Telebingo-Shqiptare: Çmimi i madh shkon në Laç

Shorti 1 Korrik 2018

Dhjetëra fitues të shpallur nga përzgjedhja rastësore e kontrabiletave, kanë mundur të fitojnë edhe përgjatë shorteut të djeshëm, dhuratat dhe çmimet e preferuara të lojës më popullore të fatit në vend, Telebingo Shqiptare.

Tirana, Laçi, Korça, Fieri, Vlora, etj, ishin ndër qytetet më fatlume sa i takon shpalljes së fituesve të lojës telefonike me çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe, si dhe çmimeve të dala nga shorti i goglave. Ndonëse makina “Hyundai” nuk u fitua ditën e djeshme, ajo do të jetë sërish në lojë gjatë shorteut të radhës që do të hidhet ditën e diele (08 korrik).

Përzgjedhja rastësore e kontrabiletave ka shpallur si fitues të parë të lojës telefonike, Emilianon në qytetin e Laçit.

Me përzgjedhjen e dy zarfeve më të preferuara, ai ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 40,000 lekësh, të cilës i është bashkuar si dhuratë, edhe një aparat celular. Loja telefonike është zhvendosur më pas në një tjetër qytet duke përzgjedhur si fitues të radhës Kurtaliun , i cili ka siguruar shumën prej 40,000 lekësh, si dhe një aparat telefoni celular.

Një tjetër fituese i është bashkuar lojës telefonike. Kësaj here bëhet fjalë për Sanien në qytetin e Vlorës. Në betejën me çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe, duke shfrytëzuar edhe shansin e dhënë “2 herë fat”, ajo ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 100,000 lekësh, si dhe një aparat telefoni celular të ofruar si dhuratë nga mbështetësit financiarë të programit. Një tjetër i përzgjedhur si fitues, kësaj here në qytetin e Fierit ka mundur t’u gëzohet çmimeve të fituara në lojën më popullore të fatit në vend. Abazi ka siguruar nga loja telefonike shumën prej 50,000 lekësh, si dhe një aparat telefoni celular të ofruar si dhuratë.

Liza në Vlorë ishte edhe telefonuesja e fundit që ka tentuar të gjejë se në cilin prej zarfeve mund të fshihej makina. Ndonëse nuk ka qëlluar në shenjë këtë çmim, ajo ka siguruar nga mbajtja e dy zarfeve më të preferuara, shumën prej 60,000 lekësh, si dhe një aparat telefoni celular.

Pas fituesve të lojës telefonike është hedhur edhe shorti i goglave për çmimin e madh të javës, që ka kapur vlerën e 1,460,100 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se çmimi i madh i javës ndalet në qytetin e Laçit, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese. Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht, janë shpallur si fitues të 50 lekëve 15749 lojtarë.

Fitues të serisë me dy linja janë shpallur 204 lojtarë të tjerë, ku secili prej tyre siguron nga kompania e Telebingos shumën prej 2,700 lekësh. Fitues të një bilete Telebingo, janë shpallur edhe të gjitha ata persona që kanë numrin 8, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre. Argëtimi nëpërmjet tingujve të muzikës ka vijuar me përzgjedhjen e fituesve të tjerë. Konkretisht bëhet fjalë për 10 fituesit e çmimit prej 1 milionë lekësh (të vjetra).