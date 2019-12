Tërmeti, dy Shqipëritë dhe karakteri butaforik i qeverisjes shqiptare

Nga Moikom Zeqo

Tërmeti i 26 nëntorit 2019 deri tani është një nga tërmetet më të mëdha, më të gjëmshme nga tërë tërmetet që përmenden në historinë e Shqipërisë në këto 21 shekuj, të paktën.

Kam lexuar në shtyp se tërmeti qe “një pabesi”.

Tërmetet përgjithësisht janë veprimtari të pllakave tektonike që lëvizin, në bazë të ligjeve të natyrës dhe algoritmeve të procesit të tyre veprues.

Nuk mund të jenë “të pabesë” por për shkak të paditurisë së njerëzve, të mos njohjes shkencore por dhe të paragjykimeve, ne arrijmë të “fajësojmë” natyrën kur fare mirë si qenie me arsye mund të arsyetojmë madje dhe të parandalojmë tragjeditë që mund të ndodhin.

Shqipëria gjeologjikisht është një tokë klasike në Europë e veprimtarisë sizmike, që paraqet një peridiocitet të alternuar dhe nuk ka gjasa që të mos ketë përsëritje të lëkundjeve tërmetore.

Ndryshe nga vende të tjera Europiane Shqipëria është e klasifikuar me këtë atribut rrezikshmërie nga veprimtaria sizmike.

Dua të kujtoj këtu dijetarin e shkencës sizmiologjike në Shqipëri Betim Muçon, mikun tim të shtrenjtë që për fat të keq nuk jeton më, që në doktoraturën e tij kishte një subjekt kaq kapital siç ishte karakteri sizmik në hartën e Shqipërisë.

Instituti sizmiologjik që papritur dhe pakujtuar, me një mendjelehtësi të pabesueshme u mbyll në vitin 2007 nga qeveria Berisha, për të qenë një aneks regjistrues i rëndomtë, bëri që të ndërpriteshin studimet për veprimtarinë sizmike.

Një tjetër dijetar si profesor Sulstarova, ka botuar studime të nivelit europian duke e shkencëzuar këtë disiplinë të dijes, që paraqet një kujtesë të veçantë dhe sui generis për të gjitha qeveritë e alternuara shqiptare.

Dihet që në literaturën shkencore për tërmetet në Europë përmenden vazhdimisht tre tërmete të tmerrshme të Durrësit: tërmeti i parë i shekullit I para Krishtit përmendet në letrat e filozofit dhe burrështetit romak Ciceronit (Ciceroni shkruan se dallgët e Adriatikut u ngritën në lartësi të mëdha, ngjan sikur kemi dëshminë e një cunami), tërmeti i dytë është i shek. IV për të cilin ruhet një kronikë anonime dhe sipas konceptit biblik të krishterë thuhet në këtë kronikë se Zoti e dënoi qytetin e Durrësit për shkak të mëkateve të mëdha që kishin reflektuar banorët e këtij qytetit, tërmeti i tretë që është më i rëndi është i shek. XIII dhe për këtë tërmet ruhet një kronikë e rëndësishme e historianit bizantin Pahimeri, i cili thotë se qyteti u shkatërrua i tëri madje banorët e mbijetuar e braktisën dhe shkuan në qytetin e Beratit.

Kam dëgjuar në bisedat televizive dhe gjëra të pasakta dhe fantazmagorike sikur gjoja qyteti i Durrësit qenka fundosur në det, dhe përralla të këtij lloji që shkencërisht nuk qëndrojnë. Nga ana tjetër dihet që në shek. XIV qyteti i Durrësit e mori veten dhe u bë një qendër e rëndësishme e komunikimit midis arbërve dhe venedikasve.

Këto që thashë janë detaje historike por janë të njohura dhe nga studiuesit europianë. Pllaka tektonike ku qëndron në detin Adriatik edhe zona e Durrësit ndikon dhe në bregun italian. Veprimtaria e kësaj pllake tektonike padyshim që ka përsëritjet e saj.

