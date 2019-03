Telebingo Shqiptare/ Çmimi i madh, në Tiranë, ja të gjithë fituesit

Nuk kanë të ndalur fituesit e çmimeve të mëdha në lojën më popullore të fatit në vend, Telebingo Shqiptare.

Makina “Hyundai” do të jetë surpriza e radhës që Telebingo Shqiptare dhuron për lojtarët e saj me rastin e festave të marsit. Kështu, me blerjen e një bilete, çmimi i të cilës nuk ka ndryshuar, krahas çmimit të madh të javës, si dhe shumë surprizave të tjera, në shorteun special të datës 10 mars ju mund të bëheni edhe fitues i makinës “Hyundai”, e cila do të jepet me patjetër në këtë shorte.

Ndërkohë që me mijëra ishin edhe fituesit e përzgjedhur në shorteun e ditës së djeshme. Gjithçka ka nisur me lojën telefonike. Duke shëtitur në shumë qytete të vendit, loja telefonike ka shpërndarë çmime të shumta për të gjithë të përzgjedhurit që i janë përgjigjur në mënyrë korrekte telefonatës “surprizë”, që Telebingo Shqiptare ka bërë në shtëpitë e tyre. Përzgjedhja rastësore e kontrabiletave ka shpallur si fituese të parë të lojës, Dritën në qytetin e Korçës, të cilës fati i ka buzëqeshur më së miri. Kjo pasi në përzgjedhjen e dy zarfeve më të preferuara, ajo është shpallur fituese e shumës prej 80,000 lekësh.

Një tjetër fitues, kësaj here që qytetin e Kavajës ka vijuar të luajë me dhuratat dhe çmimet e Telebingo Shqiptare. Me mbajtjen e dy zarfeve më të preferuara, Durimi është shpallur fitues i shumës prej 60,000 lekësh. Fati i ka buzëqeshur edhe fituesit të radhës te përzgjedhur në qytetin e Elbasanit. Me mbajtjen e dy zarfeve më të preferuara, Enea i është gëzuar shumës prej 85,000 lekësh. Mariusi në qytetin e Korçës ka vijuar të luajë më tej me çmimet e Telebingos, ku dhe është shpallur fitues i shumës prej 55,000 lekësh. Dona në kryeqytet ka vijuar të luajë me tej me çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe, ku dhe ka siguruar shumën prej 60,000 lekësh. Ky çmim është fituar edhe nga Sotiri në Elbasan.

Një tjetër fitues në kryeqytet i është bashkuar lojës. Kësaj here bëhet fjalë për Ervinin, i cili me mbajtjen e dy zarfeve më të preferuara është shpallur fitues i shumës prej 75,000 lekësh. Elbasani ishte qyteti nga ku doli dhe fituesi i fundit i lojës telefonike me çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe. Me zarfet e mbajtura në fund të lojës, Rolandi është shpallur fitues i shumës prej 55,000 lekësh.

Telebingo ka vijuar më pas me shorteun e goglave për çmimin e madh të javës që ka kapur vlerën e 1,628,600 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se çmimi i madh edhe për këtë javë qëndron në kryeqytet, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese. Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë së fituesve me një linjë dhe dy linja. Konkretisht, janë shpallur si fitues të 85 lekëve 10260 lojtarë.

Fitues të serisë me dy linja janë shpallur 97 persona të tjerë, ku secili prej tyre siguron nga Telebingo Shqiptare shumën prej 6340 lekësh. Argëtimi nëpërmjet tingujve të muzikës, e çmimeve të Telebingo, ka vijuar edhe në 10 telefonatat e bëra rresht njëra pas tjetrës. Të gjithë lojtarët që i janë përgjigjur në mënyrë korrekte telefonatës, janë bërë fitues të 20,000 lekëve.

Fitues të një bilete janë shpallur edhe të gjitha ata persona që kanë numrin 9, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre. Fituesit e shorteut të djeshëm mund të paraqiten mesditën e së mërkurës në zyrat e Telebingos për të tërhequr dhuratat dhe çmimet e fituara. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos.