Tërmeti i Korçës dhe disa qime që mund t’u shkulen oligarkëve

Një bisedë e rastësishme me Rustem Peçin për tërmetin që ra në Korçë disa ditë më parë dhe një paralele me tërmetet që binin në kohën e diktaturës.

Shembulli i tërmetit në Shkodër 40 vite më parë sipas kujtimeve të gazetarit Timo Luto dhe sehirxhinjtë aktualë ndaj fatkeqësive natyrore…

Xhevdet Shehu

Fatmirësisht, tërmetet në Shqipëri nuk janë të shpeshta si në Japoni apo në rajone të tjera të globit. Mirëpo herë pas here, bien tërmete. Kanë rënë dhe do të bien. Në kohën e diktaturës komuniste tërmetet trajtoheshin si një fatkeqësi natyrore, mirëpo për të përballuar fatkeqësinë e ndodhur ngrihej i tërë shteti në këmbë dhe në një periudhë të shkurtër dëmet rikuperoheshin, shtëpitë rindërtoheshin edhe më të bukura nga ç’kishin qenë dhe njerëzit ndiheshin të lehtësuar. Kam këtu parasysh tërmetit që ndodhi në Dibër në vitin 1967, në Mallakastër në vitin 1969 dhe tërmetin që ra në rrethet e Shkodrës dhe të Lezhës në citin 1979.

Në të tre këto ngjarje pranë zonave dhe banorëve të prekur nga tërmeti kanë shkuar vetë Enver Hoxha dhe ish-kryeministri i kohës, Mehmet Shehu. Në afate rekord dëmet e tërmetit u rikuperuan dhe banorët e prekur i ndiheshin shumë mirënjohës qeverisë së kohës për angazhimin dhe solidaritetin e mbarë popullit…

Nuk po bëj aspak propagandë në këtë rast. Ky është një realitet që e kam përjetuar vetë. Këtë realitet e sjell në kujtimet e tij edhe gazetari i shquar i RTSH-së Timo Luto për tërmetin e vitit 1979 në Shkodër dhe Lezhë, të cilat po i botojmë bashkangjitur këtij shkrimi. Ato shënime nuk kanë nevojë për koment.

***

Tërmeti i 1 qershorit në Korçë ka kaluar me shumë dëme, paçka se ato nuk janë masive dhe me viktima. Emergjencat Civile njoftojnë se lidhur me situatën në qarkun e Korçës pas tërmetit janë evidentuar 184 banesa të dëmtuara, 60% e të cilave të pabanuara.

230 banorë janë strehuar në çadrat kolektive të ngritura duke kaluar natën jashtë, 160 në Floq, 40 në Vidohovë dhe 30 në Qafëzes. Banorët janë furnizuar me ushqime dhe ujë.

Janë siguruar zonat e prekura me forca policore. Deri me tani raportohet për 8 kabina elektrike të dëmtuara nga tërmeti.

Fatmirësisht nuk pati viktima nga ky tërmet. Por ndjeshmëria e shqiptarëve për këtë fatkeqësi natyrore të radhës ishte e lartë dhe kjo është një cilësi që na nderon. Emergjencat civile, ministria e Mbrojtjes dhe pushteti vendor janë mobilizuar për ta përballuar këtë situatë të krijuar.

Takova dje rastësisht Kryetarin e Komitetit Kombëtar të Veteranëve të LANÇ-it, Rustem Peçin. Çuditërisht biseda jonë e djeshme nuk kishte të bënte me Luftën e 75-viteve më parë, por me situatën aktuale. Zoti Rustem ishte i shqetësuar për tërmetin në Korçë, jo për Tërmetin e Tepelenës që rikandidon për kryetar bashkie.

