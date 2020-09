TELEBINGO- SHQIPTARE/ Çmimi i madh shkon në Lushnje, fituesi merr 1,101,100 lekë. Çdo javë në lojë do jetë makina dhe “Rroga Telebingo”

Duke shëtitur në çdo qytet të vendit, Telebingo Shqiptare ka shpërblyer me dhurata dhe çmime të mëdha me mijëra familje të përzgjedhura si fituese në shorteun e ditës së djeshme.

Emocione të veçanta në këtë shorte ka sjellë edhe fituesja e “Rrogës 2-vjeçare Telebingo”, Silvana Karuni në kryeqytet, e cila ka firmosur edhe kontratën ku për dy vite me radhë do të marrë çdo muaj nga Telebingo Shqiptare shumën prej 50,000 lekësh.

Sikundër është bërë traditë tashmë, shpallja e fituesve ka nisur me përzgjedhjen e 10 lojtarëve të çmimit tradicional prej 20,000 lekësh, të cilët do të luajnë serish me ruletën e fatit në shorteun që do të hidhet të dielën e datës 4 tetor, për të siguruar dy çmimet prej 100,000 lekësh, si dhe shumat e tjera të ruletës. Ndërsa në lojën e ruletës së fatit ditën e djeshme Adile ka fituar shumën 27,000 lekë, Donika 22,000 lekë, Rajmonda 102,000 lek, Ismeti 24,000 lekë, Ervisi 26,000 lekë, Saranda 24,000 lekë, Feruzja 26,000 lekë, Rozeta 26,000 lekë, Emiliano 25,000 lekë, si dhe Mimoza 103,000 lekë.

Fitues të tjerë kanë vijuar t’i bashkohen lojës më popullore të fatit në vend edhe nëpërmjet lojës telefonike me kontrabiletat e përzgjedhura për çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe. Vasili në Elbasan ishte fituesi i parë që ka tentuar të gjejë zarfet se ku mund të fshiheshin makina apo edhe “Rroga Telebingo”. Por me zarfet e mbajtura në fund të lojës ka siguruar shumën prej 60,000 lekësh. Liria në Durrës ishte fituesja e radhës që ka luajtur në lojën telefonike duke siguruar shumën 55,000 lekë. Më së miri fati i ka buzëqeshur të përzgjedhurës së radhës. Kësaj here bëhet fjalë për Azbien në qytetin e Burrelit, e cila ka siguruar nga loja telefonike shumën prej 90,000 lekësh. Me po kaq fat ishte dhe fituesi i radhës, Tani në kryeqytet, i cili krahas shumes prej 30,000 lekësh do të luajë edhe lojën “100 sekonda në supermarket”, kohë në të cilën do të mund të marrë të gjitha produktet e tij të preferuara. Më tej, nëpërmjet lojës telefonike, Rolandi ka siguruar shumën prej 60,000 lekësh. Rexhepi ishte dhe fituesi i fundit i lojës telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe që ka siguruar shumën prej 60,000 lekësh. . Ndonëse makina “Mitsubishi”, apo “Rroga Telebingo”, nuk janë fituar në shorteun e djeshëm, ato do të jenë në lojë serish në shorteun e radhës.

Pas fituesve të lojës telefonike është hedhur edhe shorti i goglave për çmimin e madh të javës, që ka kapur vlerën e 1,101,100 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se çmimi i madh i javës shkon në Lushnje, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht në shorteun e ditës së djeshme janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 13760 lojtarë të tjerë, që sigurojnë nga Telebingo50 lekë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur edhe 234 lojtarë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 1,775 lekësh. Fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 7, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Lista e fituesve është zgjeruar edhe më tej, ku në Telebingo është paraqitur edhe fituesja e çmimit të madh të javës së shkuar, i cila ka tërhequr çekun me shumën mbi 9 milionë lekë të vjetra.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.