TELEBINGO-SHQIPTARE/ Ja super-çmimet që do fitoni me biletën e shorteut special të Vitit të Ri! Dje fituesi mori 1,585,300 lekë

Fituesit pushtojnë lojën më popullore të fatit në vend, Telebingo Shqiptare. Shorteu i ditës së djeshme ka gëzuar me çmime dhe dhurata me mijëra lojtarë të përzgjedhur si fitues në të gjithë vendin, teksa emocione të shumta kanë përcjellë edhe fituesit e shorteut special që u hodh për festat e 28-29 Nëntorit, të cilët kanë marrë edhe çmimet e fituara.

Krahas fituesit të çmimit të madh të javës së shkuar, Krenar Myrte nga Fushë Kruja ka nënshkruar kontratën me anë të cilës për dy vite rresht, çdo muaj do të marrë nga Telebingo Shqiptare shumën e garantuar prej 50,000 lekësh, të fituar nëpërmjet çmimit të “Rrogës Telebingo”. Ndërkohë që edhe Luftar Jahaj ka marrë gjatë ditës së djeshme çelësat e makinës “Mitsubishi”, të cilën e fitoi në shorteun e festave të nëntorit.

Por, surprizat në Telebingo Shqiptare nuk kanë të ndalur. Prej disa ditësh në treg tashmë krahas biletës normale, gjendet edhe bileta për “Shorteun Special të Fundvitit”, në të cilin do të luhet për “Bingo Milionere” mbi 100 milionë lekë (të vjetra), një apartament, makinën “Mitsubishi”, “Rrogën Telebingo”, 2 çmime “100 sekonda në supermarket”, teksa çmimet në zarfe do të fillojnë nga 40,000 lekë, si dhe shumë dhurata dhe surpriza të tjera që do të bëhen publike në javët në vijim. Lojtarët që e blejnë biletën para datës 27 dhjetor, me të njëjtën biletë do të luajnë dy herë në Telebingo Shqiptare.

Sa i takon shorteut të djeshëm, shpallja e fituesve ka nisur me lojën e ruletës së fatit ku dhe janë shpërndarë mbi 4 milionë lekë (të vjetra). Në lojën e ruletës së fatit të zhvilluar dje, 10 fituesit e çmimit tradicional prej 20,000 të përzgjedhur në shorteun e datës 29 Nëntor, kanë fituar: Liria 23,000 lekë, Violeta 24,000 lekë, Viktori 24,000 lekë, Elsa 25,000 lekë, Vangjeli 103,000 lekë, Petriti 26,000 lekë, Shpresa 26,000 lekë, Bajrami 30,000 lekë, Arxhiro 25,000 lekë, Ymerioni 25,000 lekë, si dhe Samiu 101,000 lekë. Ndërkohë që edhe 10 fitues të tjerë të përzgjedhur dje, do të luajnë sërish me lojën e ruletës së fatit në shorteun e radhës që do të hidhet të dielën e datës 13 dhjetor.

Nëpërmjet lojës telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe shumë lojtarë të përzgjedhur si fitues kanë tentuar të gjejnë se ku mund të fshiheshin dy ndër çmimet më të preferuara, makina “Mitsubishi”, si dhe “Rroga 2-vjeçare Telebingo”. Pashke në kryeqytet ishte fituesja e parë që ka tentuar të gjejë se ku mund të fshiheshin këto dy çmime të mëdha, por me përzgjedhjen e bërë në fund të lojës ajo ka siguruar shumën prej 95,000 lekësh. Liljana ka vijuar të luajë më tej, duke siguruar shumën prej 75,000 lekësh. Ndërsa Xheladini është shpallur fitues i 80,000 lekëve. Shefkiu në Librazhd ishte një tjetër fitues që ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 50,000 lekësh. Më së miri fati i ka buzëqeshur edhe fitueses së radhës. Me zarfet e mbajtura në fund të lojës, Moza ka siguruar shumën prej 100,000 lekësh. Po kaq mirë loja ka ecur edhe për të përzgjedhurën e radhës si fituese. Kësaj here bëhet fjalë për Albionën, e cila krahas shumës prej 90,000 lekësh, do të luajë edhe në lojën “100 sekonda në supermarket”, kohë në të cilën do të mund të marrë të gjitha produktet e saj të preferuara.

Pas fituesve të lojës telefonike është hedhur edhe shorti i goglave për çmimin e madh të javës, që ka kapur vlerën e 1,585,300 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se çmimi i madh i javës qëndron në kryeqytet, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht në shorteun e ditës së djeshme janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 17203 lojtarë të tjerë, që sigurojnë nga Telebingo shumën 50 lekë. Fitues të serisë me dy linja janëshpallur edhe 241 lojtarë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 2,485 lekësh. Fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 0, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.