– Ore, – më tha – shikoni tërmetin e Korçës. Tërmeti im në Tepelenë nuk ka nevojë për mbrojtjen time. Janë qindra familje që janë në hall. Kjo qeveri që pretendon se është sociale, pasi është qeveri socialiste. duhet ta tregojë veten si të tillë. Duhej të kishte shkuar vetë Kryeministri Edi Rama atje. Do ta krahasojnë me Enverin e Mehmetin dikur? Ku ta gjejë atë fat! Sepse është vite drite larg atyre udhëheqësve të mëdhenj. Por, ca gjëra të mira të asaj kohe duhet t’i ketë në konsideratë si i madhi i vendit që është.

Nuk dua të bëj krahasime me të kaluarën, por shqiptarët e dine fare mirë se kur ndodhnin fatkeqësi të tilla natyrore, shkonin vetë Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu dhe pasi e shikonin në vend katastrofën, në takimet me banorët bënin edhe premtimet që i mbanin. Kishte shtet atëherë! Le të më quajnë nostalgjik! Po shteti aktual duhet të ketë atë ndjeshmëri ndaj banorëve të goditur nga fatkeqësia. Çfarë i kushton Edi Ramës ndreqja e atyre shtijave që u prishën nga tërmeti? Mirë që ka vajtur ministrja e Mbrojtjes e ndonjë tjetër, por atje duhej të kishte shkuar vetë Edi Rama.

Pse nuk ka shkuar ende Edi Rama në ato zona të prekura nga tërmeti? Aty, pikërisht aty mund të ishte dhe fillimi më i mirë i tij për fushatën e zgjedhjeve të 20 qershorit. Nuk ka para? Kush e beson?! Mjafton t’u shkulë nga një qime oligarkëve që i ngop me para dhe problemi është i zgjidhur… Apo trembet nga tërmetet fallto të Sali Berishës dhe Lulzim Bashës? Rasti i tërmetit të Korçës është një rast i shkëlqyer që Edi Rama të dëhmojë prirjen sociale të qeverisë së tij…

Kështu më tha dje Rustem Peçi, me shqetësimin më shumë se të një qytetari, të një personaliteti idealist që mbron idealet antifashiste dhe arritjet më të mira që janë realizuar ndër vite, pavarësisht se shumëkujt nuk i pëlqen po të përmendet periudha e socializmit. Faktet dhe veprat janë më kokëforte se fjalët. Sikurse është solidariteti i jashtëzakonshëm në rastin e tërmeteve.

***

Unë e kuptoj pasionin dhe merakun e Rustem Peçit. Disa do ta konsiderojnë këtë një shqetësim apo alarm të një nostalgjiku të kohës së diktaturës. Nuk është aspak kështu. Rustem Peçi është një idealist që mbi gjithçka i dhimbset vendi dhe ky popull. Përse duhet ta paragjykojë ndokush atë kur ai ngre zërin për të ndihmuar maksimalisht familjet e prekura nga tërmeti i 1 qershorit në Korçë? Kush ka të drejtë në këtë rast, Rustem Peçi, apo ata që bëjnë sehir?

Dy tërmetet e vitit 1979

Timo Luto

Kisha disa vite që punoja në Radio Tirana dhe kronikat e mia pëlqeheshin nga eprorët. Isha një zë i ri dhe i veçantë në radio. Në kronikat e mia kishte natyrshmëri, atmosferë, fantazi në trajtim dhe më e veçantë ishte se brenda tyre kishte edhe probleme të ditës. Kjo binte në sy veçanërisht në radioreportazhet që përgatisja çdo javë, nëpërmjet të cilëve vinte në mikrofon jeta nga çdo skaj i vendit. Për këtë punë nuk kanë munguar vlerësimet nga drejtuesit e institucionit dhe nga instancat më të larta të shtetit, vlerësime që shoqëroheshin me stimujt e kohës si fletë nderi e deri në dekorime edhe nga presidiumi i Kuvendit Popullor.

Një rast i tillë dekorimi me Urdhrin Naim Frashëri ishte ai për pasqyrimin e veprimtarive të 35-vjetorit të çlirimit të Atdheut. Ditën që në radio u shpërndanë këto dekorata u krijua një atmosferë e veçantë, kur pas meje u çua për të marrë dekoratën edhe bashkëshortja ime, Vjosa. Ajo kishte dhënë kontributin e saj në studiot e radios në përgatitjen e materialeve të ndryshme.

