Telebingo-Shqiptare: Shorti Special i Ditës së Punëtorëve hidhet më 2 Maj, superçmimet që do të fitoni duke blerë një biletë që kushton vetëm 250 lekë

-Dje dy fitues në Tiranë dhe Lushnje ndajnë bingon mbi 15 milionë lekë

Shpërthejnë milionat në Telebingo Shqiptare. Mijëra fitues nga të gjitha qytetet në vend edhe këtë të dielë që lamë pas u janë gëzuar dhuratave dhe çmimeve të mëdha tëfituara në lojën telefonike, ruletën e fatit, “100 sekondave në supermarket”, si dhe shortit të goglave për bingon e madhe prej më shumë se 15 milionë lekësh (të vjetra).

Ndërkohë qënë të gjitha pikat e shitjes së Telebingos krahas biletës normale të shorteut të datës 25 prill, gjendet edhe bileta speciale për shorteun kushtuar “Ditës së Puntorëve”, që do të hidhen në datën 2 maj, ku dhe do të mund të fitohen shumë supërçmime. Me blerjen e një bilete që kushton vetëm 250 lekë, ju do të mund të bëheni fitues i “Bingos Milionere” mbi 30 milionë lekë (të vjetra). Pjesë e këtij shorteu special do të jenë edhe 2 “Rroga Telebingo”, fituesit e të cilës do të marrin çdo muaj për dy vite rresht shumën e garantuar prej 50,000 lekësh, 2 fitues të lojës së “100 sekondave në supermarket”, teksa do të jepen edhe shumë çmime të tjera të preferuara, si: 2 skutera elektrike, laptopë, televizorë, si dhe dhurata të tjera.

Çmimet e fituara dje

Për të dytën javë radhazi,çmimi imadh është ndarë ndërmjet dy fituesve, përkatësisht nëTiranë dhe Lushnje, ku dhe rezultojnëtë jenë shitur dy biletat përkatëse. Secili prej këtyre fituesve ka të garantuar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 780,850 lekësh. Por, nga hedhja e shortit të goglave për çmimin e madh janë përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë të serisë së numrave me një linjë, dy linja, si dhe numrit të fatit. Konkretisht, në shorteun e djeshëm 22,478 lojtarë janë shpallur fitues të serisë me një linjë, të cilët kanë të garantuar nga Telebingo 50 lekë, ndërsa 454 lojtarë janë shpallur si fitues së serisë me dy linja, të cilët do të marrin shumën prej 1,295 lekësh. Ndërkohë që edhe të gjithë personat që kanë numrin 5 të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre, janë fitues të një tjetër bilete Telebingo për shorteun e

Mbi 4 milionë lekë të vjetra janë fituar në vijim edhe në lojën e ruletës së fatit, ku kanë luajtur 10 fituesit e përzgjedhur në shorteun e datës 11 prill. Konkretisht, nëpërmjet lojëssë ruletës së fatit, dje Dani ka fituar shumën 26,000 lekë, Mimoza 24,000 lekë, Iliriani 26,000 lekë, Saliu 26,000 lekë, Valentina 100,200 lekë, Prena 26,000 lek, Avdyli 26,000 lekë, Beqiri 24,000 lekë, Maria 23,000 lekë, si dhe Aida 100,000 lekë. Lista e fituesve është zgjeruar edhe më shumë me përzgjedhjen e 10 lojtarëve të çmimit tradicional prej 20,000 lekësh, të cilët do të luajnë sërish me ruletën e fatit në shorteun që do të hidhet të dielën e datës 25 prill për të siguruar dy çmimet prej 100,000 lekësh, si dhe shumat e tjera të kësaj loje.

Me surpriza të shumta ka vijuar edhe loja telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe. Sikundër është bërë traditë tashmë, fituesit e lojës telefonike kërkojnë të gjurmojnë tre prej çmimeve më të preferuara që janë makina “Mitsubishi”, “Rroga Telebingo” fituesi i të cilës për dy vite me rradhë do të marrëçdo muaj shumën e garantuar prej 50,000 lekësh, si dhe çmimi prej 1 milionë lekësh (të vjetra).

Klementi në Elbasan ishte fituesi i parë i dalë nga përzgjedhja rastësore e kontrabiletave që ka tentuar të gjejë se në cilin prej zarfeve mund të fshiheshin këto çmime të mëdha. Por me përzgjedhjen e bërë prej tij në fund të lojës, ka siguruar shumën prej 75,000 lekësh. Pas Elbasanit loja është rikthyer në kryeqytet duke shpallur Fatmirin si fitues të 55,000 lekëve.

Fati i ka buzëqëshur më së miri edhe fituesit të radhës. Kësaj here bëhet fjalë për Janin në qytetin e Korçës që me mbajtjen e tre zarfeve mëtë preferuara ka siguruar shumën prej 1 milionë lekësh të vjetra. Po kaq mirë loja telefonike ka vijuar me një tjetër fitues në qytetin e Shkodrës, i cili ka siguruar 110,000 lekë. Refija në Korçë ka luajtur më tej me lojën telefonike duke siguruar shumën prej 75,000 lekësh. Ndërsa Shpresa në kryeqytet i është gëzuar shumës prej 90,000 lekësh. Gëzimi në Durrës ishte fituesi i radhës që ka siguruar nga Telebingo Shqiptare krahas shumës 30,000 lekë edhe të drejtën për të luajtur në lojën e “100 sekondave në supermarket”, kohë në të cilën do të mund të marrë të gjitha produktet e tij të preferuara. Familja Syziu në Lezhë ishte e fundit që ka tentuar të gjejë zarfet se ku mund të fshiheshin makina apo “Rroga Telebingo”, por me mbajtjen e zarfeve në fund ka siguruar shumën prej 65,000 lekësh. Ndonëse makina dhe “Rroga Telebingo” nuk janë fituar ditën e djeshme, ato do të jenë sërish në lojë në shorteun e radhës që do të hidhet të dielën e datës 25 prill.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.