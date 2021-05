Telebingo Shqiptare\ Çmimi i madh mbi 14 milionë lekë dje u fitua në Tiranë! Të dielën luhet sërish për “Rrogën Telebingo”, makinën, si dhe shumë dhurata e çmime të tjera

Nuk kanë të ndalur milionat e fituara në Telebingo Shqiptare. Edhe përgjatë ditës së djeshme mijëra fitues nga të gjitha qytetet në vend u janë gëzuar dhuratave dhe çmimeve të mëdha të fituara në lojën telefonike me zarfet, ruletën e fatit, si dhe shortin e goglave për çmimin e madh të javës që lamë pas.

Përzgjedhja e fituesve ka nisur me lojën e ruletës së fatit, ku fillimisht janë shpallur 10 fituesit e çmimit tradicional prej 20,000 lekësh, të cilët do të luajnë sërish të dielën e datës 30 maj për të fituar dy çmimet e mëdha prej 1 milionë lekësh (të vjetra), si dhe shumat e tjera të ruletës. Ndërkohë që në lojën e zhvilluar nga dhjetë fituesit e përzgjedhur dy javë më parë, dje në ruletën e fatit janë fituar mbi 4 milionë lekë (të vjetra). Konkretisht, dje në ruletën e fatit, Hekurani fitoi 27,000 lekë, Lulzimi 23,000 lekë, Hakiu 27,000 lekë, Rajmondi 26,000 lekë, Rezarta 100,000 lekë, Xhorxhi 24,000 lekë, Gëzimi 25,000 lekë, Elmazi 26,000 lekë, Zefi 25,000 lekë, Trëndelina 25,000 lekë, si dhe Xhaviti 102,000 lekë.

Me surpriza dhe emocione të shumta është shoqëruar edhe loja telefonike për çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe. Juna në Elbasan ishte fituesja e parë e kësaj loje që ka tentuar të gjejë se në cilin prej zarfeve mund të fshiheshin çmimet e preferuara, si: makina “Mitsubishi”, “Rroga Telebingo”. Ndonëse nuk i ka qëlluar në shenjë këto çmime ajo ka fituar plot 1 milionë lekë (të vjetra). Neta ishte një tjetër fituese që ka siguruar nga loja me zarfet plot 50,000 lekë. Më tej një tjetër fituese në kryeqytet ka vijuar të luajë me çmimet e fshehura në zarfe ku dhe ka fituar plot 50,000 lekë, si dhe dy orë të ofruara nga mbështetësit financiarë të programit.

Fati i ka buzëqeshur më së miri edhe Savës në Lushnje, e cila në lojën telefonike ka fituar plot 1 milionë lekë (të vjetra). Ndërsa Eduarti ka fituar në vijim 60,000 lekë. Idajetja në Shkodër krahas shumës prej 70,000 lekësh, do të luajë edhe në lojën e “100 sekondave në supermarket”, kohë në të cilën do të mund të marrë të gjitha produktet e saj më të preferuara. Sabria ishte një tjetër fituese që ka siguruar nga loja telefonike 60,000 lekë. Edhe në telefonatën pasardhëse janë fituar plot 90,000 lekë. Teuta ishte fituesja e fundit e lojës telefonike e dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe, e cila ka fituar jo pak por plot 80,000 lekë.

Përzgjedhja e fituesve ka vijuar edhe me hedhjen e shortit të goglave për çmimin e madh që ka mbërritur në vlerën e 1,482,200 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur e ka ndalur çmimin e madh në kryeqytet, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese. Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë së fituesve me një linjë dhe dy linja,. Konkretisht, janë shpallur si fitues të 125 lekëve 6390 lojtarë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur 21 persona të tjerë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 26,660 lekësh. Fitues të një bilete janë shpallur edhe të gjitha ata persona që kanë numrin 4, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Telebingo rikthehet të dielën e datës 30 Maj, ku në lojë krahas çmimit të madh të javës, do të jenë makina “Mitsubishi”, “Rroga Telebingo”, shumat prej 1 milionë lekësh të vjetra, 10 çmimet tradicionale prej 20,000 lekësh, si dhe shumë dhuarata e çmime të tjera surprise.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.