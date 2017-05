Telebingo-Shqiptare / Shorti Special 30 Prill 2017

Çmimi i madh shkon në Korçë, fituesi merr 3,786,300 lekë

Telebingo Shqiptare shpërthen në dhurata e çmime të mëdha. Mijëra fitues në të gjithë vendin u janë gëzuar çmimeve dhe surprizave të shorteut të parë special të Biletës së Artë “4X4+”, të hedhur gjatë ditës së djeshme.

Superbingo mbi 37 milionë lekë (të vjetra), 4 çmime nga 10 milionë lekë (të vjetra) secila, si dhe shumë dhurata të tjera, ishin vetëm disa nga çmimet surprizë të fituara ditën e djeshme. Loja telefonike ka dhuruar emocione të shumta, fituesit e të cilës i janë gëzuar shumave të mëdha që kanë kapërcyer shifrën e 60,000 lekëve. Fatosi në qytetin e Durrësit ishte i përzgjedhuri i parë i lojës, ku në betejën me çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe, ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 60,000 lekësh, si dhe një telefon celular të ofruar si dhuratë nga mbështetësit financiarë të programit.

Pas Durrësit, përzgjedhja rastësore e kontrabiletave e ka ndalur lojën telefonike jashtë kufijve, pikërisht në Bruksel, ku fituesi i përzgjedhur ka siguruar shumën prej 60,000 lekësh, si dhje një aparat celular. Festimi në kryeqytet ka vijuar më tej lojën, për të gjetur zarfet ku fshiheshin çmimet më të preferuara. Por, me përzgjedhjen e bërë, si dhe shansin e dhënë “2 herë fat”, është shpallur fitues i shumës prej 100,000 lekëve, si dhe një aparati celular. Ndërsa Satvro Abazaj në Kuçovë ka fituar shumën prej 60,000 lekësh, si dhe një aparat celular. Më së miri fati i ka buzëqeshur edhe të përzgjedhurës së radhës.

Kësaj here bëhet fjalë për Enkelën, e cila ka fituar shumën prej 70,000 lekësh, si dhe një aparat celular. Loja telefonike është ndalur sërish në qytetin e Durrësit, duke shpallur Hakiun si fitues të radhës. Me mbajtjen e dy zarfeve më të preferuara, ai ka fituar nga shorteu special shumën prej 60,000 lekësh, si dhe një aparat celular. Sara Hysi ishte fituesja e fundit e lojës telefonike që ka vijuar të gjurmojë çmimet e fshehura në zarfe, duke siguruar shumën prej 70,000 lekësh, si dhe një aparat celular. Loja ka vijuar më tej me hedhjen e shortit të goglave për superbingon e javës, e cila ka mbërritur në vlerën e 3,786,300 lekëve.

Seria e numrave të përzgjedhur e ka ndalur çmimin e madh në qytetin e Korçës, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese. Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe fituesit e serisë së numrave me një linjë dhe dy linja. Konkretisht, janë shpallur fitues të serisë me një linjë 15,123 lojtarë, ndërsa të serisë me dy linja janë shpallur 145 persona, ku secili prej tyre siguron nga Telebingo Shqiptare shumën prej 7,830 lekësh.

Fitues të 1 bilete janë shpallur edhe të gjitha ata persona që në biletën e tyre, kanë numrin 0 të përcaktuar si numër fati. Argëtimi nëpërmjet tingujve të muzikës e çmimeve të Telebingos, ka vijuar më tej me përzgjedhjen e fituesve të tjerë. Me një çmim të dyfishuar tashmë, Telebingo ka përçuar në shtëpitë e familjeve të përzgjedhura çmimin tradicional të javës, kësaj here në vlerën e 20,000 lekëve, të cilës i janë shtuar edhe 100 euro për t’i shpenzuar tek Bonavita.

Përzgjedhja rastësore e kontrabiletave ka shpallur si fituese të parë të 10 milionë lekëve (të vjetra) familjen Besholli në qytetin e Fierit. Këtë çmim e kanë fituar edhe tre familje të tjera, përkatësisht Suzana Bardho po në qytetin e Fierit, Esmeralda Belba në qytetin e Kavajës, si dhe Nesti Mitrollari në qytetin e Korçës.