Telebingo Shqiptare\ Ku u fitua dje çmimi i madh mbi 17 milionë lekë. Çdo javë në lojë makina, “Rroga 2-vjeçare” si dhe shumat mbi 1 milion lekë

Mjafton një biletë për të qenë ju fatlumët jo vetëm të “Rrogës Telebingo”, ku për dy vite me radhë do të mund të çoni në shtëpi çdo muaj shumën e garantuar prej 50,000 lekësh, por edhe të makinës “Mitsubishi”, çmimeve mbi 1 milionë lekë (të vjetra), si dhe surprizës së çdo jave “Bingos së Madhe” prej dhjetëra miliona lekësh. Të gjitha këto superçmime do të mbërrijnë tek ju çdo javë nëpërmjet lojës më të preferuar të fatit në vend Telebingo Shqiptare.

Janë me mijëra fituesit e përzgjedhur në të gjithë vendin që edhe këtë të dielë që lamë pas u janë gëzuar çmimeve dhe dhuratave të shumta të fituara në lojën telefonike, “Ruletën e fatit”, “100 sekondave në supermarket”, si dhe shortit të goglave për çmimin e madh të javës, i cili kësaj here është fituar në kryeqytet.

Ishin të shumtë fituesit e lojës telefonike që kanë tentuar të gjurmojnë zarfet me tre ndër çmimet e preferuara, që janë: Makina “Mitsubishi”, “Rroga Telebingo”, apo çmimi 100,000 lekë, të cilat ndonëse nuk janë fituardje, do të jenë sërish pjesë e lojës në shorteun e radhës që do të hidhet të dielën e datës 11 prill, si dhe çdo javë në vijim.

Përzgjedhja rastësore e kontrabiletave ka shpallur Nafijen në kryeqytet si fituesen e parë të lojës telefonike me çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe, ku dhe ka siguruar plot 100,000 lekë. Loja ka vijuar më së miri edhe për fituesin e radhës. Kësaj here bëhet fjalë për Valerion në Lezhë, i cili ka siguruar shumën prej 85,000 lekësh. Helios ishte një tjetër fitues që ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 75,000 lekësh. Më pas loja telefonike është ndalur në Kamëz, duke shpallur Dean si fituese të 60,000 lekëve. Nëpërmjet lojës me çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe në vijim, Bruna ka siguruar shumën 50,000 lekë, Frida 55,000 lekë, si dhe Alma në kryeqytet 55,000 lekë. Më së miri fati i ka buzëqeshur edhe Liries në Fier, e cila në lojën telefonike krahas shumës prej 30,000 lekësh do të luajë edhe në lojën e “100 sekondave në supermarket”, kohë në të cilën mund të marrë të gjitha produktet e saj të preferuara. Rei në Durrës ishte një tjetër fitues i lojës telefonike që ka siguruar një tjetër shumë të madhe prej 110,000 lekësh.

Mbi 3.9 milionë lekë janë fituar ditën e djeshme edhe në lojën e ruletës së fatit, ku kanë luajtur 10 fituesit e përzgjedhur në shorteun e datës 28 Mars. Konkretisht nga kjo lojë, Juliana ka marrë shumën prej 23,000 lekësh, Valbona 23,000 lekë, Kujtimi 30,000 lekë, Ollga 22,000 lekë, Ronaldo 100,200 lekë, Dhimitra 22,000 lekë, Petriti 24,000 lekë, Pashku 23,000 lekë, Elvini 27,000 lekë, si dhe Alvi 100,200 lekë. Gjithashtu janë përzgjedhur edhe 10 fitues të tjerë të çmimit tradicional prej 20,000 lekësh, të cilët do të luajnë sërish në shortin e datës 11 prill për të fituar dy çmimet e mëdha prej 1 milionë lekësh (të vjetra), si dhe shumat e tjera surprizë të ruletës së fatit.

Lista e fituesve është zgjeruar edhe më shumë me hedhjen e shortit të goglave për çmimin e madh të javës që lamë pas, i cili ka mbërritur në shifrën e 1,721,900 lekësh. Seria e numrave të përzgjedhur e ka ndalur në kryeqytet këtë çmim, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese. Nga shorti i goglave janë përzgjedhur si fitues të serisë me një linjë 23064 lojtarë, ku secili prej tyre siguron nga kompania e Telebingos shumën prej 50 lekësh, ndërsa fitues të serisë me dy linja janë shpallur 462 lojtarë të tjerë, ku secili prej tyre siguron 1,405 lekë. Fitues të një bilete janë edhe të gjithë ata lojtarë që kanë numrin 4 të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/.