Tërmeti i 26 nëntorit, Holanda dhuron 3 milionë euro për rindërtimin

Holanda do ti dhurojnë Shqipërisë 3 milionë euro për rindërtimin e objekteve të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit.

Kjo u konfirmua nga ministri i Jashtëm holandez Stef Blok, por që do behet e ditur edhe gjate konferences së donatorëve.

“Tërmeti shkatërrues që goditi Shqipërinë vitin e kaluar na tronditi të gjithëve. Kam parë pamje të dëmeve, ndërsa Kryeministri Rama dhe kolegu im Cakaj më kanë treguar histori që të thyenin zemrën për qytetarët shqiptarë që ranë viktimë e kësaj fatkeqësie. Vendet e Ulëta janë të përkushtuara fort që të ndihmojnë Shqipërinë në përpjekjet për rindërtim. Në solidaritet me popullin shqiptar Vendet e ulëta do të dhurojnë 3 milionë euro për rindërtimin”, tha Blok.

🇳🇱stands next to 🇦🇱in the aftermath of the earthquake and will donate €3 million for reconstruction efforts. #together4albania pic.twitter.com/mq2G2m6sWp

— Stef Blok (@ministerBlok) February 14, 2020