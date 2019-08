Tërhiqet i nxehti Saharian, nga nesër fillojnë shirat

Edhe dita e sotme ka nisur e nxehtë dhe me temperatura të larta. Sot vlera me e lartë në mëngjes është regjistruar në kryeqytet me 25 gradë CELSIU. Ndërsa orët në vijim temperaturat do të jenë edhe më shumë në rritje ku, edhe sot kolona e Mërkurit do të ngjitet mbi 40 gradë.

Dita e nesërme do të fillojë një tërheqje graduale të masave ajrore të nxehta që mbajtën vendin tonë. Do të kemi shtim të vranësirave dhe reshje shiu në veri, në formën e stuhive për shkak të kontrastit të fortë të masave ajrore më të freskëta nga Evropa veriore. Temperaturat do të fillojnë të bien me 4 deri në 6 gradë celsius.

Zonat malore 18-33 gradë celsius.

Zonat e ulëta 21-37 gradë celsius.

Zonat bregdetare 20-33 gradë celsius.

Era do të intensifikohet me shpejtësi, rreth 10-15 m/sek dhe valëzimi do të jetë 4 ballë në det të hapur.

b.b/dita