Temperatura ekstreme nga e mërkura, ja sa do shënojë termometri

Sot dhe neser moti do te jete i paqendrueshem me vranesira dhe shira te dobet, here pas here do te kete intervale me kthjellime.

Parashikohet qe nga dita e merkure dhe ne vijim permiresim i kushteve atmosferike, per pasoje moti do te jete i kthjellet.

Temperaturat e ajrit sot dhe neser deri ne 20 grade C POR qe nga dita e enjte dhe deri ne fund te javes do te pesojne rritje te ndjeshme te tyre duke bere qe termometri te ngjitet deri ne 28 apo 29 grade C.