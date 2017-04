Telefonata e vajzës së Metës pas zgjedhjes si President: Po me LSI-në çfarë do bëhet?

Kryetari i LSI në detyrë, Ilir Meta ka përshkruar momentin kur vajza e tij, Era, ka mësuar lajmin se babai i saj do zgjidhej President i Republikës.

Gjatë mbledhjes së Komitetit Drejtues Kombëtar të LSI, Meta tha se vajza e tij ndodhej në SHBA, ndërsa kur ka zbritur në aeroport ka marrë mesazhe urimi nga miqtë.

Sipas Metës, shqetësimi i saj nuk ishte nëse do të zgjidhej ai apo jo President, por fati i LSI-së.

“Era ka telefonuar në LSI, dhe shqetësimi i saj nuk ka qenë fakti nëse babai i saj do zgjidhej apo jo President, por se çfarë do bëhet më tej me LSI.

I thanë që unë do zgjidhesha president, por ajo i ishte përgjigjur: Lërë moj presidentin, po me LSI-në çfarë do bëhet”, tha Meta duke qeshur.