Kur u ngrit Vjosa për të marrë dekoratën, në sallë shpërthyen të qeshura gazmore dhe duartrokitje. Ai që shpërndante dekoratat, kur mori vesh se bëhej fjalë për një çift bashkëshortësh, e quajti kontributin tonë akoma më të madh, sepse ishte kontribut familjar.

Por mua nuk më ishte krijuar mundësia për të pasqyruar ndonjë veprimtari ku merrte pjesë vetë Enver Hoxha. Më kishin besuar kronika të shumta ku merrte pjesë edhe kryeministri dhe ishin vlerësuar, por për Enver Hoxhën siguria e eprorëve të mi kishte mbetur vetëm tek Agron çobani, dhe kjo ishte plotësisht e justifikuar.

Ishte shtator i vitit 1979. Më lajmëruan se më kërkonin poshtë te drejtori. Zyra e drejtorit ishte në katin e dytë, një kat poshtë nesh. Zbrita. Në zyrë ishte Klimi Misa, drejtori i radios dhe shefi i redaksisë Agim Papaproko. Me seriozitet të madh e një dhimbje të shtirë në fytyrë, drejtori më tha se kishte vdekur shoku Hysni dhe se në orën 15.00 vinte në Rinas, nga Parisi, arkivoli me trupin e tij. Unë dëgjoja në heshtje pa u ulur në karrige. Shefi i redaksisë herë shihte nga Klimi që fliste, e herë nga unë.

– Për të pritur arkivolin me trupin e shokut Hysni do të dalë vetë shoku Enver dhe gjithë Byroja Politike,- tha Klimi.

Pasi bëri një pauzë më pa përsëri në sy për të mësuar nëse e kisha kuptuar si duhet rëndësinë e jashtëzakonshme të ngjarjes. Unë vetëm dëgjoja. Me njëfarë dyshimi tha si nëpër dhëmbë:- Do shkosh të bësh kronikën. Përsëri heshti.

– Dëgjo, do kesh shumë kujdes.- Do të jetë vetë shoku Enver. Duhet që kronika të jetë e saktë, duhet…

Nuk kishte çfarë të thoshte. Brenda vetes ishte tërësisht i pasigurt,por edhe nga natyra nuk ishte me kurajë. Edhe në raste më pak të rëndësishme u kthehej disa herë materialeve që kishin të bënin me ngjarje të rëndësishme politike dhe kurrë nuk jepte një këshillë përfundimtare, duke i lënë gjërat evazive.

– Tani ti ki kujdes vetë. ju i dini si janë rregullat, nuk është nevoja të them unë bëje kështu apo ashtu.

Ishte aq i pasigurt dhe aq mosbesues për atë që do të bëja unë sa në një moment tha:

– Po ky Agroni ku e gjeti të ikë në Kosovë këto ditë?- dhe për të qetësuar veten shtoi:

– E di ç’ke, më mirë merr lajmin që do të nxjerrë ATSh-ja dhe lexoje pastaj në mikrofon. Ti shko dhe merr ca atmosferë dhe shiko edhe vetë se çdo bëhet.

Kur tha këtë sikur u qetësua se e kishte gjetur zgjidhjen që nuk do t’i krijonte asnjë telash. Në moment u ndjeva i fyer nga ky frikacak dhe i thashë i revoltuar:

– Shoku Klimi, kot që më paskeni thirrur. Unë po shkoj në zyrë dhe po pres lajmin kur të vijë nga ATSh-ja.

Ndërkohë ndërhyri shefi i redaksisë, Agimi, natyrë më kurajoze dhe moskokëçarëse.

– Shoku Klimi, le të shkojë Timoja. Ne këtu jemi, do ta dëgjojmë kronikën dhe vendosim. Klimit i pëlqeu ky sugjerim.

-Mirë,- tha,- shko dhe ki kujdes!

