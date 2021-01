TELEBINGO-SHQIPTARE/ Tre fitues ndajnë çmimin e madh 1,838,595 lekë, fitohet edhe makina “Mitsubishi”. Çdo javë në lojë makina dhe “Rroga Telebingo”

Nuk kanë të ndalur fituesit në Telebingo Shqiptare. Një tjetër shorte plot surpriza ka gëzuar me dhurata dhe çmime të mëdha me mijëra lojtarë në të gjithë vendin edhe përgjatë ditës së djeshme.

Sikundër është bërë traditë tashmë, shpallja e fituesve ka nisur nëpërmjet lojës me ruletën e fatit. Krahas 10 fituesve që do të luajnë sërish të dielën, në lojën e ruletës së fatit dje, Lavdia ka siguruar shumën 24,000 lekë, Astriti 27,000 lekë, Mustafai 26,000 lekë, Erlinaida 30,000 lekë, Doriana 103,000 lekë, Armandi 23,000 lekë, Albana 24,000 lekë, Nertila 24,000 lekë, Hamdiu 26,000 lekë, si dhe Iljazi 101,000 lekë.

Lista e fituesve ka vijuar të shtohet me tej nëpërmjet lojës. Familja Shaqiri në Shkodër, ishte fituesja e parë e përzgjedhur në lojën telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe që ka tentuar të gjejë se ku mund të fshihej makina “Mitsubishi”, apo “Rroga 2-vjeçare Telebingo”. Ndonëse nuk e ka qëlluar në shenjë këtë çmim, kjo familje ka fituar shumën prej 55,000 lekësh. Fiqiretja në kryeqytet ishte fituesja tjetër që ka vijuar lojën telefonike duke siguruar shumën prej 100,000 lekësh. Loja telefonike është zhvendosur më tej në Vlorë, duke shpallur Xhildën si fituese të 70,000 lekëve. Ndërsa Gëzimi në Bilisht me përzgjedhjen e bërë në fund të lojës është shpallur fitues i 50,000 lekëve. Fati i ka buzëqeshur më së miri edhe Flamurit në kryeqytet, i cili ka siguruar shumën prej 40,000 lekësh, teksa do të kryejë edhe lojën e “100 sekondave në supermarket”, ku mund të marrë të gjitha produktet që dëshiron. Genci në Tiranë ishte një tjetër fitues që ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 75,000 lekësh. Më tej, një tjetër fituese ka siguruar nëpërmjet lojës telefonike plot 100,000 lekë. Ndërsa Ernesti në Sarandë ishte edhe fituesi më fatlum i lojës telefonike, pasi me mbajtjen e dy zarfeve të preferuara ka fituar makinën “Mitsubishi”, si dhe shumën prej 25,000 lekësh.

Pas fituesve të lojës telefonike është hedhur edhe shorti i goglave për çmimin e madh të javës, që ka kapur vlerën e 1,838,595 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur e ka ndarë çmimin e madh ndërmjet tre fituesve në Kukës, Rrëshen dhe Tiranë, Secili prej këtyre fituesve do të marrë nga Telebingo Shqiptare shumën prej 612, 865 lekësh.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Krahas çmimit të madh të javës, në shorteun e ditës së djeshme janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 22317 lojtarë të tjerë, që sigurojnë 50 lekë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur edhe 383 lojtar, ku secili prej tyre siguron shumën prej 1,810 lekësh. Ndërsa fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 8, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Lista e fituesve është zgjeruar edhe më tej, ku në Telebingo është paraqitur edhe fituesja e çmimit të madh të javës së shkuar, i cila ka tërhequr çekun me shumën e fituar

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.

o.j/dita