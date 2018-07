Tërmeti artificial i teatralëve…

Fatbardh Rustemi

Poeti ynë arbëresh, De Rada shëndetlig, të cilit, kur vdiq i gjetën një cironkë në xhep, nuk e them këtë për të prekur “peshqit e mëdhenj”, në poemën e tij “Milosao” për herë të parë përdor si fikshën një “tërmet artificial” duke rrafshuar Shkodrën, me qëllimin e vetëm: të bashkonte Milosaon e pasur me Rinën e varfër. Zor se gjen një dashuri tjetër, me kaq kosto.

Ndërsa tek grekërit e vjetër, ky konflikt zgjidhej me një artificë, sikurse ndodhi midis hyjnisë së pasurisë, Porit, i cili, pas një banketi, i dehur me nektar, del në kopshtin e Zeusit ku e zë gjumi dhe, Penia e varfër, i shtrihet përbri duke mbetur shtatzanë me të. Nga kontakti i tyre besohet se ka lindur: Dashuria. Një dashuri kjo, pa kosto dhe disi e vjedhur.

Ndaj dhe zengjinëve të politikës të nginjur nëpër gostira, u qan shpirti për fakirët, duke më kujtuar një tregim humoristik të turkut Hazis Nesin, ku deputeti ankohej se i kishte ikur oreksi për shkak të halleve të popullit dhe, në fakt, i përlante pjatat njëra pas tjetrës.

Gjithsesi feja e predikon këtë lloj dashurie, qoftë me mëshirën kristiane apo në shtrimin e iftarëve, duke i sensibilizuar të pasurit për sadakara. Ndërsa poeti ynë delikat, në zgjidhjen e konfliktit pranoi të sillej si Poseidoni, gjë që sot pretendohet se po e bën mazhoranca me shembjen e teatrit për hir të dashurisë për artin dhe artistët, ndërkohë që “tërmeti artificial” po i njihet opozitës së alarmuar se po shkatërrohet memoria e këtij vendi.

Njëra palë është radikale: prishje të objektit, ndërsa pala tjetër për rikonstruksion, merimetim. Në thelb, ngado që ta kthesh: çështja mbetet jashtë kulturore, artistike, ku secili ofron projekte konkrete ndërtimi. Por, meqë teatraliteti është bërë zeja e ditës, kush të shesi më shumë patriotizëm kulturor, ka dhe nga ata që: filmat e socializmit duan t`i heqin nga qarkullimi, por ama teatrin e komunizmit janë gati ta mbrojnë me trupin e tyre.

Çfarë s`po na shohin sytë?! Shumë zhurmë për asgjë dhe hiçi që bën zhurmë. E gjitha kjo situatë vjen pasi u shtruan gjithandej iftare dhe, një tërmet i fuqishëm me epiqendër në Gjirin e Lalzit, tundi Tiranën, Durrësin, Fierin, por jo Shkodrën. Në këtë që po ndodh: s`ka as dëshirë për bashkim palësh, as dashuri për hir të interesave të mëdha, veç vulgaritetit dhe banalitetit atje ku pretendohet se është njeriu i kultivuar. Dhe dy fytyrqeshurit, Majko dhe Basha, shyqyr që ishin të tillë, prej kohësh i sheh të thartuar e të mllefosur.

Ideja e një “tërmeti artificial” të shkaktuar nga fuqia e një poeti, përherë më ka tërhequr, jo se tek artisti fle ideja e shkatërrimit, por se tek ai: buron fuqia e dashurisë dhe e drejtësisë shoqërore. Poeti nuk përdor makiazh, por ushqime afrodiziake. Sikurse dihet, në eposin tonë të bjeshkëve, zanat e malit, u jepnin fuqi kreshnikëve duke ua dhënë qumshtin me karar, të frikura se mos ata merrnin fuqi më shumë se ç`duhej dhe përmbysnin botën, sikurse duan pushtetarët e pandëshkueshmërisë, ta bëjnë lesh e li këtë vend, që po terezitet, fal të huajve.

Të plotfuqishmit frerin nuk e njohin, kapistallin s`ka burrë nëne t`ua vërë, veçse Vetingu po u vjen hakut, duke u kujtuar thënien: ndalu beg se ka hendek. Afërmend që, problemin ata e kanë me hendekun, dhe nga halli kapen tek muret.

