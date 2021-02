TELEBINGO SHQIPTARE: Super çmimet që do fitohen në shorteun special të Shën Valentinit. Dje, dy fitues në Elbasan dhe në Tiranë ndanë çmimin prej 1.717.850 lekësh

Nuk kanë të ndalur fituesit në lojën me popullore të fatit në vend, Telebingo Shqiptare. Miliona të tëra janë fituar edhe në shorteun e ditës së djeshme, ku me mijëra të përzgjedhur nga të gjitha qytetet në vend, kanë mundur të rrëmbejnë dhuratat dhe çmimet e mëdha të lojës telefonike, ruletës së fatit, ato të shortit të goglave për çmimin e madh të javës, teksa është fituar edhe çmimi i “100 sekondave në supermarket”, etj. Ndonëse makina “Mitsubishi”, apo “Rroga Telebingo”, nuk janë fituar dje, ato do të jenë sërish në lojë në shorteun e radhës.

Ndërkohë që prej disa ditësh, tashmë në të gjitha pikat e shitjes së Telebingos gjendet edhe bileta për shorteun special të “Shën Valentinit” që do të hidhet në datën 14 shkurt, ku do të luhet për superçmime, ndërmjet tyre “Bingo Milionere” mbi 50 milionë lekë (të vjetra), teksa do të fitohet edhe makina “Mitsubishi”, “Rroga Telebingo”, një udhëtim turistik në Dubai, çmimet në zarfe do të nisin nga 30,000 lekë, do të jepen edhe 10 çmimet nga 30,000 lekë, teksa do të ofrohen edhe shumë dhurata, si: laptopë, televizorë, playstation, etj.

Duke iu rikthyer shorteut të djeshem, shpallja e fituesve ka nisur me përzgjedhjen e 10 lojtarëve të çmimit tradicional prej 20,000 lekësh, të cilët do të luajnë sërish me ruletën e fatit në shorteun që do të hidhet të dielën e datës 7 shkurt, për të siguruar dy çmimet prej 100,000 lekësh, si dhe shumat e tjera të ruletës. Ndërsa në lojën e ruletës së fatit ditën e djeshme Shefiku ka fituar shumën 120,000 lekë, Liria 24,000 lekë, Hekuri 24,000 lekë, Kadriu 26,000 lekë, Armando 26,000 lekë, Ervisi 27,000 lekë, Flutura 21,000 lekë, Vjollca 101,000 lekë, si dhe Mesuti 25,000 lekë.

Emocione të veçanta në këtë shorte kanë sjellë edhe fituesit e lojës telefonike me çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe, ku Hatixheja në kryeqytet ishte fituesja e parë që ka tentuar të gjejë zarfet se ku mund të fshiheshin makina “Mitsubishi”, apo edhe “Rroga 2-vjeçare Telebingo”. Por me zarfet e mbajtura në fund të lojës ajo siguruar shumën prej 65,000 lekësh.

Mustafai në Bilisht ishte fituesi i radhës që ka vijuar të luajë me lojën telefonike, ku dhe ka siguruar shumën prej 75,000 lekësh. Ndërsa Raina në Shkodër ka siguruar shumën prej 25,000 lekësh, teksa do të luajë edhe në lojën e “100 sekondave në supermarket”, kohë në të cilën do të mund të marrë të gjitha produktet e saj të preferuara. Vero ishte një tjetër fitues i dalë nga përzgjedhja rastësore e kontrabiletave që ka marrë nga Telebingo plot 85,000 lekë.

Fati i ka buzëqeshur më së miri edhe Elinës në qytetin e Fierit, e cila në lojën telefonike ka siguruar plot 100,000 lekë. Më tej, në betejën me çmimet e fshehura në zarfe, Kastrioti në Kuçovë ka siguruar shumën prej 60,000 lekësh. Nëpërmjet lojës telefonike, Vezire në Tiranë ka fituar shumën prej 65,000 lekësh.

Pas fituesve të lojës telefonike është hedhur edhe shorti i goglave për çmimin e madh të javës, që ka kapur vlerën e 1,717,850 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se çmimi i madh i javës ndahet ndërmjet dy fituesve në kryeqytet dhe Elbasan, ku dhe rezulton të jenë blerë biletat fituese. Secili prej këtyre fituesve do të marrë nga Telebingo shumën prej 858,925 lekë.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht në shorteun e ditës së djeshme janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 17620 lojtarë të tjerë, që sigurojnë nga Telebingo 50 lekë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur edhe 226 lojtarë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 2,870 lekësh. Fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 4, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Lista e fituesve është zgjeruar edhe më tej, ku në Telebingo është paraqitur edhe fituesja e çmimit të madh të javës së shkuar, e cila ka tërhequr çekun me shumën mbi 14 milionë lekë të vjetra.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.