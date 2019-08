Tensioni i gjakut do të matet duke bërë një… selfie!

Për të matur presionin e gjakut, do të vijë dita kur do të bëni thjesht një selfie ose më mirë një video të shpejtë të fytyrës tuaj me celular, pasi një instrument optik do të lexojë ndryshimet në rrjedhën e gjakut në enët e fytyrës dhe, bazuar në to, do të llogarisë presionin e gjakut me një saktësi e krahasueshme me atë të matësve të presionit normal, është ideja e zhvilluar dhe e testuar në Universitetin e Torontos, botuar në revistën ”Circulation: Cardiovascular Imaging”.

Ekspertët fillimisht testuan ”selfie-video” për të matur presionin te mbi 1 300 individë. Me një smartfon të thjeshtë, prodhohet një video dyminutëshe e fytyrës.

Ndërkohë, një softuer i ngulitur në celular, do të ”lexojë” në video ndryshimet në rrjedhën e gjakut në enët e gjakut të fytyrës dhe do të përkthejë informacionin optik në të dhënat e presionit të gjakut të individit.

Saktësia do të jetë 95-96%.

l.h/ dita