Nëse arti shkakton “tërmete artificiale”, politika i krijon tërmetet me mjete rrethanore. Ja pse teatralët janë sot në modë. Nuk mund të mos habitesh, kur gjithë ai panik që krijoi tërmeti, u harrua që të nesërmen, pasi politika po përgatit kulisave tronditjen e radhës, kushedi se sa ballshe kundër Ballës. Në gazetën “Koha Jonë”, e bërë shkrumb nga Berisha, që, Nano u orvat ta shëmbte me ruspa, paralajmërohet me gërma të mëdha të shtypit, duke fërkuar duart me ishalla plas: se një tërmet i fuqishëm pritet të ndodhë në parlament, duke ia kaluar atij të Lalzit.

Teatralët në kor po e quanin tërmetin të bekuar, thua se Babazoti ua çoi shqiptarëve enkas, si një test për “teatrin e vjetër”, i cili për nga stoicizmi ia kaloi dhe kështjellave, se ministrinë e ndërtuar nga mbreti Zog, e hodhi tuç. Të vijnë në mend maniakët e tritolit dhe loja e shashkave në prag të çdo viti të ri. Njëra palë kujton tritolin e shtyllave elektrike, pala tjetër të ndërtesave pa leje.

Berisha me celular, të duket sikur mban telekomandën: hë se po e shpërthen këtu, hë se po e shpërthen atje. Kur pashë Bashën me copën e kartonit para vetes “Unë jam teatri”, s`më erdhi mirë: “Po ky, nuk e kupton se po i jep të drejtë Ramës, që e ironizon duke i thënë “Artisti” dhe do ia përdorin kundështarët?” Të nesërmen nuk munguan ta shigjetonin nga portalet, si kryeteatralin.

Njëherësh i dhashë të drejtë Berishës, i cili pas humbjes së zgjedhjeve të PD-së, reagoi i skandalizuar ndaj këshilltarëve mizerabël, që rrethojnë pasuesin e tij. Këtu mora shkas të kujtoja librin e Marcello Foas “Magjistarët e lajmit”, i cili jep këtë shembull ku imazhi i politikanit mund të rrezikohet dhe në raste koti: “Gjatë një vizite në një shkollë, një fotograf i sugjeroi kryeministrit të shkruante në dërrasën e zezë fjalinë: “Shkrimi dhe këndimi, prioritet numër një”.

Çfarë kishte kaq tinzare kjo kërkesë? Në pamje të parë, asgjë. Për më tepër që klima në shkollë ishte miqësore: pra, çdo politikan tjetër, në kushte të tilla do të kishte pranuar. Bleri jo. Ndaloi për disa sekonda, kërkoi me shikim Kembëllin që me shpejtësi i sugjeroi duke lëvizur buzët të shkruante: “Arsimi, prioritet numer një.” Një detaj, thjeshtë detaj, por vendimtar për një spin doctor: shkrimi dhe këndimi ka një lloj kategorizimi negativ, sepse nënkupton që sistemi britanik është kaq i dobët sa e konsideron prioritet nxënien e nocioneve bazike.”

Beteja e PD-së me simbolet, për mendimin tim, është e tejekaluar. Përderisa nuk u vra një shqiptar në mbrojtje të shtatores së Diktatorit, kjo historia e simboleve nuk është gjë tjetër, veçse tentativë për të ricikluar përdorimin diabolik që regjimi komunist bënte me to. Poetët e dinë se ç`kanë hequr nga paranoja e simboleve, ku redaktorët në panik i padisnin me gjithfarë huluçinaciones që i krijonte frika se mos po gabonin.

Kujtoni tregimin e Filip Çakulit “Rrota”, që ai do ta përdorte si simbolik dhe në emisionin “Fiks Fare”, ku regjisori për të shpëtuar dramën vuri një rrotë në skenë. Ata të komisionit që miratonin shfaqjen u muarën në disktuimet e tyre veçse me rrotën. E po e heqim, tha regjisori, i kënaqur që kishte shpëtuar dramën.

Si çdo gjë tjetër dhe tërmeti që terorizoi popullatën e zonave ku ra, u harrua aty për aty, sepse nisi: përdorimi politik i tij. (Kujtoni librin e Xhon Rid “10 ditë që tronditën botën”, ku përmbysjet shoqërore perceptoheshin si tërmete. Enver Hoxha ngazëllehej kur binin tërmete, sepse prej tyre nxirrte përfitime politike, sikurse qe solidariteti i shqiptarëve, pavarësisht se takati ekonomik ishte për të qarë hallin.) E enjtja parlamentare ka kohë që po perceptohet si valë goditës. Ndaj pritej që tërmeti i Babazotit me epiqendër në Gjirin e Lalzit, të shpërthente në “tërmetin artificial” të Babales në Parlament. Edhe i Babazotit, edhe i Babales, sikur s`shkon.