Shkova në Rinas dhe na lejuan të afroheshim pranë pistës. Pas pak në rruginën që lidh sallën e pritjes me pistën u shfaq Enver Hoxha dhe udhëheqësit e tjerë të partisë dhe shtetit. Enver Hoxha ecte ngadalë me hap të rëndë. Në fytyrë kishte një pamje të trishtueshme, që ia kishte ndryshuar edhe ngjyrën e lëkurës, e cila dukej më e zbehtë. Ai u afrua pranë pistës dhe qëndroi mes të tjerëve i heshtur e me një shikim të përhumbur.

Avioni sapo ishte ulur e po merrte kthesën në fund të pistës. Pas pak ndaloi pak metra larg grupit të njerëzve që prisnin. Ushtarë të Gardës së Republikës u ngjitën në avion për të zbritur arkivolin. Pas pak u shfaqën me arkivolin në krahë të mbuluar me flamurin kombëtar. Ktheva sytë dhe po vështroja figurën e Enver Hoxhës. Dukej si një statujë. Asnjë lëvizje dhe me shikimin e mbërthyer mbi arkivolin e mbuluar me flamur.

Nga syri i djathtë iu shkëput një lot që rrëshqiti poshtë mbi faqen e zbehtë dhe u zhduk nën jakën e bardhë të këmishës. Të tjerë lot bënë të njëjtën rrugë. Në atë çast hodha vështrimin mbi fytyrën e Mehmet Shehut, në krah të tij për të parë në kishte të njëjtën dhimbje, por syzet optike që kishte në sy më pengonin të shihja qartë nëse ishte i përlotur. Pas arkivolit, zbriti Ramiz Alia, që kishte shkuar në Paris për të sjellë trupin e të ndjerit.

-Nuk ua solla dot të gjallë shoku Enver,- tha ai i ngashëryer duke u përqafuar me Enver Hoxhën. Enver Hoxha e mbajti gjatë të përqafuar më tepër për të lehtësuar veten se atë. Më pas mbajtën në krahë arkivolin deri te makina e funeralit dhe u kthyen në Tiranë.

U ktheva në radio dhe përgatita kronikën. Isha i frymëzuar dhe i emocionuar nga momenti që përjetova. Duhet ta transmetoja atë ndjenjë ashtu siç e pashë dhe e përjetova. Kur mbarova montimin e kronikës erdhën për ta dëgjuar edhe nga Komiteti Qendror. Kur kronika akoma nuk kishte mbaruar, pashë që kishte shkaktuar emocione të forta. Klimi ishte përlotur. Në fund më dha dorën e më tha “të lumtë”. Më pas foli shefi i emocionuar:

-Të thashë, shoku Klimi!

Kjo ishte një provë e fortë për mua, të cilën e kalova me shumë sukses. Ky ishte rasti që m’u dha për të mos pasur asnjë pengesë më vonë.

***

Atë vit më 15 prill ra një tërmet që u ndie në të gjithë vendin. Epiqendra e tij ishte në det, pak kilometra larg nga qyteti i Shkodrës. Atje dhe në rrethin e Lezhës pati dëme të mëdha materiale. Rreth 15 mijë ndërtesa u shkatërruan tërësisht dhe pjesërisht, por viktima në njerëz nuk pati. Ajo që i shpëtoi njerëzit ishte se tërmeti ra në orën 7.00 të mëngjesit dhe i gjeti zgjuar, sepse atë ditë, ditë e diel, ishte thirrur një aksion në ndihmë të bujqësisë. Kështu që shumica e banorëve ishin jashtë shtëpive të tyre.

Atë mëngjes sapo isha zgjuar dhe po qëndroja akoma në krevat. Përtoja të çohesha. Ditë e diel, ditë pushimi nuk kisha pse të nxitoja. Papritur shtëpia u drodh.

-Tërmet!- thirri Vjosa e trembur.

