Tërhiqet AKEP, fitojnë operatorët, “jo” paketave të rregulluara

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare është tërhequr nga vendosja e paketave të komunikimit me çmime të rregulluara, në kuadrin e shërbimit universal.

Sipas një projektvendimi të tetorit 2016, AKEP kishte propozuar që të gjithë operatorët e komunikimeve elektronike do të detyroheshin të ofronin një paketën bazë të komunikimit universal, kundrejt tarifave të përcaktuara nga AKEP, raporton Scan.

Propozimi i AKEP parashikonte tre paketa bazë për komunikimin universal: për telefoninë, internetin dhe një paketë e integruar, që përfshin të dyja shërbimet. Paketa e telefonisë përfshinte 200 minuta thirrje kombëtare dhe 50 mesazhe të shkruara në rastin e operatorëve celularë, kundrejt një tarife prej 500 lekësh në muaj. Paketa e internetit duhet të ketë një shpejtësi prej të paktën 2 Mbps dhe volum trafiku 1 deri në dy gigabit, për një pagesë fikse mujore gjithashtu prej 500 lekësh.

Paketat e integruara të telefonisë dhe internetit do të kushtonin 800 lekë në muaj për telefoninë fikse dhe 1000 lekë në muaj për telefoninë celulare. Propozimi i AKEP do të përcaktonte komunikimin bazë si një e drejtë për çdo shqiptar, me tarifa të rregulluara. Por, pas konsultimit publik, AKEP është tërhequr përballë kundërshtimeve të operatorëve, në veçanti të Vodafone Albania dhe Telekom Albania, që u shprehën se, në kushtet e një tregu konkurrent, vendosja e një detyrimi të tillë ishte e pajustifikuar. Sipas tyre, paketat e propozuara nga AKEP, ishin të pambështetura në një argumentim të detajuar ekonomik.

Në këto kushte, AKEP ka bërë një hap mbrapa dhe në vendimin final është shprehur se tregu tashmë është konkurrues dhe paketat aktuale garantojnë nevojat e komunikimit të përdoruesve. Në veçanti, AKEP ka vlerësuar si të parakohshme përfshirjen e internetit në shërbimin universal, çka do të thotë se ende ky shërbim për shqiptarët do të mund të përfitohet vetëm me kushte tregtare.