TELEBINGO-SHQIPTARE/ “Dita e Verës” po afron, të dielën hidhet shorti special me superçmime! Dje çmimi i madh qëndroi në Tiranë, fituesi mori 1,782,800 lekë

Përgjatë gjithë javës në të gjitha pikat e shitjes së Telebingo Shqiptare do të gjeni edhe biletën për Shorteun Special të “Ditës së Verës”, ku do të fitohen shumë superçmime. Me blerjen e një bilete që kushton vetëm 250 lekë, ju do të mund të bëheni fitues i “Bingos Milionere” me shumë të garantuar mbi 30 milionë lekë (të vjetra), por edhe shumë çmimeve të tjera të preferuara si:“Rroga Telebingo”, makina “Mitsubishi”, një udhëtim çift në Maldive, si dhe 10 çmimeve tradicionale prej 30,000 lekësh, teksa shumat në zarfe për lojën telefonike do të nisin nga 30,000 lekë, si dhe shumë dhurata e çmime të tjera.

Ndërkohë që me mijëra të përzgjedhur nga të gjitha qytetet në vend kanë luajtur edhe përgjatë ditës së djeshme në Telebingo, duke siguruar dhuratat dhe çmimet e preferuara të lojës telefonike, ruletës së fatit, “100 sekondave në supermarket”, shortit të goglave për çmimin e madh të javës që lamë pas, teksa për çdo fitues të lojës telefonike me rastin e festave të 7-8 Marsit është ofruar edhe një set dhuratash për femrat.

Duke iu rikthyer shorteut të djeshëm, sikundër është bërë traditë tashmë, shpallja e fituesve ka nisur nëpërmjet lojës me ruletën e fatit. Krahas 10 fituesve që do të luajnë sërish të dielën, në lojën e ruletës së fatit dje, Edioni ka siguruar shumën 23,000 lekë, Besnikja 26,000 lekë, Vera 26 000 lekë, Nuredini 30,000 lekë, Agani 100,000 lekë, Marjana 24,000 lekë, Antoneta 22,000 lekë, Agimi 23,000 lekë, Gramozi 27,000 lekë, Berti 26,000 lekë, si dhe Bukurija 100,000 lekë.

Lista e fituesve ka vijuar të shtohet me tej nëpërmjet lojës telefonike. Leonardi në Tiranë ishte dhe fituesi i parë i përzgjedhur në lojën telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe që ka tentuar të gjejë se ku mund të fshihej makina “Mitsubishi”, apo “Rroga 2-vjeçare Telebingo”. Ndonëse nuk e ka qëlluar në shenjë këtë çmim, ai ka fituar shumën prej 50,000 lekësh, nje set dhuratë me rastin e festave të 7-8 Marsit, si dhe një vit internet falas në kompaninë One.

Ornela në Elbasan ishte fituesja tjetër që ka vijuar lojën telefonike duke siguruar shumën prej 25,000 lekësh, setin e dhuratave, teksa do të luajë edhe në lojën e “100 sekondave në supermarket”, kohë në të cilën do të mund të marrë të gjitha produktet e saj më të preferuara. Loja është zhvendosur më tej në kryeqytet, duke shpallur Gentianin si fitues të 100,000 lekëve, si dhe setit të dhuratave për mamanë e tij. Ndërsa Banushi në Kavajë me përzgjedhjen e bërë në fund të lojës është shpallur fitues i 90,000 lekëve, si dhe i një seti dhuratash për zonjën e tij. Moza ishte një tjetër fituese që ka siguruar shumën prej 60,000 lekësh si dhe një set dhuratash. Më tej, Gëzimi në Tiranë, ishte fituesi i radhës që ka dalë nga përzgjedhja rastësore e kontrabiletave për të vijuar lojën telefonike, ku dhe ka siguruar shumën prej 90,000 lekësh, si dhe një set dhuratash. Fati i ka buzëqeshur më së miri edhe Vaidit në Kavajë, i cili ka siguruar shumën prej 100,000 lekësh, si dhe një set dhuratash nga mbështetësit financiarë të programit.

Pas fituesve të lojës telefonike është hedhur edhe shorti i goglave për çmimin e madh të javës, që ka kapur vlerën e 1,782,800 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur e ka ndalur çmimin e madh në Tiranë, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese. Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Krahas çmimit të madh të javës, në shorteun e ditës së djeshme janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 19617 lojtarë të tjerë, që sigurojnë 50 lekë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur edhe 269 lojtarë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 2,500 lekësh. Ndërsa fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 6, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.