Një histori e ngjashme kjo e alternimit të tërmetit real me atë artificial ndodhur në Marinzë: ku tronditjet e shpërthimeve i mbulonin me gjoja tërmetet natyrale. E harruat tërmetin e Gërdecit, që shkatërrimet ia kaluan dëmeve të të gjithë pasojave shkatërrimtare që kanë ndodhur nga e djeshmja moniste tek kjo e sotmja pluraliste prej tërmeteve?

Ata që të hedhin në erë japin pallmën, nëse rrëzon një, që i kanë mbaruar orët e punës. Nuk di pse ky marifet më kujton diktaturën, e cila ndaloi boksin, si sport të dhunshëm për të treguan humanizmin e saj? (Nëse shëndetligu tjetër, Migjeni, vuante që s`kishte një grusht të godiste malin që s`bëzan, sot Shqipëria krenohet me boksierë të trofeve botërore ardhur nga zonat malore.) De Rada është i pari që përdori në zgjidhjen e një konflikti shoqëror “tërmetin artificial”, i cili u huajt nga politika e ditës: jo për bashkim, por për përçarje, duke e kthyer skenën e teatrit në një arenë gladiatorësh.

Krejt ngjashëm me filmat kalorsiakë të Zhan Maresë, ku kapot teatralë të aristokracisë bënin, sikur vinin dorën në shpatë, ndërsa ata që i shoqëronin: vriteshin e priteshin mes tyre, për të vënë në vend nderin e kapove të tyre. Teatrali kujton se Shqipëria është e tija, qeveria duhet t`i takojë atij, se teatrin e ka në shpirt, veç ai dhe askush tjetër, njeh dynjallëkun dhe bëhet harakiri për nderin e panjollosur, hazerxhevap, me një protagonizëm të sponsorizuar.

Por që, t`i manifestojë të gjitha këto, i duhet plotësuar një kusht: të ketë një kamerë para vetes apo një celular. E keni vënë re kur i prezantojnë: shpërthen aksh moderator, aksh vip, aksh profesor, që populli i kalon me një filan fisteku, dhe ty të shkon mendja tek bombolat e gazit, që mbushin “kronikat e zeza”. “Shpërthen Manjani” dhe çfarë thotë i shpërthyeri: Rama kryeministër palaço.

Dhe ti i çuditur pyet: Ylli i qeverisë Rama është ky apo stari i ekraneve? Pse u padit nga gjykata me 20 milionë lekë Nikollë Lesi, i cili në një shkrim gazete e kishte quajtur Nanon “bej”, Agim Isakun “roje” dhe Manjanin “mercenar”? Le ta thotë vetë avokatii, që po vazhdoi kështu, sigurisht do t`i mbetet nofka “avokati i djallit”.

Thonë se tërmetet shkaktohen nga boshllëqet e tokës, zgavrave të saj. Në këto ditë tërmetesh realë dhe artificialë, s`kish si të mos më kujtohej ngjarja në minierën e Gurit të Kuq, jetuar në të shkuarën, kur merrnim lejet krijuese për njohje të realitetit. Ishim futur thellë, nëpër ca shkallë druri nëpër tunele vertikale dhe horizontale, ashtu zvarrë deri sa arritëm tek minatori, i cili punonte në një zgavër. Kuptohet që frika jonë ndaj ndonjë shembje të mundshme, i udhëhiqte të gjitha ndjesitë e tjera, ku më konkurrues në raste të tilla, është kurioziteti, që ia del të mundi frikërat.

Minatori si për të na hequr frikën nis të shpjegojë shtresat e tokës. Kjo pjesa këtu, tha, nuk bije kurrë. Si puna e njeriut me taban, karakter i fortë, nga i cili nuk të vjen kurrë ndonjë e keqe. Kjo shtresa këtu, para se të bjerë, të lajmëron, duke lëshuar herë pas here guriçka. Si njeriu i lëkundur, që vuan nga mëdyshja: ta bëjë apo të mos e bëjë të keqen. Ndërsa kjo pjesa këtu, s`ka besë e fe, të bën hatanë, si i ligu, që përgjon orën e ligë. Kohë më pas mësuam se minatorin e kishte zënë dheu i pabesë. Teatralët pretendojnë tabanin, por janë një dhè i hedhur…