“Tërmeti bashkon ish-armiqtë”! Media italiane: Shqiptarët, kosovarët e serbët po gërmojnë në rrënoja

E përditshmja italiane “Corriere Della Sera” i ka kushtuar një artikull shqiptarëve, shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve me titull: Tërmeti bashkon isharmiqtë. “Ata janë bërë bashkë duke gërrmuar krah për krah nëpër rrënojat e Durrësit dhe Thumanës në kërkim të një mrekullie e cila duket gjithnjë e më e pamundur.

Saktësisht njëzet vjet pas luftës në Kosovë, ish-Jugosllavia u duk thuajse e plotë përsëri, për herë të parë pas shpërbërjes së saj të përgjakshme. Në emër të solidaritetit, Ballkani është bashkuar, qoftë edhe vetëm për disa ditë, në përpjekje për të dhënë ndihmën e tyre pas tërmetit që goditi Shqipërinë”shkruan Corriere della Sera.

“Që prej së martës, ekipet e shpëtimit të dërguara nga Prishtina, Beogradi, Tirana, Zagreb dhe Shkup, takohen përgjatë rrugëve dhe lagjeve të tronditura në Shqipëri. Zjarrfikësit, ushtarët, qentë e kërkimi, ekipe me uniforma dhe flamuj të ndryshëm, janë përpjekur nëpër rrënoja të nxjerrin gjallë njerëz.

Ata mund të mos bëhen vëllezër, por kanë bashkuar forcat drejt një qëllimi të përbashkët”-shkruan më tej gazeta italiane. “Askush nuk ka patur probleme – sigurojnë ata – në fakt, mbase kjo është koha për t’u bërë miq”. Ata shprehen se “Ndonjëherë jemi të burgosur nga paragjykimet tona”-shkruhet më tej në artikull.

Shkrimi i plotë:

Në pritje të një mrekullie gjithnjë e më pak të mundshme midis mbeturinave, mbas këtij trekëndëshi të tokës së plagosur pa një tjetër mrekulli. Kosovarët, serbët, shqiptarët, kroatët, maqedonasit, krah për krah në rrënojat e Durrësit dhe Thumanës. Saktësisht njëzet vjet pas luftës në Kosovë, ish-Jugosllavia ishte pothuajse e plotë përsëri, për herë të parë pas shpërbërjes së saj të përgjakshme midis përleshjeve dhe spastrimit etnik. Në emër të solidaritetit, Ballkani është bashkuar, qoftë edhe vetëm për disa ditë, në përpjekje për të trajtuar tërmetin që goditi bregdetin shqiptar dhe Krujën.

Që prej ditës së djeshme, ekipet e shpëtimit të dërguar nga Prishtina, Beogradi, Tirana, Zagreb, Shkup, takohen në pikën e trafikut të shpëtimit që është formuar gjatë 48 orëve të fundit përgjatë rrugëve dhe lagjeve të prekura. Zjarrfikësit, ushtarët, njësitë me qen, ekipe të shënuara me uniforma dhe flamuj dikur të ashpër e armiqësor, janë tashmë krah për krah për të rikuperuar viktimat. Ata mund të mos vëllazërohen, por bashkojnë forcat drejt një qëllimi të përbashkët.

Në Thumanë, një fshat me makinë rreth një orë larg nga Durrësi, një njësi serbe nga Niç dhe e përbërë nga një duzinë burra, mbërriti dje me një kamion dhe gjithçka që duhej për të gërmuar nëpër mbeturinat e një ndërtese tre katëshe u shemb pjeserisht. Në anën tjetër të rrugës vazhdojnë punën e zjarrfikësve e Prishtinës, e cila shpëtoi një grua natën e kaluar, dhe një grup ushtarësh me emblemën «RKS», vës, të qepura në mëngën e uniformës. “Problemet? Askush – sigurojnë ata – në fakt, mbase kjo është koha kur bëjmë miq ».

Në fushën e futbollit ku po përfundon qyteti i çadrave, mjeku në krye të Emergencën shqiptare, Dr. Skender Brataj komenton: “Ndonjëherë ne jemi të burgosur nga paragjykimet tona”. Ai është duke montuar një tendë, një dhuratë nga Arabia Saudite, e cila do të shërbejë si infermiere. Por ai shpreson ta çmontojë atë para dimrit: “Në Vlorë hotelet janë të hapura tashmë gjithashtu dhe shtëpi të lira për tu zhvendosur”.

Pas disa orësh, serbët vazhdojnë drejt Durrësit, të thirrur për të gërmuar në një banesë me gjashtë katëshe që u shemb si një shtëpi prej letre, ku shpresohet, gjithnjë e më dobët, për të gjetur të gjallë disa nga njerëzit që mungojnë në apelin e bërë. Numri i vdekjeve ka arritur në 34. Në mesin e tyre është Kristi Peçi, e dashura e djalit të kryeministrit shqiptar, Edi Rama. Në Thumanë janë njëzet e gjashtë grek, mbrojtja civile e Athinës, me dy qentë e tyre molekularë. Ata alternojnë në dy ndërrime: në orët e para ata nxorën nga rrënojat një grua 45-vjeçare ende e gjallë, pastaj tre trupa të pajetë. “Qentë nuk tregojnë më shenja jete.”

Në Kenëtë, një periferi e Durrësit, kroate, rumune, shqiptare dhe shpëtimtarët italianë janë të përqendruar: selia e Kryqit të Kuq është e mbushur me njësi bashkë me qen nga kombe të ndryshme: ata kërkojnë një nënë të varrosur me vajzat e saj të vogël nën një ndërtesë që është zhvendosur nga njëra anë. Në qytet janë angazhuar 160 zjarrfikës italianë, me 60 automjete, dy ekipe Usar nga Toscana dhe Lazio. Nga Fano, në Marche, mbërritën vullnetarë nga shoqata kombëtare e zjarrfikësve; dhe nga Roma, në mëngjes, një ekip i Mbrojtjes Civile.

o.j/dita