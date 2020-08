Telebingo Shqiptare rikthehet në 13 shtator! Çmimi i madh shkon në Kavajë, fituesi merr 1,070,800 lekë

Telebingo Shqiptare përmbyll më së miri një tjetër sezon, ku me mijëra fitues javë pas jave kanë mundur të sigurojnë jo vetëm çmimet e mëdha të shorteut të hedhur çdo të dielë, por edhe “Rrogën 2-vjecare Telebengo”, fituesit e të cilës për dy vite rresht, do të marrin çdo muaj shumën prej 500,000 lekësh. Ndërkohë që me mijëra fitues të tjerë kanë siguruar dhuratat dhe çmimet e lojës telefonike, serisë me një linjë dhe dy linja, lojës “100 sekonda në supermarket”, lojës së ruletës së fatit, si dhe udhëtimeve turistike në Turqi të ofruara në të gjithë shortetë e muajit korrik.

Sikundër është bërë traditë tashmë, shpallja e fituesve dje ka nisur me lojën e ruletës së fatit. Dhjetë fituesit e përzgjedhur dje do të luajnë në sezonin e ri që nis në datën 13 shtator, për të siguruar jo vetëm dy çmimet prej 100,000 lekësh, por edhe shumat e tjera të ruletës. Ndërsa dje nga kjo lojë, Melihaja ka siguruar shumën 26,000 lekë, Ramizi 26,000 lekë, Zylfiu 24,000 lek, Ismaili 25,000 lekë, Ylberi 101,000 lekë, Terezina 27,000 lekë, Agimi 25,000 lekë, Nexhmija 25,000 lekë, Drita 25,000 lekë, si dhe Demiri 102,000 lekë.

Më tej, loja telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe ka gëzuar me dhurata dhe çmime të mëdha shumë lojtarë të shpallur fitues nga përzgjedhja rastësore e kontrabiletave. Enveri në Shkodër ishte fituesi i parë që ka tentuar të gjejë se në cilin prej zarfeve mund të fshihej “Rroga 2-vjeçare Telebingo Shqiptare”. Ndonëse nuk e ka qëlluar në shenjë këtë çmim, Enveri i është gëzuar shumës prej 85,000 lekësh.

Juliani në Peshkopi ishte fituesi i radhës që ka vijuar të luajë me Telebingo Shqiptare duke siguruar shumën 60,000 lekë. Fati i ka ecur më së miri edhe Eneas në Kukës, i cili me mbajtjen e tre zarfeve të preferuara, ka siguruar plot 100,000 lekë. Esmeralda ka vijuar të luajë më tej me lojën telefonike duke fituar plot 80,000 lekë. Edmondi në Vlorë ishte një tjetër fitues që ka siguruar nga loja telefonike shumën prej 80,000 lekësh. Ndërsa Iliri në Pogradec, nëpërmjet lojës telefonike krahas shumës 60,000 lekë do të zhvillojë edhe lojën e “100 sekonda në supermarket”, ku përgjatë kësaj kohe do të mund të marrë të gjitha produktet e preferuara.

Pas fituesve të lojës telefonike është hedhur edhe shorti i goglave për çmimin e madh të javës, që ka kapur vlerën e 1,070, 800 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se çmimi i madh i javës ndalet në Kavajë, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Krahas çmimit të madh të javës, në shorteun e ditës së djeshme janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 10080 lojtarë të tjerë, që sigurojnë 55 lekë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur edhe 104 lojtarë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 3,885 lekësh. Ndërsa fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 1, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Lista e fituesve është zgjeruar edhe më tej, ku në Telebingo është paraqitur edhe fituesi i çmimit të madh të javës së shkuar, i cila ka tërhequr çekun me shumën mbi 10 milionë lekë të vjetra.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Donika Kastrioti”, mbrapa “Kullave Binjake”, Vila 9/1.