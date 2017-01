Telebingo Shqiptare / Shorteu 1.1.2017

SHORTEU I RADHËS I TELEBINGO SHQIPTARE DO TË HIDHET MË 15 JANAR

Bingo Milionere” prej 140 milionë lekësh të vjetra, apartamenti, si dhe dy makina “Volkswagen Up”, ishin vetëm disa nga çmimet e mëdha të fituara në shorteun festiv të ndërrimit të viteve, të hedhur me datën 1 janar 2017.

Surprizat kanë nisur me lojën telefonike, e cila edhe kësaj here ka shëtitur në shumë qytete të vendit, duke shpërndarë dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe. Përzgjedhja rastësore e kontrabiletave, e ka ndalur lojën telefonike së pari në qytetin e Lushnjes, ku Lorenci ka tentuar të gjejë se një prej zarfeve ku mund të fshihej apartamenti, 2 makinat, si dhe dhuratat e tjera.

Ndonëse nuk ka qëlluar në shenjë këto çmime, Lorenci, i është gëzuar shumës prej 60,000 lekësh. Në përzgjedhjen e fituesit të dytë, loja telefonike është ndalur në kryeqytet, duke shpallur Arjolën si fituese të radhës, e cila ka vijuar të luajë me çmimet dhe dhuratat eTelebingo Shqiptare. Duke shfrytëzuar edhe shansin e dhënë “2 herëfat”, Ariola ka siguruar plot 160,000 lekë. Loja telefonike ka vijuar të qëndrojë në kryeqytet, duke shpallur Shkëlqimin si fitues të radhës.

Me përzgjedhjen e dy zarfeve më të preferuara, Shkëlqimi ka siguruar nga Telebingo, shumën prej 30,000 lekësh, të cilës i është bashkuar si dhuratë edhe një laptop, i ofruar nga mbështetësit financiarë të programit. Liljana Isufi në kryeqytet ishte fituesja e radhës që ka siguruar nga loja telefonike shumën prej 130,000 lekësh.

Fitore Dashi në qytetin e Përrenjasit ka vijuar të luajë më tej me çmimet e Telebingos, ku dhe ka fituar një lavatriçe, si dhe shumën prej 30,000 lekësh. Ndërsa Erion Seferi në Lushnje, me mbajtjen e dy zarfeve më të preferuara ka siguruar shumën prej 30,000 lekësh, si dhe një set orësh të ofruara si dhuratë. Loja ështëndalur me tej në qytetin e Elbasanit, ku Matilda ka fituar një vit abonim në Digitalb, si dhe 30,000 lekë.

Ndërsa Romen Topi në kryeqytet ka fituar 70,000 lekë. Eisel Hida ka siguruar një set tapetesh, si dhe një set dhuratash. Ndërsa fituesi i radhës ka siguruar30,000 lekë. Të tjerë fitues i janë bashkuar Telebingos në 20kontrabiletat e përzgjedhura rresht njëra pas tjetrës. Dhjetë fituesit e kontrabiletave të para krahas shumës prej 20,000 lekësh, kanë fituar edhe një kupon dhuratë prej 100 eurosh, për t’i shpenzuar në “Eglo”.

Ndërsa 10 fituesit e tjerë kanë siguruar nga 20,000 lekë. Mijëra fitues të tjerë i janë bashkuar Telebingos, edhe në shortin e goglave që është hedhur për bingon e madhe që ka kapur vlerën e 14, 035,750 lekëve.

Numrat e përzgjedhur nga hedhja e shortit e kanë ndalur çmimin e madh në Tiranë, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese. Gjithashtu, janë shpallur fitues të 75 lekëve edhe 54553 lojtarë të tjerë, të përzgjedhur si fitues të serisë me një linjë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur 599 persona, ku secili prej tyre siguron nga Telebingo Shqiptare 7,025 lekë.

Fitues të dy biletave janë shpallur edhe të gjitha ata persona që kanë numrin 3, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre. Pranvera, Arta, si dhe Bashkimi në tre qytete të ndryshme të vendit, janë shpallur fitues të tre televizorëve.

Dy fitues të tjerë të përzgjedhur në Pogradec dhe Korçë kanë siguruar edhe nga një laptop. Ndërsa Rajmonda Bici në Vlorë, ka fituar një lavatriçe. Arta dhe Vasjani kanë fituar nga një frigorifer.

Në përfundim të shortit është luajtur edhe për 2 makinat dhe apartamentin. Dorina në Durrës, si dhe Gentiani në Korçë kanë fituar makinat “Volkswagen Up”, ndërsa Besar Arapi në Lushnje, është shpallur fitues i apartamentit në kryeqytet.

Me dhjetëra janë edhe fituesit e përzgjedhur në shorteun e datës 25 dhjetor, të cilët kanë luajtur po me të njëjtën biletë festive. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e datës 1 janar.