Telebingo Shqiptare/ Çmimi i madh 1,183,350 lekë kthehet në Tiranë

Mijëra të përzgjedhur kanë mundur të fitojnë edhe përgjatë ditës së djeshme, dhuratat dhe çmimet e mëdha të lojës më popullore të fatit në vend, Telebingo Shqiptare. Krahas shorteut special të datës “5 Maj”, një tjetër surprizë që Telebingo ka rezervuar për pjesëmarrësit e saj, është edhe loja e ruletës së fatit, ku 10 fituesit e çmimit tradicional prej 20,000 lekësh të javës së shkuar, luajtën në shorteun e djeshëm, për të fituar 2 çmimet prej 100,000 lekësh. Ndërkohë që 8 fituesit e tjerë, përveç shumës prej 20,000 lekësh kanë siguruar edhe çmimet e fituara në lojën e ruletës. Kështu, krahas 20,000 lekëshit të fituar në Telebingo, Majlinda ka siguruar edhe shumën prej 5,000 lekësh, Afërdita shumën prej 3,000 lekësh, Selimi dhe një tjetër fitues shumën prej 4,000 lekësh, Erina shumën prej 5,000 lekësh, Sonila shumën prej 8,000 lekësh, Sara shumën prej 5,000 lekësh, ndërsa Jonida shumën prej 6,000 lekësh.

Ndërsa dy fitueset e tjera, Valentina dhe Alda krahas çmimit të madh prej 100,000 lekësh, nga ruleta e fatit kanë fituar edhe shumat përkatëse prej 1000 dhe 3000 lekësh. Fitues të tjerë i janë bashkuar në vijim lojës. Sikundër është bërë traditë tashmë, shpallja e fituesve të tjerë, ka nisur me lojën telefonike për dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe, për të vijuar më pas me fituesit e dalë nga hedhja e goglave për çmimin e madh të javës që lamë pas. Përzgjedhja rastësore e kontrabiletave ka bërë që loja telefonike të ndalet fillimisht në qytetin e Korçës. Blerina ishte fituesja e parë e lojës telefonike që ka tentuar të godasë në shenjë një ndër çmimet më të preferuara, makinën “Hyundai”. Ndonëse nuk ka qëlluar në shenjë zarfin ku fshihej ky çmim, me mbajtjen e dy zarfeve më të preferuara, ajo ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 80,000 lekësh. Enkelejda po në Korçë, ishte një tjetër fituese që i është bashkuar lojës me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe, ku dhe ka siguruar shumën prej 70,000 lekësh. Një tjetër fituese, kësaj here në Kamëz, ka vijuar të luajë me lojën telefonike.

Me mbajtjen e dy zarfeve më të preferuara, Sofe ka fituar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 75,000 lekësh. Më së miri, fati i ka buzëqeshur edhe të përzgjedhurit të radhës si fitues në lojën me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe. Kësaj here bëhet fjalë për Robertin në Cërrik, e cili është shpallur fitues i plot 85,000 lekëve. Më pas loja ka vijuar me shpalljen e një tjetër fituesi në qytetin e Vlorës, ku Besniku i është gëzuar shumës prej 60,000 lekësh. Ndërkohë që Pëllumbi në Elbasan, ishte fituesi i fundit i lojës telefonike që tentoi të gjente zarfin se ku ishte fshehur makina. Por me mbajtjen e dy zarfeve më të preferuara, ai është shpallur fitues i shumës prej 80,000 lekësh. Fitues të tjerë i janë bashkuar lojës së Telebingos edhe në shortin e goglave për çmimin e madh të javës që lamë pas, vlera e të cilit ka mbërritur në 1,183,350 lekë. Seria e numrave të përzgjedhur e ka ndalur çmimin e madh në kryeqytet, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese.

Krahas çmimit të madh, janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 12228 lojtarë të tjerë, të cilët fitojnë nga Telebingo Shqiptare 50 lekë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur 187 lojtarë të tjerë, ku secili prej tyre siguron nga Telebingo shumën prej 2390 lekësh. Fitues të 200 lekëve janë shpallur edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 2, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre. Argëtimi nëpërmjet tingujve të muzikës ka vijuar me përzgjedhjen e fituesve të tjerë. Konkretisht bëhet fjalë për 10 fituesit e çmimit prej 20,000 lekësh, të cilës do të luajnë sërish ne fundjavë për të fituar 2 çmimet nga 100,000 lekë. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingo Shqiptare.