Telebingo Shqiptare/ Çmimi mbi 14 milionë lekë dje u fitua në Tiranë, ja qytetet ku ranë çmimet e tjera. Superçmimet që mund të fitoni çdo të dielë duke blerë një biletë Telebingo

Nuk kanë të ndalur milionat e fituara në Telebingo Shqiptare. Duke blerë një biletë që kushton vetëm 200 lekë, çdo javë mund të jeni ju një nga fituesit e shumëçmimeve, si: çmimit të madh të javës prej dhjetëra miliona lekësh, “Rrogës Telebingo” ku për dy vite rresht do tëmund tëçoni në shtëpinë tuaj çdo muaj shumën e garantuar prej 50,000 lekësh. Gjithashtu, mund të jeni edhe një ndër fituesit fatlumë të makinës “Mitsubishi”, çmimeve mbi 1 milionë lekë të vjetra, “100 sekondave në supermarket”, si dhe shumëçmimeve dhe dhuratave të tjera që do të jenë në lojëçdo të dielë.

Kanë qenë të shumtë fituesit e përzgjedhur rastësisht nga përzierja e kontrabiletave qëkanë tentuar edhe dje të gjejnë në lojën telefonike me çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe, një ndër tre çmimet më të preferuara, makinën, “Rrogën Telebingo”, si dhe shumën e 1 milionëve (të vjetra).

Ervisi nga Gramshi ishte fituesi i parë që ka tentuar të gjurmojë zarfet me këto çmime, por me përzgjedhjen e bërë ka fituar 50,000 lekë. Loja ka vijuar më së miri edhe për fituesen e radhës. Kësaj here bëhet fjalë për Safien në Vlorë, e cila me mbajtjen e zarfeve më të preferuara në fund të lojës ka siguruar plot 1 milionë lekë(të vjetra). Zelihaja ishte një tjetër fituese që ka vijuar të luajëme lojën telefonike ku dhe ka siguruar shumën prej 75,000 lekësh. Më tej, loja telefonike është zhvendosur në qytetin e Kuçovës, duke shpallur Altinin si fitues të radhës, i cili ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 90,000 lekësh.

Marjeta ishte një tjetër fituese që ka siguruar plot 85,000 lekë. Kristi në Korçë ishte fituesi i radhës që ka siguruar shumën prej 80,000 lekësh. Ndërsa Xhoni ka fituar nëpërmjet lojës telefonike shumën prej 55,000 lekësh. Fati i ka buzëqeshur më së miri edhe fitueses së radhës. Me mbajtjen e zarfeve më të preferuara Kejsi ka fituar nga loja telefonike plot 1.2 milionë lekë (të vjetra).

Me dhjetëra fitues të tjerë i janë bashkuar në vijim Telebingos në lojën e ruletës së fatit. Fillimisht janë përzgjedhur 10 lojtarë që do të luajnë sërish në datën 20 qershor për të fituar dy çmimet prej 1 milionë lekësh (të vjetra), si dhe shumat e tjera të ruletës. Ndërkohë që dje kanë luajtur me ruletën e fatit dhjetë fituesit e përzgjedhur në shorteun e datës 6 qershor të cilët kanë siguruar afro 4 milionë lekë (të vjetra). Konkretisht në ruletën e fatit dje, Erinda ka siguruar 26,000 lekë, Besniku 23,000 lekë, Remziu 24,000 lekë, Flutura 23,000 lekë, Ergi 101,000 lekë, Milena 23,000 lekë, Lorena 23,000 lekë, Valentina 26,000 lekë, Iliri 23,000 lekë, si dhe Redi 102,000 lekë.

Lista e fituesve është zgjeruar edhe më shumë me hedhjen e shortit të goglave për çmimin e madh të javës, që ka mbërritur në shumën e 1,401,200 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se çmimi i madh i javës ndalet në kryeqytet, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese. Shorti i goglaveka përzgjedhur mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht, nga hedhja e goglave janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 8219 lojtarë të tjerë, që sigurojnë 90 lekë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur edhe 53 lojtarë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 9985 lekësh. Ndërsa fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 2, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Emocione të veçanta në Telebingo Shqiptare kanë sjellë edhe dy fituesit e çmimit të madh të dy javëve më parë, të cilët janë paraqitur për të marrë secili shumën mbi 6 milionë lekë të vjetra.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.