Tenton të vrasë me pistoletë me mulli, arrestohet

Policia ka arrestuar në flagrancë një 35-vjeçar në Dibër pasi ka tentuar të vrarë me armë zjarri. I arrestuari është Arjan Skënderi, banues në Kllobçisht, nadj të cilit do të rëndojë vepra penale e “Vrasjes me dashje”, mbetur në tentative. Arrestimi i tij u bë pasi tentoi të vriste me armë zjarri shtetasin A. B., 43 vjeç, lindur e banues në Okshatinë. Ngjarja ka ndodhur të mërkurën rreth orës 10:30, ku në vendin e quajtur varrezat e fshatit Kllobçisht, Skënderi sapo ka konstatuar 43-vjeçarin, i cili ka qenë duke drejtuar mjetin Opel Corsa, është afruar tek makina e tij dhe ka qëlluar një herë me armë zjarri mbi xhamin e pasëm, xham i cili është thyer plotësisht. A. B., nuk është lënduar nga e shtëna me armë zjarri.

Nga hetimet, rezultoi se motivi i ngjarjes ka qenë se Skënderi nuk ka dashur që A.B., të shkonte në fshatin e tij, pasi në vitin 2007, vëllai i 43-vjeçarit, i quajtur A. B, ka vrarë me armë zjarri shtetasin J. M. (dhëndri i Arjan Skënderit). Grupi hetimor ka kryer veprimet në vendin e ngjarjes por nuk u arrit të gjendet gezhoja për shkak edhe të motit të keq me dëborë, por dyshohet se pistoleta mund të ketë qenë me mulli.