Tensionet me Korenë e Veriut Trump: Gati të takoj Kim Jong

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ka thënë se është i hapur për një takim me diktatorin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un.

Ai ka shtuar se nëse do të ishte e përshtatshme një takim me të nuk do ta kishte problem ta realizonte.

“Në qoftë se do të ishte e përshtatshme për mua të takohem me të, do ta bëja absolutisht. Do të isha i nderuar“, tha Trump për agjencinë Bloomberg.

Kjo deklaratë e shefit të Shtëpisë së Bardhë duket se ul tonet e verbale të ditëve të fundit mes dy shteteve.

Kjo deklaratë vjen pas tensioneve të shtuara ndërmet SHBA-së dhe Koresë së Veriut në lidhje me testimet e rakteva bërthamore.

Tensionet u rritën dy javët e fundit

Në dy javët e fundit, tensionet mes SHBA dhe Koresë së Veriut janë rritur së tepërmi çka ka bërë që stafi i Trump të përsërisë vazhdimisht se “të gjitha tensionet janë në tavolinë”.

Por deklarata e fundit e Trump për t’u ulur dhe dialoguar me diktatorin korean flet për një tërheqje të SHBA nga qëndrimet e mëparshme.

Përplasjet mes dy vendeve u rritën pas testeve raketore të Koresë së Veriut, ndërsa SHBA ka dërguar një arsenal të tërë ushtarak në gadishullin Korean për t’iu përgjigjur çdo kërcënimi nga vendi i izoluar.