Unë mbaj mend si dëshmitar i kohës jo vetëm tërmetin e vitit 1967, por dhe 1979.

Këto dy tërmete të rënda të shekullit XX, u pasuan nga tërmeti i shekullit XXI i 26 nëntorit 2019, i cili vuri në provë tërë karakterin butaforik të qeverisjes shqiptare.

Dihet që një shtet serioz dhe jo një shtet prej kartoni e ka detyrë parësore dimensionin e emergjencës, si një sektor i patjetërsueshëm i mbrojtjes së popullit, si një dimension parashikues, shkencërisht serioz në raste të fatkeqësive natyrore.

Tashmë nuk është ndonjë sekret dhe nuk kemi të bëjmë me një trill të medias se dimensioni i emergjencës i qeverisë shqiptare doli blof në 26 nëntor 2019.

Qeveritarët tanë mediokër, që nuk e kanë idenë fare të ndërtimit të shtetit dhe të dimensioneve të tij strukturore, e morën lajmin e tërmetit fillimisht me “sportivitet”, pa e shpallur që ditën e parë situatën e jashtëzakonshme për përballimin e asaj që ndodhi, pastaj u duk sikur “u ndërgjegjësuan që ka ndodhur diçka” dhe sot pavarësisht sharjes së mediave pa asnjë kuptim dhe pa asnjë logjikë, pikërisht këta qeveritarë janë orë e çast në ekranet e TV-ve si asnjëherë tjetër në këto 30 vite të fundit.

Nuk e kuptoj dhe s’e kam kuptuar kurrë se si kryeministri përçmon, tall, përbuz me lloj-lloj epitetesh groteske, pikërisht median dhe njerëzit e saj, qoftë median në print, qoftë atë online, në një kohë që pa njerëzit e mediave të cilët kanë qenë në terren në atë ditë Shqipëria as do ta merrte dot vesh dhe as do kuptonte siç duhet përmasat e mëdha dhe të rënda të tragjedisë.

Tërmeti tregoi se brenda të njëjtës Shqipëri duket se ekzistojnë dy Shqipëri: Një Shqipëri e popullit, e njerëzve të thjeshtë, të varfër të cilët pësuan edhe vdekjet e dhimbshme të të afërmeve të tyre, që ju shkatërrua pasuria familjare, gati 12 mijë njerëz të prekur, me trauma të mëdha dhe ende të pasistemuar – dhe një Shqipëri e politikanëve shqiptarë të cilët pikërisht media që ata e përbuzin i ka bërë tashmë personazhe të përditshmërisë, ndërsa hiqen sikur janë “shpëtimtarë të situatës”.

Nuk di që ndonjë nga ministrat apo deputetët të ketë pësuar ndonjë dëm nga tërmeti i 26 nëntorit 2019, t’u jenë prishur pallatet dhe vilat apo të kenë të vdekur nën gërmadha të afërmit e tyre.

Shqipëria e të varfërve dhe e popullit reflektoi menjëherë, në mënyrë të pabesueshme dhe të admirueshme një solidaritet të jashtëzakonshëm si asnjëherë më parë. Ky solidaritet, ku kanë luajtur një rol të madh moshat e reja, gjenerata e rinisë shqiptare u suazua edhe nga pjesëtarë të kombit natyror shqiptar; spikati ndihma dhe solidariteti nga Kosova dhe viset e tjera ku ka shqiptarë, duke konfirmuar njësinë historike dhe shekullore të kombit.

Buja e kësaj katastrofe bëri që të ketë dhe një dimension ndërkombëtar të solidaritetit të shteteve dhe organizmave ndërkombëtarë.

