzgjedhjes rastësore të kontrabiletave janë shpallur edhe fituesit e tre çmimeve të tjera të mëdha, ku: Erlis Ndoja është shpallur fitues i udhëtimit turistik çift në Dubai, Hekurani në Laç ka siguruar makinën “Mitsubishi”, ndërsa Mineda në kryeqytet është edhe fituesja e “Rrogës Telebingo”, e cila për dy vite me rradhë, do të marrë çdo muaj shumën e garantuar prej 50,000 lekësh.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.