Tensionet Kosovë-Serbi, Merkel: Javën e ardhme takim në Bruksel

Kryeministri serb, Aleksandar Vuçic ka njoftuar se sot pas një bisede telefonike me kancelaren gjermane Angela Merkel, kanë rënë dakord që javën e ardhme të mbajnë takim me palën kosovare, me ndërmjetësimin e Brukselit.

Kryeministri serb, i cili po qëndron në Davos të Zvicrës ka thënë se me Angela Merkel kanë rënë dakord që javën e ardhme të mbajnë takim me palën kosovare, por me ndërmjetësimin e Brukselit.

“Për ne, kjo nuk është problem. Jemi pajtuar që të përpiqemi të ndalojmë çdo lloj tensioni, edhe pse mund të jetë e vështirë”, u ka thënë Vuçic gazetarëve në Davos.

Tensionet mes Serbisë dhe Kosovës janë rritur ndjeshëm ditët e fundit, pas ndalimit të trentit serb me simbole nacionaliste të hynte në territorin e Kosovës.