Por deputetët e pasur të Kuvendit të Shqipërisë nuk është se dhanë nga pasuria e tyre diçka sepse mund të kishin kontribuar me disa miliona euro për këtë dukuri tronditëse të fatkeqësisë. Këta deputetë janë anonimë ndonëse janë shumë të pasur.

Kjo kontradiktë konceptuale ka një karakter të thellë social dhe vërteton se brenda të njëjtës Shqipëri duket se ka dhe ndryshime psikologjike midis të prekurve nga tërmeti që e shtjelluan ndjesinë e humanizmit në maksimum dhe të të ashtuquajturve pjesëtarë të përfaqësimit politik në legjislacionin shqiptar.

E kam dëgjuar me kujdes Kryeministrin kur me të drejtë ngre çështjen se duhet të mos ketë asnjë amnisti për arkitektët, inxhinierët e ndërtimit dhe të konstruksionit apo dhe pronarët e pallateve të cilat jashtë kushteve teknike dhe kodit anti-sizmik u rrëzuan dhe u bënë shkaku i tragjedisë.

Të gjitha këto detaje i japin të drejtën e penalizimit ligjor për “shkaktarët substancialë” të rezistencës së pamjaftueshme dhe shkatërrimit të pallateve dhe shtëpive që u rrëzuan.

Por vetvetiu për çdo njeri me mend në kokë, që ka një logjikë qoftë dhe formale pyetja mund të ngjitet edhe në krahun tjetër: Po qeveritarët e Shqipërisë të qeverive qoftë të quajtura të djathta qoftë të quajtura të majta?

Ata nuk mund të amnistohen dot as ligjërisht as moralisht.

Si mund të kemi vetëm në njërën anë të çështjes një kërcënim “për të shkuar në burg të gjithë ata që kanë përgjegjësi për konstruksionet e dobëta dhe jorezistuese”, ndërsa qeveritarët shqiptarë dhe ministrat ose drejtorët që lidhen me sektorin e emergjencës të cilëve nuk ua di emrin askush, të mos kenë asnjë përgjegjësi qoftë juridike qoftë morale?!

Në raport me një dukuri natyrore siç janë tërmetet ne nuk mund të flasim aq për gabime të natyrës, sepse natyra vepron sipas ligjeve të saj që nuk varet nga njerëzit, por mund të flasim qartë dhe saktë për gabimet njerëzore.

Fjala vjen, dëmtimet më të mëdha dhe viktimat që e kaluan numrin 50 të vdekur, kanë qenë në Thumanën ku janë bërë ndërtime në truall ish-kënetor, por dhe në qytetin e Durrësit jo vetëm në ish-kënetën e vjetër por dhe në bregdetin e plazhit.

Madje në Thumanë në dy pallate specialistët kishin caktuar që të mos ishin të banueshëm më për shkak të problemeve konstruktive, por as pushteti vendor as ai qendror nuk morën masa, që të mos futeshin e të vazhdonin të banonin njerëz në këto banesa që sollën kaq shumë vdekje.

Kush përgjigjet për këto gabime njerëzore? Pushteti vendor në Thumanë por dhe në qytetin e Durrësit nuk ka bërë akoma dhe sot një “mea culpa”. Pse vallë? Kaq ta pandjeshëm nga pikëpamja njerëzore janë këta pushtetarë?

Mediat e huaja kryesisht italiane dhe franceze shkruajnë se qeveria shqiptare jo vetëm ishte e papërgatitur por nuk ishin dhe mungonin specialistët, qoftë dhe qentë e stërvitur në mënyrë të posaçme për gjetjen e kufomave nën gërmadha, aq sa po të mos vinin ndihmat dhe repartet e specializuara nga shtetet e tjerë “shqiptarët do të rrëmonin gërmadhat vetëm më duar”.

Pa e zgjatur, tërmeti i 26 nëntorit 2019 tregoi përfundimisht se shteti i qeveritarëve tanë nuk është profesional.

