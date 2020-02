Telebingo-Shqiptare/ Çmimi i madh, në Fier. Fituesi merr 1,268,150 lekë

Në të gjitha pikat e shitjes së Telebingo Shqiptare vijon shitja e biletës kushtuar shorteut special të dashurisë, që do të hidhet në datën 16 shkurt. Me blerjen e një bilete speciale që kushton vetëm 250 lekë, ju mund të bëheni fitues i “Bingos Milionere” të garantuar mbi 50 milionë lekë (të vjetra), dy makinave “Mitsubishi”, 5 udhëtimeve turistike në Romë, Budapest, Venecia, Stamboll dhe Amsterdam, teksa çmimet në zarfe do të nisin nga 30,000 lekë, si dhe shumë dhuratave të tjera surprizë.

Me mijëra fitues nga të gjitha qytetet e vendit kanë mundur të sigurojnë edhe përgjatë ditës së djeshme çmimet dhe dhuratat e lojës më të preferuar, Telebingo Shqiptare.

Shpallja e fituesve ka nisur me lojën telefonike për çmimin tradicional prej 20,000 lekësh. Dhjetë fituesit e përzgjedhur rastësisht nga kontrabiletat për këtë çmim, do të luajnë në shorteun e radhës për të siguruar dy çmimet prej 100,000 lekësh. Ndërkohë që në ruletën e fatit, ditën e djeshme Ismetja ka siguruar shumën prej 26,000 lekësh, Hysniu 23,000 lekë, Vitorja 26,000 lekë, Shpëtimi 25,000 lekë, Sherifi 120,000 lekë, Shpresa 22,000 lekë, Sheqerja 23,000 lekë, Xhaviti 26,000 lekë, Eleni 300,000 lekë, si dhe Arsenio 110,000 lekë.

Fitues të shumtë kanë dalë edhe nga loja me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe. Përzgjedhja rastësore e kontrabiletave ka shpallur si fituese të parë të lojës telefonike, Albinën në kryeqytet. Me përzgjedhjen e zarfeve më të preferuara, ajo ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 115,000 lekësh. Loja telefonike ka vijuar më tej në Kamëz, ku Besniku ka tentuar të gjejë se në cilin prej zarfeve fshihej makina. Por, ndonëse nuk e ka qëlluar në shenjë këtë çmim, ai është shpallur fitues i shumës prej 65,000 lekësh. Një tjetër fitues i është bashkuar lojës telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarf. Kësaj here bëhet fjalë për Petritin në qytetin e Burrelit. Më pas loja telefonike është zhvendosur në qytetin e Peshkopisë, ku Elviri ka vijuar të luajë me Telebingo Shqiptare duke fituar shumën prej 95,000 lekësh. Përparimi në Thumanë ishte një tjetër i përzgjedhur si fitues që ka siguruar shumën prej 100,000 lekësh në lojën telefonike. Po ashtu, një tjetër fituese, kësaj here në Korçë ka siguruar nga loja telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe shumën prej 55,000 lekësh.

Pas fituesve të lojës telefonike është hedhur edhe shorti i goglave për çmimin e madh të javës, që ka kapur vlerën e 1,268,150 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se çmimi i madh i javës shkon në qytetin e Fierit, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese. Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 21375 lojtarë të tjerë, të cilët sigurojnë nga Telebingo Shqiptare 50 lekë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur edhe 437 lojtarë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 1,095 lekësh. Ndërsa fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 6, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Donika Kastrioti”, mbrapa “Kullave Binjake”, Vila 9/1.