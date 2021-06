TELEBINGO-SHQIPTARE/ Çmimi i madh prej 13 milionë lekësh dje u fitua në Tiranë, loja do vijojë edhe përgjatë muajit korrik. Çmimet e mëdha që do të mund të fitoni

Telebingo Shqiptare do të vijojë të me Telebingo Shqiptare do të mund të luani edhe përgjatë gjithë muajit korrik. Në të gjitha pikat e shitjes do të gjeni biletat që ju bëjnë fatlumë të shumave të mëdha që loja më popullore e fatit në vend ofron çdo javë për të gjithë lojtarët e sajë, duke përfshirë këtu: Bingon e madhe milionere të javës, makinën “Mitsubishi”, “Rrogën 2 vjeçare”, fituesi i të cilës do të marrë çdo muaj shumën e garantuar prej 5,0000 lekësh. Në lojë do të jenë edhe shumat mbi 1 milionë, loja e “100 sekondave në supermarket”, si dhe shumë dhuarata e çmime të tjera që mund t’i fitoni nëpërmjet ruletës së fatit, si dhe lojës telefonike.

Duke shëtitur në çdo qytet të vendit, Telebingo Shqiptare ka shpërblyer me dhurata dhe çmime të mëdha me mijëra familje të përzgjedhura si fituese në shorteun e ditës së djeshme.

Sikundër është bërë traditë tashmë, shpallja e fituesve ka nisur me përzgjedhjen e 10 lojtarëve të çmimit tradicional prej 20,000 lekësh, të cilët do të luajnë serish me ruletën e fatit në shorteun që do të hidhet të dielën e datës 27 qershor, për të siguruar dy çmimet prej 100,000 lekësh, si dhe shumat e tjera të ruletës. Ndërsa në lojën e ruletës së fatit ditën e djeshme Bajame ka fituar shumën 22,000 lekë, Fiqiriu 23,000 lekë, Rasie 25,000 lek, Merita 24,000 lekë, Besmiri 102,000 lekë, Merita 26,000 lekë, Ardiani 25,000 lekë, Nauni 22,000 lekë, Elda 26,000 lekë, si dhe Floriani 102,000 lekë.

Fitues të tjerë kanë vijuar t’i bashkohen lojës më popullore të fatit në vend edhe nëpërmjet lojës telefonike me kontrabiletat e përzgjedhura për çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe. Altini në Fier ishte fituesi i parë që ka tentuar të gjejë zarfet se ku mund të fshiheshin makina apo edhe “Rroga Telebingo”. Por me zarfet e mbajtura në fund të lojës ka siguruar shumën prej 90,000 lekësh. Tomori në Prrenjas ishte fituesi i radhës që ka luajtur në lojën telefonike duke siguruar shumën 90,000 lekë. Ana ishte një tjetër fituese që ka siguruar nga loja telefonike shumën prej 75,000 lekësh.

Më së miri fati i ka buzëqeshur të përzgjedhurit të radhës. Kësaj here bëhet fjalë për Xhevahirin në qytetin e Elbasanit, e cili ka siguruar nga loja telefonike shumën prej 40,000 lekësh teksa do të luajë edhe lojën “100 sekonda në supermarket”, kohë në të cilën do të mund të marrë të gjitha produktet e tij të preferuara. Më tej, nëpërmjet lojës telefonike, Selaudini ka siguruar shumën prej 60,000 lekësh. Astriti ishte një tjetër fitues që ka siguruar nga loja telefonike plot 80,000 lekë. Elida në Ersekë ka vijuar të luajë më tej duke siguruar 65,000 lekë. Fatbardha në Durrës ishte fituesja e fundit i lojës telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe që ka siguruar shumën prej 60,000 lekësh. Ndonëse makina “Mitsubishi”, apo “Rroga Telebingo”, nuk janë fituar në shorteun e djeshëm, ato do të jenë në lojë serish në shorteun e radhës që do të hidhet të dielën e datës 27 qershor.

Pas fituesve të lojës telefonike është hedhur edhe shorti i goglave për çmimin e madh të javës, që ka kapur vlerën e 1,300,550 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se çmimi i madh i javës qëndron në Tiranë, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht në shorteun e ditës së djeshme janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 12137 lojtarë të tjerë, që sigurojnë nga Telebingo 55 lekë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur edhe 153 lojtarë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 3,210 lekësh. Fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 0, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Lista e fituesve është zgjeruar edhe më tej, ku në Telebingo është paraqitur edhe fituesi i çmimit të madh të javës së mëparëshme, i cila ka tërhequr çekun me shumën mbi 12 milionë lekë të vjetra. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.