Duhet të ndodhë, një ndryshim kopernikan për të bërë një shtet të së ardhmes me strukturat e tij paraprijëse dhe vepruese të bazuara mbi parimet shkencore por dhe ato juridike.

Por si do të jetë situata post-tërmetore? Padyshim që do të ketë një veprim, apo përpjekje nga këta administratorë që kemi sot, sepse nuk kemi të tjerë. Nuk dua të jem as skeptik as pesimist i zymtë, por avalanzhi financiar i dëmeve do të shkojë në rritje.

Numri i atyre që kanë humbur shtëpitë por dhe pasuritë familjare është shumë i madh dhe kjo të kujton pak situatën e vitit 1997 kur mijëra vetë humbën paratë e tyre në firmat piramidale.

Së dyti menaxhimi i fondeve të mbledhura në një vend ku nuk ekziston asnjë lloj ndershmërie absolute, apo ndershmërie realiste është gjithmonë i kërcënuar nga “faturat e rreme”, mbifaturimet, shpërdorimi dhe vjedhjet.

Që të mos ndodhë një gjë e tillë duhet të ketë “task force” të posaçme për të kontrolluar mënyrën e menaxhimit.

Të mos harrojmë që dhe shtete më të fuqishme në botë, qoftë dhe shteti më i fuqishëm në botë SHBA në vitin 2007 qe në prag të falimentimit po të mos kishte ndërhyrë Presidenti Obama për të lëvizur rezervat federale që të mos ndodhte katastrofa financiare.

Dua të përmend këtu dhe një fakt të dhimbshëm dhe intim për mua.

Kulla B e kështjellës Bizantine pranë së cilës është dhe shtëpia ku kam lindur unë dhe në murin e së cilës është dhe shtëpia Muze e Aleksandër Moisiut, që e kam projektuar dhe konceptuar unë si projekt muzemeologjik në vitin 1981, pësoi një çarje nga tërmeti dhe është rrëzuar një pjesë e rëndësishme e kësaj kulle nga lartësia e bedenave deri poshtë. Kështjella bizantine e Durrësit që është unikale në krejt Europën filloi të ndërtohej nga Perandori i Bizantit Anastasi i cili kishte lindur në Durrës në shek. V por ndërtimi i plotë i kështjellë u bë nga Perandori ilir Justiniani i Madh, në shek. VI.

Në muret e kësaj kështjelle unë kam gjetur dhe kam botuar në shtypin shkencor monogramin e Justinianit që ka qenë i realizuar në tullat e kështjellës.

Kështjella Bizantine e Durrësit është një monument i nivelit Europian dhe si e tillë është pasuri e njerëzimit.

Deri më sot ishin të paprekura të tre kullat A, B dhe C.

Kjo kështjellë i rezistoi dhe tërmetit të shek. XIII që ka qenë dhe me shkatërrimtari për qytetin e Durrësit.

Por kulla B tashmë është e dëmtuar seriozisht.

Kush do ta bëjë restaurimin?

Ne nuk kemi specialistë restauratorë.

Aq më tepër që restaurimi duhet bërë me tulla të porositura që kanë tillat bizantine, që duhet bërë me përmasat reale, pra kërkohet një buxhet për këtë restaurim.

E di që ndërkohë janë dëmtuar dhe kulla e sahatit në Kështjellën e Prezës dhe në Kështjellën e Krujës. Pra shikoni sa kompleks është dimensioni i emergjencës që duhet të parashikojë të gjitha detajet për çdo gjë që mund të ndodhë, për çdo dëm që riparohet ose nuk riparohet. Pallatet prej betoni mund të rrëzohen dhe mund të ngrihen prapë, kurse kështjella Bizantine e Durrësit po u rrëzua është shumë e vështirë që të ribëhet prapë.

E them këtë detaj për të kuptuar se dituria është një pjesë substanciale e emergjencës që shteti duhet të ketë në fokusin e vëmendjes së tij.

*****

Botuar në Dita. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë