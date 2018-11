Telebingo-Shqiptare/ Çmimi i madh qëndron në kryeqytet, fituesi merr 1.425.600 lekë

Më shumë mundësi për të fituar, më shumë çmime ku tashmë shuma minimale nis me 50 mijë lekë në lojën e Telebingo Shqiptare. Loja e kësaj të diele është hapur me telefonatat për shumën 20.000 lekë, mjaft që të përgjigjen në telefon Telebingo. Loja e çmimeve ka filluar me Shabanin nga Vora, i cili ka fituar 30.000 lekë dhe një LG Nexus 5X dhe ka shërbyer si një nisje e mbarë për lojtarët, ku nga përzgjedhja rastësore e kontrabiletave, kanë mundur të fitojnë gjatë shorteut të djeshëm, dhuratat dhe çmimet e preferuara të lojës më popullore të fatit në vend, Telebingo Shqiptare.

Durrësi, Korça, Elbasani ishin ndër qytetet më fatlume sa i takon shpalljes së fituesve të dalë jo vetëm nga loja telefonike, por edhe nga shorti i goglave për çmimin e madh të javës që lamë pas.

Ndonëse makina “Hyundai” nuk u fitua ditën e djeshme, ajo do të jetë sërish në lojë gjatë shorteut të radhës që do të hidhet të dielën e ardhshme. Pas fituesit të parë, loja telefonike është zhvendosur në Elbasan, duke përzgjedhur si fituese zonjën Fatime. Në lojën me çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe është fituese e shumës prej 50,000 lekësh dhe një dhuratë nga Wiko UFeel.

Shefikati ka qenë fituesja tjetër me fat e cila ka fituar 55.000 lekë. Më së miri fati i ka buzëqeshur edhe fitueses së radhës, Shpresës nga Korça, 35.000 lekë dhe një çmim nga SPAR. Loja telefonike është ndalur në Tiranë duke gëzuar Refatin me shumën 30.000 lekë dhe dhurata nga Pierre Cardin e Andrea Arredo.

Më tej, Kristjana nga Durrësi ka vijuar të luajë me çmimet e Telebingo Shqiptare duke u shpallur fituese e 75.000 lekëve. Në serinë e telefonatave fituese është dhe Syrjai nga Durrësi, të cilit fati i ka buzëqeshur me shumën 100.000 lekë.

Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se çmimi i madh i javës këtë radhë qëndron në Tiranë, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese. Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht, janë shpallur si fitues të 50 lekëve 21,824 lojtarë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur 367 lojtarë të tjerë, ku secili prej tyre siguron nga Kompania e Telebingos 1,465.00 lekë. Fitues të një bilete Telebingo, janë shpallur edhe të gjitha ata persona që kanë numrin 7, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre. Argëtimi nëpërmjet tingujve të muzikës, e çmimeve të Telebingos, ka vijuar edhe me telefonatat e bëra duke vijuar me fitues të tjerë të shumës prej 20.000 lekësh. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të reja të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Donika Kastrioti”, mbrapa “Kullave Binjake”, Vila 9/1.