Telebingo Shqiptare/ Çmimi i madh 1,825,200 lekë qëndron në Tiranë, makina shkon në Vlorë

Duke nisur nga dita e sotme, Telebingo Shqiptare hedh në treg edhe biletën speciale të ndërrimit të viteve, me të cilën do të luhet në dy shorte, atë të datës 23 dhjetor, si dhe te datës 30 dhjetor. Blerja e biletës speciale mund t’ju bëjë fitues të superbingos, vlera e të cilës pritet të kalojë shifrën e 100 milionë lekëve (të vjetra). Gjithashtu me këtë biletë do të fitohet edhe 1 apartament, 2 makina, 10 çmime nga 100,000 lekë, ndërsa çmimet në zarfe do të vijojnë nga 40,000 lekë e më tepër.

Çmimet dhe dhuratat e lojës më popullore të fatit në vend, kanë trokitur edhe përgjatë ditës së djeshme në dyert e mijëra familjeve shqiptare. Gjithçka ka nisur me lojën telefonike, ku shumë të përzgjedhur janë të treguar të vëmendshëm për të dhënë përgjigjen e duhur në telefonatën surprizë që Telebingo Shqiptare ka bërë në shtëpitë e tyre.

Përzgjedhja rastësore e kontrabiletave ka shpallur si fituese të parë të lojës telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe, Ritën në qytetin e Durrësit. Me mbajtjen e dy zarfeve më të preferuara, ajo ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 75,000 lekësh. Shorteu ka vijuar më tej me të përzgjedhurën e dytë si fituese të lojës telefonike. Kësaj here loja është ndalur në kryeqytet duke i dhënë mundësinë Brunildës që të gjejë se në cilin prej zarfeve fshihej makina “Hyundai”.

Ndonëse ka tentuar të gjurmojë zarfin në të cilin fshihej një ndër çmimet më të lakmuara, me mbajtjen e dy zarfeve të preferuara, Brunilda i është gëzuar shumës prej 110,000 lekësh. Më pas loja ka vijuar me shpalljen e një tjetër fituesi po në kryeqytet. Marseli ka vijuar të luajë me çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe, duke u shpallur fitues i plot 70,000 lekëve. Loja është ndalur me tej në qytetin e Shkodrës duke shpallur si fitues të radhës Tahirin, i cili me blerjen e një bilete ka siguruar shumën prej 60,000 lekësh, shumë të cilës i janë bashkuar edhe dy orë, të ofruara si dhuratë nga mbështetësit financiarë të programit.

Emanuela në kryeqytet ka siguruar nga loja telefonike shumën prej 55,000 lekësh. Shkëlqimi në Laç ishte fituesi i fundit i dalë nga përzgjedhja rastësore e kontrabiletave që ka tentuar të gjejë zarfin ku fshihej makina.

Por, me përzgjedhjen e bërë, ai ka siguruar nga loja shumën prej 70.000 lekësh. Mijëra fitues të tjerë i janë bashkuar lojës së Telebingos edhe në shortin e goglave për çmimin e madh të javës që lamë pas, vlera e të cilit ka mbërritur në plot 1,825,200 lekë. Numrat e përzgjedhur nga hedhja e shortit e kanë ndalur çmimin e madh në kryeqytet, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese. Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht, janë shpallur si fitues të 60 lekëve 16273 lojtarë.

Fitues të serisë me dy linja janë shpallur 200 lojtarë të tjerë, ku secili prej tyre siguron nga kompania e Telebingos 3,445 lekë. Argëtimi nëpërmjet tingujve të muzikës, e çmimeve të Telebingos, ka vijuar edhe në 10 telefonatat e bëra rresht njëra pas tjetrës, nga ku janë shpallur fituesit e çmimit tradicional të javës. Të gjithë lojtarët që i janë përgjigjur në mënyrë korrekte telefonatës surprizë të bërë nga Telebingo, janë bërë fitues të 20,000 lekëve.

Ndërkohë që në fund të shortet është luajtur edhe për makinën, e cila kësaj here ka shkuar në qytetin e Vlorës. Fituesit e shorteut të djeshëm mund të paraqiten mesditën e së mërkurës në zyrat e Telebingos për të tërhequr dhuratat dhe çmimet e fituara. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos.