Telebingo Shqiptare / Në 31 dhjetor luhet për “Superbingon Milionere” mbi 100 milionë lekë

Shorti festiv i datës 31 dhjetor 2017 do të hidhet në orën 17:00. Me Biletën Speciale të këtij shorteu luhet për superbingon mbi 100 milionë lekë (të vjetra), një apartament, 2 makina “Volkswagen Up”, çmimet në zarfe do të nisin nga 40,000 lekë, teksa do të jepen edhe 10 çmime që do të jenë në vlerën e 100,000 lekë, si dhe shumë dhurata e surpriza të tjera

Loja më popullore e fatit në vend, Telebingo Shqiptare ka shpërblyer me dhurata dhe çmime të mëdha dhjetëra fitues në shorteun e ditës së djeshme. Me biletën speciale, e cila ndodhet prej javësh në të gjitha pikat e shitjes, ditën e djeshme dhjetëra fitues kanë siguruar shuma të mëdha, ndërkohë që po me këtë biletë do të luhet edhe për shorteun e ndërrimit të viteve që do të hidhet në datën 31 dhjetor në orën 17:00.

Në këtë shorte do të jepen superçmime, ndërmjet të cilave “Superbingo Milionere” mbi 100 milionë lekë (të vjetra), 1 apartament, dy makina “Volkswagen Up”, 10 çmime në vlerën e 100,000 lekëve, çmimet në zarfe që do të nisin nga 40,000 lekëve, si dhe shumë dhurata të tjera, lap-top, frigoriferë, televizorë, telefona celulare, etj. Shitja e biletave speciale do të vijojë përgjatë gjithë javës.

Fituesit kanë qenë të shumtë edhe në shorteun festiv të ditës së djeshme. Qyteti i Breshias në Itali, ka mirëpritur dhe telefonatën e parë fituese të shpallur nga përzgjedhja rastësore e kontrabiletave.

Me përzgjedhjen e bërë, fituesi i është gëzuar shumës prej 90,000 lekësh, si dhe një telefoni celular të ofruar nga mbështetësit financiarë të programit. Më pas loja është ndalur në qytetin e Korçës, duke shpallur një tjetër familje fituese, e cila ka siguruar shumën prej 110,000 lekësh, si dhe një aparat celular.

Përzgjedhja e kontrabiletave e ka ndalur më tej lojën në kryeqytet, ku Nadia ka vijuar të luajë me çmimet e fshehura në zarfe, ku dhe ka fituar shumën prej 80,000 lekësh, si dhe një aparat celular. Loja është ndalur edhe në qytetin e Pogradecit, ku Leo ka tentuar të godasë në shenjë zarfin ku fshihej makina. Ndonëse nuk e ka qëlluar në shenjë këtë zarf, ai i është gëzuar shumës prej 80,000 lekësh, si dhe një aparati celular.

Një tjetër fitues i është bashkuar lojës telefonike. Kësaj here bëhet fjalë për Hajdarin në kryeqytet, i cili ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 80,000 lekësh, si dhe një telefon celular. Fati i ka buzëqeshur edhe të përzgjedhurit të radhës. Kujtimi në Laç, duke shfrytëzuar edhe lojën “2 herë fat”, ka siguruar shumën prej 160,000 lekësh, të cilës i është bashkuar si dhuratë edhe një aparat telefoni celular.

Deda në Lezhë ishte një tjetër fitues që ka gjurmuar çmimet e fshehura në zarfe. Me mbajtjen e dy zarfeve më të preferuara, ai është shpallur fituesi i 80,000 lekëve, si dhe një aparati celular.

Po kaq mirë fati i ka buzëqeshur edhe Aliut në Tiranë, i cili gjithashtu ka siguruar shumën prej 80,000 lekësh dhe aparatin celular. Loja është ndalur më pas në qytetin e Fierit. Me zarfet e mbajtura në fund të lojës, Naxhija ka siguruar shumën prej 90,000 lekësh, si dhe aparatin celular.

I fundit që ka tentuar të gjejë zarfin ku fshihej makina, ishte Gëzimi në Lezhë, por me përzgjedhjen e bërë, ai është shpallur fitues i 40,000 lekëve, shumë të cilës i janë bashkuar si dhuratë një lap-top, si dhe një aparat celular.

Argëtimi nëpërmjet tingujve të muzikës dhe çmimeve të Telebingos, ka vijuar edhe në 16 telefonatat e bëra rresht njëra pas tjetrës, ku fituesit kanë siguruar shumën prej 20,000 lekësh.