Nuk prita por u çova menjëherë dhe rrëmbeva djalin që e kishim marrë në krevatin tonë. Dola jashtë dhe kur isha në gjysmën e shkallëve lëkundjet pushuan. U ktheva përsëri brenda. Vjosa po qëndronte akoma shtrirë në krevat. Vajzat flinin. Lëkundje të tjera nuk pati. Nga mesdita shkova në punë. Në raste të tilla fatkeqësie bëheshin grumbullime të punonjësve pranë secilës ndërmarrje për të qenë të gatshëm për çdo ndihmë që do të kërkohej.

Të nesërmen në orën gjashtë të mëngjesit u nisa për në Shkodër. Para nisjes drejtori më tha se në zonat e goditura nga tërmeti do të shkonte kryeministri. Eskorta e kryeministrit na parakaloi pak kilometra para se të hynim në Shkodër. Iu vumë pas dhe ndaluam në Pentar, një fshat pranë lumit Buna. Nuk kishte mbetur shtëpi në këmbë. Dukej si një bombardim. Në një kodër pranë fshatit kryeministri bashkëbisedoi me banorët e dëmtuar.

-Është fat i madh,- tha ai,- që kjo fatkeqësi na zuri tani që kemi verën përpara. Dëmet do t’i eliminojmë patjetër, por nuk do të nxitohemi siç na ndodhi në dimrin e ’67-s, që për shkak të të ftohtit u punua shpejt, në mënyrë që njerëzit të futeshin në shtëpitë e tyre. Këtu do të ndërtojmë një fshat të ri, me planimetri të rregullt dhe pikërisht këtu në kodrën ku ndodhemi tani, do të lirojmë tokat e bukës nga ndërtimet që të shmanget çdo përmbytje që mund të vijë nga lumi i Bunës. Banorët që morën fjalën shprehën mirënjohjen e tyre për partinë dhe pushtetin dhe njëri prej tyre tha se nuk ishin fare të shqetësuar për çka kishte ndodhur sepse ishin të sigurt se më të forta e më të mira do t’u ndërtoheshin shtëpitë.

Prej këtej kryeministri shkoi në Bushat, ku u prit me respekt e mirënjohje nga banorët. Ai i siguroi ata se shtëpitë e reja do të ndërtoheshin sipas nevojave të tyre dhe kujtoi një gabim të bërë në një rreth tjetër, ku ishin ndërtuar banesa dykatëshe të papërshtatshme për jetën në fshat. Gjashtë muaj nga rënia e tërmetit nuk kishte ngelur asnjë gjurmë shkatërrimi. Fshatrat e dëmtuara ishin krejt të reja dhe të sistemuara. Në ceremoninë e përurimit shkoi vetë Enver Hoxha. Në Bahçallëk (ku ndërtimet e reja ishin dy dhe trekatëshe, për shkak të afërsisë me qytetin) Enver Hoxha përshëndeti banorët dhe vullnetarët nga e gjithë Shqipëria, dhe aty u vërtetua thënia e tij në ditë fatkeqësie, se tërmeti tundi malet, por jo zemrat e shqiptarëve.

***

Në dimrin e viteve 1943-’44 një operacion i gjerë armik preku tërë Mallakastrën. Ardhja e ushtrisë gjermane iu dha zemër forcave të Ballit Kombëtar dhe nxitje për të ndëshkuar këtë krahinë të lidhur fort me luftën kundër pushtuesve dhe bashkëpunëtorëve të tij. U vranë njerëz dhe u dogjën me qindra e qindra shtëpi, u therën dhe u grabitën bagëti. Populli i Mallakastrës e shoqëroi me ironi këtë operacion të armikut. “Bëri mirë gjermani dhe Balli që na dogji se na shpëtuan nga pleshtat dhe tartabiqet.” Vendi ishte i varfër, shtëpitë të vjetra. Pas luftës jeta shëroi plagët e saj. U ndërtuan të gjitha shtëpitë e djegura, edhe pse jo me shpejtësi si në rastin e tërmetit. Besimi i njerëzve se sakrifica për lirinë do të garantonte një të ardhme më të mirë, nisi të dukej.

