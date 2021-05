Telebingo Shqiptare/ Çmimi i madh mbi 15 milionë lekë bie në Korçë, fitohet edhe makina

Nuk ka të ndalur armata e fituesve në Telebingo Shqiptare. Krahas çmimit të madh të javës, ditën e djeshme është fituar edhe një ndër çmimet më të preferuara nga lojtarët, makina “Mitsubishi”.

Shpallja e fituesve ka nisur me lojën e ruletës së fatit, ku fillimisht janë përzgjedhur 10 lojtarë që do të luajnë sërish në datën 16 maj për të fituar dy çmimet prej 1 milionë lekësh (të vjetra), si dhe shumat e tjera të ruletës. Ndërkohë që dje kanë luajtur me ruletën e fatit dhjetë fituesit e përzgjedhur në shorteun special të “1 Majit”, të cilët kanë siguruar afro 5 milionë lekë (të vjetra). Konkretisht në ruletën e fatit dje, Yzeiri ka siguruar 35,000 lekë, Igrida 33,000 lekë, Shkëlqimi 36,000 lekë, Leonardi 37,000 lekë, Erioni 102,000 lekë, Shkëlqimi 37,000 lekë, Raqi 34,000 lekë, Enduela 33,000 lekë, Enkelejda 34,000 lekë, si dhe Gjelina 100,000 lekë.

Me surpriza të shumta ka vijuar edhe loja telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe. Sikundër është bërë traditë tashmë, fituesit e lojës telefonike kërkojnë të gjurmojnë katër prej çmimeve më të preferuara që janë makina “Mitsubishi”, “Rroga Telebingo” fituesi i të cilës për dy vite me radhë do të marrë çdo muaj shumën e garantuar prej 50,000 lekësh, çmimi prej 1 milionë lekësh (të vjetra), si dhe “100 sekondat në supermarket”.

Natasha në kryeqytet ishte fituesja e parë e dalë nga përzgjedhja rastësore e kontrabiletave që ka tentuar të gjejë se në cilin prej zarfeve mund të fshiheshin këto çmime të mëdha. Por, me përzgjedhjen e bërë prej saj në fund të lojës, ka siguruar shumën prej 85,000 lekësh. Jeta ishte fituesja e radhës e lojës telefonike që ka siguruar shumën prej 95, 000 lekësh.

Fati i ka buzëqëshur më së miri edhe fituesit të radhës. Kësaj here bëhet fjalë për Feritin në kryeqytet, I cili me mbajtjen e zarfeve më të preferuara ka siguruar makinën “Mitsubishi”, si dhe shumën prej 70,000 lekësh. Po kaq mirë loja telefonike ka vijuar edhe për Rexhepin, i cili ka siguruar 25,000 lekë, teksa do të luajë edhe në lojën e “100 sekondave në supermarket”, kohë në të cilën do të mund të marrë të gjitha produktet e tij më të preferuara. Mudi në Tiranë ishte një tjetër fitues që ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 50,000 lekësh. Kjo shumë është fituar në vijim edhe nga Petriti. Mondi në Peqin ishte fituesi i fundit i dalë nga loja telefonike që ka siguruar plot 125,000 lekë.

Ndonëse “Rroga Telebingo” nuk është fituar ditën e djeshme, ajo së bashku me makinën dhe shumën 1 milonë lekë të vjetra dhe “100 sekonda në supermarket” do të jenë sërish në lojë në shorteun e radhës që do të hidhet të dielën e datës 16 maj.

Pas fituesve të lojës telefonike është hedhur edhe shorti i goglave për çmimin e madh të javës, që ka kapur vlerën e 1,554,200 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se çmimi i madh i javës ndalet në Korçë, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese. Shorti i goglave ka përzgjedhur mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Në shorteun e ditës së djeshme janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 17640 lojtarë të tjerë, që sigurojnë 50 lekë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur edhe 279 lojtarë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 2,100 lekësh. Ndërsa fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 7, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Emocione të veçanta në Telebingo Shqiptare kanë sjellë edhe fituesit e shorteut special të “Ditës së Punëtorëve”, të cilët kanë tërhequr shumat e mëdha të fituara, ndërmjet tyre Bingo e Milionere mbi 31 milionë lekë (të vjetra), 2 “Rrogat Telebingo”, 2 çmimet “100 sekonda në supermarket”, si dhe shumë çmime e dhurata të tjera.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.

o.j/dita